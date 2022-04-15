Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Hayat çok kısa... Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu sürede ise kendimizi ifade etmenin ve ruh hâlimizi dışa vurmanın en güzel yolu olan modanın keyfini pek de çıkaramayabiliyoruz. Hayat telaşının içinde alışveriş yapmaya veya aldıklarını titizlikle kombinlemeye vakit bulamayan moda severlerse her gün aynı kıyafeti giymekten şikâyet edebiliyor. Ancak modanın ötesinde ve zamansız basic parçalarla uyumlu bir gardırop oluşturabilir, kısa sürede bile göz alıcı şıklıkta kombinlere imza atabilirsiniz. 10 dakikada ünlü bir moda defilesinden fırlamış gibi gösterecek kombin önerilerine tek tıkla ulaşabilirsiniz. Başlayalım mı?

1. Her dolabın ihtiyacı: beyaz gömlek

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Onlarca yıldır moda dünyasındaki değerini bir gram bile kaybetmeyen beyaz gömlekler, acil hazırlanmanız gerekince hemen yardımınıza koşuyor. Zamansız ve mekândan bağımsız bu efsanevi parçalar, her kombine uyum sağlamayı başarıyor. Tasarımlarıyla herkesin kalbini kazanan DeFacto, uzun kollu beyaz gömleğini huzurlarınıza sunuyor. Oldukça zarif kesime sahip gömlek modeli kot pantolon ve sneaker ile kombinleyerek sokak stiline uyarlayabilirsiniz. Dilerseniz şık bir etek ve topuklularla bir araya getirerek davetlerde de boy gösterebilirsiniz. Her dolabın ihtiyacı olan parçayı alışveriş listenize eklemeden geçmeyin.

2. Tek adımda şıklığın formülü: tulumlar

Hazırlanmak için yalnızca birkaç dakikanız olduğu zamanlarda eliniz hemen tek parça kıyafetlere gidiyor olabilir. Eğer siz de böyle zamanlarda hep aynı elbise alternatiflerini kullanmaktan sıkıldıysanız ve daha sportif parçalar arıyorsanız tulumlara göz atabilirsiniz. Son dönemin yükselen yıldızlarından Trendyolmilla, tozpembe tulumu ile âdeta acil durumların kahramanına dönüşüyor. Kruvaze yakası ve hafif kumaşıyla oldukça şık bir görünüm çizen tulumu hem gündüz gezmelerine hem gece davetlerine rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Basic kesim rahat modeli sayesinde farklı takılarla dilediğiniz tarzı yaratabileceğiniz tuluma mutlaka göz atın deriz.

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3. Aniden çıkan toplantılardan bıktıysanız

Bitmeyen işler, dağ gibi biriken dosyalar ve uzayıp giden toplantılar arasında ofis hayatında her daim şık görünmek oldukça zor olabiliyor. Hayatın neredeyse %60'ını oluşturan bu anlarda ise dolabın bir köşesinde duran takım elbiseler kurtarıcıya dönüşüyor. Axxel Güler Tekstil, aniden çıkan iş toplantılarında dakikalar içinde göz alıcı şıklık sağlayan mavi takımı ile kalpleri kazanıyor. Pantolon, crop top ve ceketten oluşan 3'lü takımı beyaz veya pudra renkli topuklu ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Toplu saçlar ve doğal bir makyajla ofisin en şık kadınına dönüşebileceğiniz takıma bir şans verin.

4. Küçük siyah elbisenin büyüsü

Coco Chanel'in en önemli moda miraslarından siyah elbise, neredeyse hepimizin gardırobunda başköşede yer alıyor. Modası asla geçmeyecek bu efsanevi şık parçalar, en koşuşturmalı günlerde bile zarafeti garanti ediyor. Moda dünyasının iki efsanevi unsuru siyah elbise ve sateni buluşturan Trendyolmilla'nın Siyah Degaje Yaka Saten Elbise'si yanınızdaysa asla korkmanıza gerek yok. Kristal takılar, yüksek topuklularla kombinleyerek düğüne gidebileceğiniz elbiseyle daha basit takıları ve sade bir stilettoyu birleştirerek kokteyllerde de şıklığınızı konuşturabilirsiniz. Davetlerin yıldızı gibi gözükmenizi sağlayacak elbiseyi almadan yaza başlamayın!

5. "Ne konforumdan ne şıklığımdan ödün veririm." diyenlere

Sahilde bir yürüyüş yapacağınız, yolculuğa çıkacağınız veya alışverişe gideceğiniz zamanlarda giyecek bir şey bulmak oldukça zor olabiliyor. Hem rahat hissedeceğiniz hem güzel görünebileceğiniz parçaları arayabilirsiniz. İşte böyle zamanlarda gardırobun bir köşesinde bekleyen eşofman takımı anında sizi hazır hâle getiriyor. Trend Alaçatı Stili, zarif eşofman takımı ile sportif şıklık arayanların ilk tercihine dönüşüyor. Bir alt bir üst parçadan oluşan modeli beyaz dad shoes ve bel çantalarıyla kombinleyebilirsiniz. Küçük halka küpe gibi sade metal takılarla şıklığınıza şıklık katabileceğiniz takıma göz atmayı unutmayın.

