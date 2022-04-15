KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

15.04.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş, ev, okul, sosyal yaşam derken hayatımız büyük bir koşuşturma içinde gelip geçiyor. Bu koşuşturmanın içinde ise ne giyeceğimizi düşünmeye çok fazla zamanımız olmuyor. Acil toplantılar veya aniden hatırladığınız davetlerdeyse aceleyle yapılmış kombinlerin içinde kendimizi kötü hissedebiliyoruz. İşte tam da böyle zamanlarda 10 dakikada yapabileceğiniz şık ve pratik kombin önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Hayat çok kısa... Göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu sürede ise kendimizi ifade etmenin ve ruh hâlimizi dışa vurmanın en güzel yolu olan modanın keyfini pek de çıkaramayabiliyoruz. Hayat telaşının içinde alışveriş yapmaya veya aldıklarını titizlikle kombinlemeye vakit bulamayan moda severlerse her gün aynı kıyafeti giymekten şikâyet edebiliyor. Ancak modanın ötesinde ve zamansız basic parçalarla uyumlu bir gardırop oluşturabilir, kısa sürede bile göz alıcı şıklıkta kombinlere imza atabilirsiniz. 10 dakikada ünlü bir moda defilesinden fırlamış gibi gösterecek kombin önerilerine tek tıkla ulaşabilirsiniz. Başlayalım mı?

1. Her dolabın ihtiyacı: beyaz gömlek

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Onlarca yıldır moda dünyasındaki değerini bir gram bile kaybetmeyen beyaz gömlekler, acil hazırlanmanız gerekince hemen yardımınıza koşuyor. Zamansız ve mekândan bağımsız bu efsanevi parçalar, her kombine uyum sağlamayı başarıyor. Tasarımlarıyla herkesin kalbini kazanan DeFacto, uzun kollu beyaz gömleğini huzurlarınıza sunuyor. Oldukça zarif kesime sahip gömlek modeli kot pantolon ve sneaker ile kombinleyerek sokak stiline uyarlayabilirsiniz. Dilerseniz şık bir etek ve topuklularla bir araya getirerek davetlerde de boy gösterebilirsiniz. Her dolabın ihtiyacı olan parçayı alışveriş listenize eklemeden geçmeyin.

Ürünü İncele

2. Tek adımda şıklığın formülü: tulumlar

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Hazırlanmak için yalnızca birkaç dakikanız olduğu zamanlarda eliniz hemen tek parça kıyafetlere gidiyor olabilir. Eğer siz de böyle zamanlarda hep aynı elbise alternatiflerini kullanmaktan sıkıldıysanız ve daha sportif parçalar arıyorsanız tulumlara göz atabilirsiniz. Son dönemin yükselen yıldızlarından Trendyolmilla, tozpembe tulumu ile âdeta acil durumların kahramanına dönüşüyor. Kruvaze yakası ve hafif kumaşıyla oldukça şık bir görünüm çizen tulumu hem gündüz gezmelerine hem gece davetlerine rahatlıkla uyarlayabilirsiniz. Basic kesim rahat modeli sayesinde farklı takılarla dilediğiniz tarzı yaratabileceğiniz tuluma mutlaka göz atın deriz.

Ürünü İncele

Amazon’da ‘Bahar Fırsatları’ başladı! Yüzlerce üründe büyük fırsatları kaçırmayın!

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

3. Aniden çıkan toplantılardan bıktıysanız

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Bitmeyen işler, dağ gibi biriken dosyalar ve uzayıp giden toplantılar arasında ofis hayatında her daim şık görünmek oldukça zor olabiliyor. Hayatın neredeyse %60'ını oluşturan bu anlarda ise dolabın bir köşesinde duran takım elbiseler kurtarıcıya dönüşüyor. Axxel Güler Tekstil, aniden çıkan iş toplantılarında dakikalar içinde göz alıcı şıklık sağlayan mavi takımı ile kalpleri kazanıyor. Pantolon, crop top ve ceketten oluşan 3'lü takımı beyaz veya pudra renkli topuklu ayakkabılarla tamamlayabilirsiniz. Toplu saçlar ve doğal bir makyajla ofisin en şık kadınına dönüşebileceğiniz takıma bir şans verin.

Ürünü İncele

4. Küçük siyah elbisenin büyüsü

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Coco Chanel'in en önemli moda miraslarından siyah elbise, neredeyse hepimizin gardırobunda başköşede yer alıyor. Modası asla geçmeyecek bu efsanevi şık parçalar, en koşuşturmalı günlerde bile zarafeti garanti ediyor. Moda dünyasının iki efsanevi unsuru siyah elbise ve sateni buluşturan Trendyolmilla'nın Siyah Degaje Yaka Saten Elbise'si yanınızdaysa asla korkmanıza gerek yok. Kristal takılar, yüksek topuklularla kombinleyerek düğüne gidebileceğiniz elbiseyle daha basit takıları ve sade bir stilettoyu birleştirerek kokteyllerde de şıklığınızı konuşturabilirsiniz. Davetlerin yıldızı gibi gözükmenizi sağlayacak elbiseyi almadan yaza başlamayın!

