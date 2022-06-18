Acı verici, korkunç gerçek! Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre erkeklerin çoğu tuvaletini yaptıktan sonra ellerini yıkamıyor! Verilere göre bu oran yüzde 69 civarında. Bu araştırmanın sonucuna göre; erkeklerin sadece yüzde 31'i banyodan çıktıktan sonra temiz ellerle dolaşıyor! Pek çok erkek, tuvaletini yaptıktan sonra pisuardan hızlıca uzaklaşıyor olabilir. Bu da birçok hastalığa ve riske davetiye çıkarıyor. Çünkü, idrar yaptıktan sonra son damlasına kadar beklenmezse penisin ucunda kalan idrar akmaya devam eder.

HİJYEN ŞART!

Uzmanlar erkeklerin idrarını yaptıktan sonra bir süre daha bekleyip, tüm idrarın penisinden çıkmasını sağlamalarını tavsiye ediyor. Ve tabii işi bittikten sonra ellerini yıkamalarını. İdrar sonrası damlam sorununu birçok erkek yaşıyor. Bu da birçok hastalığa neden oluyor. Erkeklerin yüzde 17’sinin sürekli damlama sorunuyla yaşadığı ortaya çıktı. Uzmanlar, erkeklerin idrar yaptıktan sonra hemen çıkmamalarını en azından penislerinin tamamen boşaldığından emin olana kadar durmaları gerektiğinin altını çiziyor.

Penisi arındırmak yalnızca giysilerin temiz kalmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda cinsel organların tahriş olmasını önlemeye yardımcı olur.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNA NEDEN OLABİLİR

Çoğu zaman erkek cinsel organlarının ucunda ölü deri hücreleri, yağ, cinsel ilişki sıvıları ve diğer sıvılar birikir ve bu tamamen doğaldır. Burada önemli nokta zararlı bakterilerin kontrolden çıkarak peniste ve penis etrafında birikmesini önlemektir. Bu bakteriler kaşıntı, ağrı ve kötü kokulu akıntıya neden olabilir. Daha da kötüsü acı verici idrar yolu enfeksiyonuna yol açabilir. Bu yüzden hem cinsel organların hem de ellerinizin temizliğinden emin olmalısınız.



