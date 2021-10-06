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Ada Masalı Haziran'ın desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

05.10.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un olduğu Ada Masalı, sezonun en iddialı dizilerinden biri. Keyifli ve heyecanlı bölümleriyle hepimizi ekranlara kilitleyen fenomen dizi, moda şovlarını aratmayan kombinleriyle de sosyal medyanın gündeminde. Özellikle Haziran'a hayat veren Ayça Ayşin Turan'ın dizi stili, adeta bu yazın trendlerini belirledi. Modern, renkli ve enerjik tarzı olan Haziran'ın giydiği en dikkat çeken parça ise Massimo Dutti markalı gömlek olmuştu. Ada Masalı'ndaki Haziran'

Ada Masalı Haziran'ın desenli gömleğine uygun fiyatlı alternatifler

Star TV'nin fenomen dizisi Ada Masalı, hem yıldız kadrosu hem de sürükleyici senaryosuyla reyting listelerini altüst etmeye devam ediyor Şehir hayatından bir türlü vazgeçemeyen işkolik Haziran'ın Kırlangıç Adası'na gitmesiyle değişen hayatına tanık olduğumuz bu hikayede; aşkın ve yazın güzelliğiyle adeta büyüleniyoruz. Bu dizide hepimizi çok etkileyen bir şey daha var ki o da Haziran karakterinin dizi stili. Bohem ve modern çizgileri ahenk içinde buluşturan Haziran'ın özellikle giydiği gömlekler çok merak ediliyor. Kimi zaman crop topun üstüne attığı kimi zaman ise kot şortla kombinlediği gömleklerden en sevileni ise Massimo Dutti gömleği. Neyse ki, Haziran'ın çok merak edilen bu gömleğinin uygun fiyatlı benzerlerine tek tıkla ulaşmak mümkün.

  1. Vintage ruha animal doku

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Güzel başrolümüz Haziran giyinmeyi çok iyi biliyor. Adanın bohem ve vurdumduymaz havasıyla şehirli stilini kusursuzca birleştiren Haziran, kendi karakterini giyim tarzına başarılı şekilde yansıtıyor. Bunun en iyi örneği de vintage Massimo Dutti gömleğiyle, 2021 basic crop top ve şortu bir arada kullanması olmuş. Sıcak renklerin hakim olduğu bu gömleğin vintage havasını en iyi hissettirecek desenlerden biri de kusursuz hayvan desenleri. Feminen, özgür ve cool yılan derisi ise modanın adeta silemediği desenlerden.

Modernliği bohem tazla buluşturan bu modeli daha detaylı incelemek için tıklayabilirsiniz.

  1. Oversize modellerin gücü adına!

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Son dönemlerin en sevilen trendi oversize kesimler, gömlekleri de etkisi altına aldı. Doğrusu; bu trend, en çok da gömleklere yakıştı. Adanın tatlı esintili yaz akşamlarında, Haziran'ın yanından ayırmadığı oversize gömleklere dolapta yer açmanın vakti geldi. Tam zihni şehirde, ruhu adada olan kadınlara göre olan bu model, çabasız bir göz alıcı şıklık isteyenlerin yardımına koşuyor. Çiçeklerle donatılmış oversize parçayı, dilerseniz Haziran'ın Massimo Dutti gömleği gibi önden bağlayarak kullanabilir veya şort-büstiyer, bikini gibi kombinlerinizin üstüne atabilirsiniz.

Farklı kullanım imkanı sunan bu parçayı incelemek için tıklayın.

  1. Ofis stiline ada havası katmaya var mısın?

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Haziran'ın ön yargılar ile dolu kalbini çılgın bir aşka açan adanın, bizim ofis stilimizi etkilememesi mümkün değil. Haziran'ın fenomen gömleği ile yarattığı renkli adalı tarzını gri plazalarla dolu şehre taşımaya ne dersiniz? Trendleri uygun fiyatla buluşturan DeFacto, desenli şifon gömleğiyle adeta hayallerimizi gerçekleştiriyor. Küçük desenleri ve salaş kolları ile vintage ruhu yakalayan gömlek, ciddi bir koyu kahverengi ve şifon kumaşla tamamlanarak dengeye ulaşıyor.

Sıkıcı ofis stilinize özgür bir ada havası katacak bu modeli detaylı bir şekilde incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

  1. Sanatsal tarafına gem vuramayanlara...

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Parlak bir güneş, masmavi bir deniz ve rengarenk çiçeklerle dolu caddeler... İki inatçı Haziran ve Poyraz'ı doludizgin bir aşka düşüren Kırlangıç Adası, adeta yetenekli bir ressamın tablosundan çıkmış gibi masalsı. Sanatsal duyguları arşa çıkaran sahneler, stilimizi de ele geçirmeye başlıyor. Özgün tasarımlarıyla dikkat çeken Woow, tasarımıyla Haziran'ın Massimo Dutti gömleğine yepyeni bir bakış açısı getiriyor. Haziran'ın gömleğinin renk paletine sahip bu model, desenleriyle adeta bir ressamın rastgele fırça darbelerini anımsatıyor.