Ürünü İncele

5. "Ne konforumdan ne şıklığımdan ödün veririm." diyenlere

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Sahilde bir yürüyüş yapacağınız, yolculuğa çıkacağınız veya alışverişe gideceğiniz zamanlarda giyecek bir şey bulmak oldukça zor olabiliyor. Hem rahat hissedeceğiniz hem güzel görünebileceğiniz parçaları arayabilirsiniz. İşte böyle zamanlarda gardırobun bir köşesinde bekleyen eşofman takımı anında sizi hazır hâle getiriyor. Trend Alaçatı Stili, zarif eşofman takımı ile sportif şıklık arayanların ilk tercihine dönüşüyor. Bir alt bir üst parçadan oluşan modeli beyaz dad shoes ve bel çantalarıyla kombinleyebilirsiniz. Küçük halka küpe gibi sade metal takılarla şıklığınıza şıklık katabileceğiniz takıma göz atmayı unutmayın.

Ürünü İncele

6. Sıkıcılıktan uzak ve hâlâ çok şık: blazer ceketler

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Erkek gardırobundan kadın modasına sıçrayan blazer ceketler ciddi tavırlarını kaybederek daha cool bir karakter kazanıyor. Kumaş pantolon ve gömlek ikilisinden kurtulan yeni nesil blazerlar, her tarz kombinde kendine yer bulmayı başarıyor. Stil sahibi olduğunuzu gösteren bu parçaların hakkını veren Nil'da Butik, maskülen yakalı ve oversize duruşlu blazer ceketi huzurlarınıza sunuyor. Ciddi kombinlerin yanı sıra en basit kombinlerde bile tarz görünmenizi sağlayacak modele bizce en çok kot pantolon ve beyaz tişört yakışıyor. Dolabınızda yer alacak ve asla modası geçmeyecek bir parça arıyorsanız ceketi incelemenizi öneririz.

Ürünü İncele

7. Bu yaz ondan başkasına ihtiyacınız yok

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Doğruya doğru, modayı ne kadar sevsek de sıcak havalarda farklı kombinler denemeye üşenebiliyor, her gün kot şort ve tişört giyip dolaşabiliyoruz. Oldukça pratik olan kot şort kombinlerine biraz renk katmaya ne dersiniz? Çiçek işlemeleri ve püskül detaylarıyla minimal kot şortlara bambaşka bir soluk getiren Defacto'nun mini şortu bu yazın favori parçası olacak! Düz bir tişört ve spor ayakkabılarla günlük stilinize uyarlayabileceğiniz modeli dilerseniz şık bir büstiyer ve topuklu terliklerle gece kulübü kombinine de dönüştürebilirsiniz. Özellikle kısa süreli tatillerin kurtarıcısı olacak parçayı mutlaka dolabınıza ekleyin.

Ürünü İncele

8. Nude parçaların gücünü hafife almayın

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Dakikalar içinde şık ve tarz kombinler yapmak istiyorsanız gardırobunuza her renk ve desenle uyumlu olacak parçaları eklemelisiniz. Böyle zamansız kıyafet arayışındaysanız nude parçalara göz atabilirsiniz. Toprak tonlarından ilham alan nude renkler, acil durumların şıklık formülüne dönüşüyor. Nude parçaların joker etkisini, kalem eteklerin klasik ve çekici tavrı ile buluşturan EXCHIC, bu modeliyle asla modası geçmeyecek bir eteğe imza atıyor. Vücudu kusursuzca saran formuyla dikkat çeken modeli farklı renk ve desenlerdeki üstlerle kolayca kombinleyebilirsiniz. Sizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmayacak parçaya şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

9. Soğuk havaların vazgeçilmezi: triko elbiseler

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Kış aylarında kullanılan kıyafetlerin şık olmadığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Sıcacık ve samimi tavırlı triko malzemeler uzun elbiselerin feminen gücüyle birleşerek soğuk havaların vazgeçilmez parçalarına dönüşüyor. Kadın modasının yükselen yıldızı Zühre, uzun triko elbisesiyle evden kısa sürede çıkmanız gereken soğuk havalarda yanınızda. Yarım balıkçı yakası, rahat kalıbı ile asil bir duruş sergileyen elbiseyi postal ve halka küpelerle sokak stiline uyarlayabilirsiniz. Topuklu botlar ve taşlı küpelerle birleştirdiğinizde de gece davetlerinde cool bir şıklık sunacak elbise gardırobun yeni demirbaşına dönüşecek!

Ürünü İncele

10. Ayakkabılar bir aksesuardan çok daha fazlası

Acil durumlar için 10 dakikada hazırlanmanızı sağlayacak kombin önerileri

Gerçek stil sahibi kadınlar bilir ki ayakkabı bir kombinin en can alıcı parçasını oluşturur. Yanlış ayakkabı seçimiyle güzel bir kombini mahvedebilir veya çok basit bir kombini göz alıcı şıklığa ulaştırabilirsiniz. Ayakkabının bir aksesuardan çok daha fazlası olduğunu bilen GENSHUO, uzun topuklu rugan stilettosuyla âdeta zarafetin sözlükteki anlamını kombininize sunuyor. Klasik pantolon ve kazak kombinine bile anında sofistike bir karakter katacak modeli dolabınızdaki her abiye elbiseyle de kolayca kombinleyebilirsiniz. Özellikle boyfriend jean ve crop top gibi daha sportif parçalarla havalı bir stile kavuşabileceğiniz modele dolabınızda yer açmaya hazır mısınız?

