HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Acı verici, korkunç gerçek! Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Acı verici, korkunç gerçek! Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

18.06.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erkekleri pisuvarda idrar yaptıktan sonra bekleyen birçok risk var. Özellikle kişisel hijyenine önem vermeyenler daha büyük tehlike altında. İdrar yaptıktan sonra pantolon fermuarını kapatmadan önce son idrar damlalarının penisinizden damlamasına izin vermek için birkaç saniye daha ayırmak sizi bazı çok kötü enfeksiyonlara yakalanmaktan kurtarabilir.

Acı verici, korkunç gerçek! Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin çoğu tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamıyor! Verilere göre bu oran yüzde 69 civarında. Bu araştırmanın sonucuna göre; erkeklerin sadece yüzde 31'i banyodan çıktıktan sonra temiz ellerle dolaşıyor! Pek çok erkek, tuvaletini yaptıktan sonra pisuardan hızlıca uzaklaşıyor olabilir. Bu da birçok hastalığa ve riske davetiye çıkarıyor. Çünkü, idrar yaptıktan sonra son damlasına kadar beklenmezse penisin ucunda kalan idrar akmaya devam eder.

iStock-531615107

HİJYEN ŞART!

Uzmanlar erkeklerin idrarını yaptıktan sonra bir süre daha bekleyip, tüm idrarın penisinden çıkmasını sağlamalarını tavsiye ediyor. Ve tabii işi bittikten sonra ellerini yıkamalarını. İdrar sonrası damlam sorununu birçok erkek yaşıyor. Bu da birçok hastalığa neden oluyor. Erkeklerin yüzde 17’sinin sürekli damlama sorunuyla yaşadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, erkeklerin idrar yaptıktan sonra hemen çıkmamalarını en azından penislerinin tamamen boşaldığından emin olana kadar durmaları gerektiğinin altını çiziyor.

iStock-965538810

Penisi arındırmak yalnızca giysilerin temiz kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cinsel organların tahriş olmasını önlemeye yardımcı olur.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NEDEN OLABİLİR

Çoğu zaman erkek cinsel organlarının ucunda ölü deri hücreleri, yağ, cinsel ilişki sıvıları ve diğer sıvılar birikir ve bu tamamen doğaldır. Burada önemli nokta zararlı bakterilerin kontrolden çıkarak peniste ve penis etrafında birikmesini önlemektir. Bu bakteriler kaşıntı, ağrı ve kötü kokulu akıntıya neden olabilir. Daha da kötüsü acı verici idrar yolu enfeksiyonuna yol açabilir. Bu yüzden hem cinsel organların hem de ellerinizin temizliğinden emin olmalısınız.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşil erik yerken yapılan en büyük hata! Çöpe dökün daha iyiYeşil erik yerken yapılan en büyük hata! Çöpe dökün daha iyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Bu yılın sonunda açıklayacağız
Siparişi teslim edilmeyen müşterinin yaptığı şaşkına çevirdi!Siparişi teslim edilmeyen müşterinin yaptığı şaşkına çevirdi!
Anahtar Kelimeler:
penis idrar yolu enfeksiyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Arınç-Metiner gerginliğinde sözler sertleşiyor

Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

Sosyal medyayı sallamıştı! Cinsiyet değiştirme iddialarına ilişkin hastaneden açıklama

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! Bölge bölge son durum

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

Beş çocuk ve iki kadın öldürüldü!

İlginizi Çekebilir

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

“Ukraynalıyım” dedi, tekliflere sinirlendi: Erkekler sürekli...

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.