Önden bağlamalı formuyla cool bir görünüm sunan bu gömleği buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Feminen, minimal ve güçlü

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Moda dünyasında fırtınalar estiren minimalizmin, desenlerin zamansız ve ölümsüz gücüne karşı koyabileceğini düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hafif, belli belirsiz ve küçük desenler en minimal dolapları bile baştan çıkarabilir. Olalook, bu gömleğiyle "Desenler bana göre değil" diyenlerin bile beğenisini kazanıyor. Haki renkte küçük desenleri olan keten gömlek, her tarz kombine rahatlıkla uyum sağlayabilir. Bir kot pantolon ile günlük kombininizi tamamlayabileceğiniz bu tasarımı, bir kalem etekle eşleştirerek şık yemeklerde tercih edebilirsiniz.

Haziran'ın ünlü gömleğine minimal alternatifler arayanlar için tasarlanan bu modeli incelemek için tıklayın.

  1. Vintage dozunu arttırıyoruz!

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100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Rengi, dokusu, duruşu ve desenleri ile nostaljik bir stil yaratan Haziran'ın Massimo Dutti gömleği, sanki bir modaseverin yüzyıllar önceki anılarına açılan bir pencere gibi. Geçmişin getirdiği dingin ve huzurlu çağrışımları stiline daha fazla yansıtmak isteyenler, vintage dozunu arttırmaya hazır mısınız? Yüzyıllık moda mirasına sahip çıkan Sunydog, "Nasıl demode olmadan vintage giyinilir?" konusunda adeta hepimize ders veriyor.

Desenlerinin yanında geniş fırfırlı yakası ve düğme detaylarıyla da vintage ruhunu dibine kadar yaşatan bu modelin tüm detaylarını incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

  1. Kural tanımayan kesimler

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Moda dünyasına iddialı bir tavır koyan asimetrik kesimler, elbiselerden pantolonlara hatta gömleklere kadar sıçradı. Ada Masalı güzelimizin fenomen gömleğine, orijinal ve sıra dışı bir hava katmak isteyenler tercihini asimetrik kesimlerden yana kullanabilir. Vintage stile cesur ve cüretkar bir dokunuş getiren Hanna's, ekru renkli ve zincir desenleriyle süslenmiş gömleği ile hepimizi heyecanlandırıyor. Asimetrik formu ve kol ucu detaylarıyla dikkat çeken bu tasarım, Haziran ve Poyraz'ın aşkı gibi zıtlıkların mükemmel uyumunun temsili.

Stilinde farklılık arayanların çok beğeneceği bu gömleği incelemek için tıklayın.

  1. Yazdan bir türlü vazgeçemeyenlere...

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Ne yalan söyleyelim, havalar soğumaya başlamışken yaza yavaş yavaş veda ediyor olmak hepimizi biraz üzüyor. Neyse ki yaz ruhunu hala bize hissettirecek kıyafetler var. Haziran'ın stilinin de kilit unsurlarından olan çiçek desenleri yaz özleminize ilaç gibi gelecek. Massimo Dutti gömleğin sıcak renklerinden ve retro tarzından ilham alan bu tasarım, neşenizi yerine getirebilir. Sonbaharın çizgilerinden çıkmadan yaz mevsiminin atmosferini hissettirmeyi başaran bu model, yazdan vazgeçemeyenlerin yeni favorisi olmaya aday.

Yazın kot şortlarla, sonbaharda ise hırkalarla tamamlayabileceğiniz çiçekli gömleği buradan inceleyebilirsiniz.

  1. Şehirli ve modern

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Haziran'ın bohem ada stili, hepimizi çok etkilemiş olabilir ancak şehirli stili de dikkate alınmayacak gibi değil. Maskulen blazer ceketleri ve şık takımlarıyla modern bir kadın olarak karşımıza çıkan Haziran'ın bu stilinden de alınacak çok dersler var. Hem güzeller güzeli karakterimizin desenli gömleğinin etkisinde olmak hem de modern detaylardan da nasibini almak isteyenler aradıklarını Bigdart'ın bu tasarımında bulacak. Daha canlı ve dinamik renklerin geometrik desenlerle buluştuğu bu eğlenceli gömlek, en basit kombinleri bile şıklık zirvesine ulaştırabilir. Grafik desenli gömleği incelemek için tıklayabilirsiniz.

  1. Ölümsüz desenlerin trendlerle buluşması

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Doğadan ilham alan onlarca yıllık zebra deseni sezon trendleriyle buluşuyor ve ortaya göz alıcı bir stil çıkıyor. Yaz mevsiminin en çok tercih edilen parçaları relax gömlekler, Haziran'ın fenomen gömleğinin şıklığını aratmayacak cinsten. Pamuklu kumaşıyla yaz aylarını serin bir şekilde geçirme imkanı sunan bu model, adalı tarza sportif bir yorum getiriyor. Geniş yakası ve düşük kollarıyla cool bir görünüm sunan bu parça, yaz stilinizin yeni yıldızı olmaya aday. Konforlu tasarımı sayesinde cildinize nefes alma imkanı sunan zebra desenli gömleği incelemek veya satın almak için tıklayın.

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