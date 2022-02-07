Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Koronavirüs pandemisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Omicron varyantının baskın olduğu pandemiye karşı geliştirilen aşılar, Çinli bilim insanları tarafından incelendi. Aşıların semptomatik hastalığa karşı yüzde 68,3, ölüme karşı yüzde 86 etki gösterdiğini belirledi. Pandemiyle mücadelede küresel olarak yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile, “sıfır vaka” politikasının uygulandığı bölgelerde, yılda 234 milyon vaka görülebileceğini, bunların 2 milyonunun ölümle sonuçlanabileceğini bildirildi.

ÖLÜME KARŞI YÜZDE 86 ETKİLİ

Çin Hastalıkları Önleme ve Denetleme Merkezi’nin haftalık bülteninde yayımlanan makaleye göre, bilim insanları Şili ve İngiltere’deki çalışmaları kullanarak aşıların temel etkinliğini ölçtü.

Şili’de Çin’in CoronaVac, İngiltere’de de Pfizer/Biontech ve AstraZeneca aşılarının etkinliğini araştıran bilim insanları, aşıların semptomatik hastalığa karşı yüzde 68,3, ölüme karşı yüzde 86 etki gösterdiğini belirledi.

'2 MİLYONU ÖLÜMLE SONUÇLANACAK'

Bununla birlikte, küresel olarak yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile, hayatın ve nüfus hareketliliğinin 2019 seviyelerine dönmesi durumunda "sıfır vaka" politikası uygulanan bölgelerde 1 yılda 234 milyon vaka görüleceğini tahmin eden bilim insanları, bunların 64 milyonunun semptomatik vaka olacağını ve 2 milyonunun ölümle sonuçlanacağını aktardı.

Normal yaşama dönerken Kovid-19 vakalarının grip seviyesine düşürülmesi ve kontrol altına alınmasının anahtarının, enfeksiyona karşı yüzde 40, semptomatik hastalığa karşı yüzde 90 etkili aşılar geliştirilmesi olduğunu vurgulayan bilim insanları, “İnsanlık, Kovid-19’u küresel çapta mağlup etmek için aşı geliştirme ve enfeksiyona karşı virüs korumasını iyileştirme yollarını keşfetme çalışmalarını sürdürmelidir.” ifadesini kullandı.

Bilim insanları bununla birlikte, bulaş riskinin yüksek olması ve kitlesel enfeksiyonların sağlık sistemi üzerinde aşırı baskı oluşturacağının altını çizerek, sıkı denetimin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

