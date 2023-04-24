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Açıkladı! İşte yapay zeka ChatGPT'ye göre Türkiye'nin en iyi 3 üniversitesi

24.04.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet robotu ChatGPT spor, teknoloji vb. dünyaların yanı sıra, eğitim dünyasının da gündemine girdi. Son günlerin merak uyandıran yapay zekası Türkiye'nin en iyi 3 üniversitesini açıkladı. İşte yapay zeka ChatGPT'ye Türkiye'nin en iyi 3 üniversitesi...

Açıkladı! İşte yapay zeka ChatGPT'ye göre Türkiye'nin en iyi 3 üniversitesi

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT son dönemde gündemde. Birçok soruya yanıt veren ChatGPT, Türkiye'nin en iyi 3 üniversitesini sorduğumuzda bakın nasıl bir yanıt verdi! Öncelikle, aşağıdaki tırnak içinde yer alan kısmın tamamının ChatGPT tarafından yazıldığını belirtelim.

CHATGPT'YE GÖRE TÜRKİYE'NİN EN İYİ 3 ÜNİVERSİTESİ

"Türkiye'nin en iyi üniversiteleri konusunda farklı kaynaklar farklı sıralamalar sunabilmektedir. Ancak genel olarak kabul gören ve sıkça bahsedilen üniversiteler arasında şunlar sayılabilir:

Boğaziçi Üniversitesi

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Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul'da bulunan ve dünya sıralamalarında da yer alan bir üniversitedir. Fen, mühendislik, sosyal bilimler, eğitim, sanat ve doğa bilimleri gibi birçok alanda lisans ve lisansüstü programlar sunmaktadır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

odtü

ODTÜ, Ankara'da bulunan ve Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinden biridir. Bilim, mühendislik, sosyal bilimler ve ekonomi alanlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)

itü

İTÜ, İstanbul'da bulunan ve mühendislik, fen, mimarlık, işletme, sosyal bilimler ve beşeri bilimler gibi birçok alanda eğitim veren bir üniversitedir. Türkiye'nin en köklü ve saygın üniversitelerinden biridir.

Bu sıralama, özellikle araştırma faaliyetleri ve uluslararası düzeyde tanınırlık gibi faktörlere göre belirlenmiştir. Ancak her öğrencinin farklı kriterlere göre bir üniversite tercih etmesi mümkündür."

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yapay zeka üniversite

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