6. Sıkıcılıktan uzak ve hâlâ çok şık: blazer ceketler

Erkek gardırobundan kadın modasına sıçrayan blazer ceketler ciddi tavırlarını kaybederek daha cool bir karakter kazanıyor. Kumaş pantolon ve gömlek ikilisinden kurtulan yeni nesil blazerlar, her tarz kombinde kendine yer bulmayı başarıyor. Stil sahibi olduğunuzu gösteren bu parçaların hakkını veren Nil'da Butik, maskülen yakalı ve oversize duruşlu blazer ceketi huzurlarınıza sunuyor. Ciddi kombinlerin yanı sıra en basit kombinlerde bile tarz görünmenizi sağlayacak modele bizce en çok kot pantolon ve beyaz tişört yakışıyor. Dolabınızda yer alacak ve asla modası geçmeyecek bir parça arıyorsanız ceketi incelemenizi öneririz.

7. Bu yaz ondan başkasına ihtiyacınız yok

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Doğruya doğru, modayı ne kadar sevsek de sıcak havalarda farklı kombinler denemeye üşenebiliyor, her gün kot şort ve tişört giyip dolaşabiliyoruz. Oldukça pratik olan kot şort kombinlerine biraz renk katmaya ne dersiniz? Çiçek işlemeleri ve püskül detaylarıyla minimal kot şortlara bambaşka bir soluk getiren Defacto'nun mini şortu bu yazın favori parçası olacak! Düz bir tişört ve spor ayakkabılarla günlük stilinize uyarlayabileceğiniz modeli dilerseniz şık bir büstiyer ve topuklu terliklerle gece kulübü kombinine de dönüştürebilirsiniz. Özellikle kısa süreli tatillerin kurtarıcısı olacak parçayı mutlaka dolabınıza ekleyin.

8. Nude parçaların gücünü hafife almayın

Dakikalar içinde şık ve tarz kombinler yapmak istiyorsanız gardırobunuza her renk ve desenle uyumlu olacak parçaları eklemelisiniz. Böyle zamansız kıyafet arayışındaysanız nude parçalara göz atabilirsiniz. Toprak tonlarından ilham alan nude renkler, acil durumların şıklık formülüne dönüşüyor. Nude parçaların joker etkisini, kalem eteklerin klasik ve çekici tavrı ile buluşturan EXCHIC, bu modeliyle asla modası geçmeyecek bir eteğe imza atıyor. Vücudu kusursuzca saran formuyla dikkat çeken modeli farklı renk ve desenlerdeki üstlerle kolayca kombinleyebilirsiniz. Sizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmayacak parçaya şans vermeye ne dersiniz?

9. Soğuk havaların vazgeçilmezi: triko elbiseler

Kış aylarında kullanılan kıyafetlerin şık olmadığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sıcacık ve samimi tavırlı triko malzemeler uzun elbiselerin feminen gücüyle birleşerek soğuk havaların vazgeçilmez parçalarına dönüşüyor. Kadın modasının yükselen yıldızı Zühre, uzun triko elbisesiyle evden kısa sürede çıkmanız gereken soğuk havalarda yanınızda. Yarım balıkçı yakası, rahat kalıbı ile asil bir duruş sergileyen elbiseyi postal ve halka küpelerle sokak stiline uyarlayabilirsiniz. Topuklu botlar ve taşlı küpelerle birleştirdiğinizde de gece davetlerinde cool bir şıklık sunacak elbise gardırobun yeni demirbaşına dönüşecek!

10. Ayakkabılar bir aksesuardan çok daha fazlası

Gerçek stil sahibi kadınlar bilir ki ayakkabı bir kombinin en can alıcı parçasını oluşturur. Yanlış ayakkabı seçimiyle güzel bir kombini mahvedebilir veya çok basit bir kombini göz alıcı şıklığa ulaştırabilirsiniz. Ayakkabının bir aksesuardan çok daha fazlası olduğunu bilen GENSHUO, uzun topuklu rugan stilettosuyla âdeta zarafetin sözlükteki anlamını kombininize sunuyor. Klasik pantolon ve kazak kombinine bile anında sofistike bir karakter katacak modeli dolabınızdaki her abiye elbiseyle de kolayca kombinleyebilirsiniz. Özellikle boyfriend jean ve crop top gibi daha sportif parçalarla havalı bir stile kavuşabileceğiniz modele dolabınızda yer açmaya hazır mısınız?