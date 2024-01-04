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  4. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'torpil' iddialarına yanıt! Ramazan Can'ın telefonuna gelen mesajın görüntüsü olay olmuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'torpil' iddialarına yanıt! Ramazan Can'ın telefonuna gelen mesajın görüntüsü olay olmuştu

04.01.2024 12:36 | Son Güncelleme:
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan kamudaki torpil iddialarına yanıt geldi. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın görevde yükselme mülakatına girecek bazı personelin torpil taleplerine ‘takipteyiz’ diyerek özel kalemine yönlendirdiği iddiaları gündem yaratmıştı. Can'ın cep telefonuna yansıyan görüntü dikkat çekmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'torpil' iddialarına yanıt! Ramazan Can'ın telefonuna gelen mesajın görüntüsü olay olmuştu

Mesleki Uygulama Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, telefonuna gelen mesajın görüntüsü 'torpil' iddialarını gündeme getirmişti. FOX Haber'in kaydettiği söz konusu anlar kamuoyunda geniş yankı bulurken; konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

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BAKAN TUNÇ: "BİZİM TEK KRİTERİMİZ LİYAKAT"

Bakan Tunç, konuyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Torpil iddialarını kabul etmiyoruz. Bizim tek kriterimiz liyakat. Talepler gelir. İktidardan da gelir muhalefetten de gelir. Bize herkes ulaşabilir, herkes mail atabilir, herkes cep telefonuyla arayabilir. Bu talepleri değerlendirecek olan ilgili komisyonlardır. Topril vesaire iddialarını reddediyoruz."

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Yılmaz Tunç torpil
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