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyor musunuz?Diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyor musunuz?
Burcunuzu okumadan güne başlamayınBurcunuzu okumadan güne başlamayın
Sivilce izlerini geçirmek için yapılması gerekenlerSivilce izlerini geçirmek için yapılması gerekenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Sizi yüzüstü bırakmayacak ve güzelliğinize güzellik katacak...

Sizi yüzüstü bırakmayacak ve güzelliğinize güzellik katacak...

Yaz aylarına girerken bu ürünleri kaçırmayın! 100 TL altı...

Yaz aylarına girerken bu ürünleri kaçırmayın! 100 TL altı...

Eğlenceli giyinmeyi sevenlere rengarenk kıyafet önerileri

Eğlenceli giyinmeyi sevenlere rengarenk kıyafet önerileri

Yürümeden yapamayanlar için şık ve rahat ayakkabı önerileri

Yürümeden yapamayanlar için şık ve rahat ayakkabı önerileri

Yemek yapmayı sevenler... Kullanışlı ve uzun ömürlü ürünleri kaçırmayın!

Yemek yapmayı sevenler... Kullanışlı ve uzun ömürlü ürünleri kaçırmayın!

Ruh halinizi anında yükselten dopamin dressing kombinleri

Ruh halinizi anında yükselten dopamin dressing kombinleri

Tümünü Gör
Ruh halinizi anında yükselten dopamin dressing kombinleri

Ruh halinizi anında yükselten dopamin dressing kombinleri

Almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Almadığınız için kendinize sinirleneceğiniz rastgele ürünler

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Sıcak hafta sonlarında piknik yapmak isteyenlere özel öneriler

Sıcak hafta sonlarında piknik yapmak isteyenlere özel öneriler

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

Cilt bakımına önem verenler için en iyi yüz toniği çeşitleri

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

Tümünü Gör
İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

İlkbahar aylarında makyaj masanızda bulunması gereken renk ve ürünler

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Bilgisayar oyunları olmadan asla diyen oyun tutkunlarına özel yardımcı ürünler

Bu bahar arka bahçesini, terasını yeniden dekore etmek isteyenler için en güzel mobilya parçaları

Bu bahar arka bahçesini, terasını yeniden dekore etmek isteyenler için en güzel mobilya parçaları

Akne problemi yaşayanlara özel cilt bakım önerileri

Akne problemi yaşayanlara özel cilt bakım önerileri

Herkesin hoşuna gidebilecek en çok satılan hediyelik ürünler

Herkesin hoşuna gidebilecek en çok satılan hediyelik ürünler

En çarpıcı kombinlere şıklık katacak tamamlayıcı aksesuarlar

En çarpıcı kombinlere şıklık katacak tamamlayıcı aksesuarlar

Tümünü Gör

Benzer En Yeniler İçerikleri

Sizi yüzüstü bırakmayacak ve güzelliğinize güzellik katacak...

Sizi yüzüstü bırakmayacak ve güzelliğinize güzellik katacak...

Yaz aylarına girerken bu ürünleri kaçırmayın! 100 TL altı...

Yaz aylarına girerken bu ürünleri kaçırmayın! 100 TL altı...

Eğlenceli giyinmeyi sevenlere rengarenk kıyafet önerileri

Eğlenceli giyinmeyi sevenlere rengarenk kıyafet önerileri

Yürümeden yapamayanlar için şık ve rahat ayakkabı önerileri

Yürümeden yapamayanlar için şık ve rahat ayakkabı önerileri

Yemek yapmayı sevenler... Kullanışlı ve uzun ömürlü ürünleri kaçırmayın!

Yemek yapmayı sevenler... Kullanışlı ve uzun ömürlü ürünleri kaçırmayın!

Ruh halinizi anında yükselten dopamin dressing kombinleri

Ruh halinizi anında yükselten dopamin dressing kombinleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyor musunuz?

Diyet yapmanıza rağmen kilo veremiyor musunuz?

Bunları yiyerek cildinizi 10 yaş daha genç gösterebilirsiniz! Doğal kolajen içeren besinler…

Bunları yiyerek cildinizi 10 yaş daha genç gösterebilirsiniz! Doğal kolajen içeren besinler…

Ruh halinizi dopaminle taşıracak olan dopamin dressing kombinleri

Ruh halinizi anında yükselten dopamin dressing kombinleri

Bu bahar sizi yüzüstü bırakmayacak ve güzelliğinize güzellik katacak ürün önerileri

Sizi yüzüstü bırakmayacak ve güzelliğinize güzellik katacak...

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu öneriyor! Bu yağ her derde deva

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu öneriyor! Bu yağ her derde deva

Sivilceleri en hızlı şekilde geçirmek için

Sivilceleri en hızlı şekilde geçirmek için

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.