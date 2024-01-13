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  4. Adalet Bakanı Tunç'tan provokatif paylaşım yapanlar hakkında açıklama: 3 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç'tan provokatif paylaşım yapanlar hakkında açıklama: 3 kişi tutuklandı

13.01.2024 15:27 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı bölücü terör örgütünü öven, propaganda yapan ve yanıltıcı bilgi yayan hesaplar hakkında yapılan soruşturma kapsamında 59 şüphelinin tespit edildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç'tan provokatif paylaşım yapanlar hakkında açıklama: 3 kişi tutuklandı

Bakan Tunç sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, provokatif paylaşımlarda bulunan hesaplar hakkında soruşturmanın sürdüğünü ve 59 şüpheliden 49'unun yurt dışında yaşadığını belirtti.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç'un yaptığı paylaşım şu şekilde;

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden “provokatif amaçlı” olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, 59 şüpheli tespit edilmiş olup, 49’unun yurtdışında olduğu belirlenmiştir.

İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman illerimizde tespit edilen;

10 şüpheliden,
3'ü yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş,
7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
49 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmalar titizlikle devam etmektedir."


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Yılmaz Tunç provokasyon
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