Adana'da hareketli dakikalar! 'Dur' ihtarına uymadı, polisi ezip kaçmak istedi

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan devriye ekiplerine bağlı “Balyoz” timi polisleri, uyuşturucu satın almak ve kullanma suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T.S.’nin kullandığı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Ü.T.S. polislerin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla bir polis memuruna çarpıp ayağının üzerinden geçti.

OTOMOBİLİN LASTİKLERİNE ATEŞ AÇILDI

Bu sırada yaralanan polis memurunun ekip arkadaşları, söz konusu şüphelinin aracının lastiklerine tabancayla ateş ederek kaçmasının önüne geçti. Sürücü Ü.T.S. ile yolcu konumundaki S.Ö. kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.

SUÇ DOYASI KABARIK

Sürücü Ü.T.S.’nin üzerinde ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Söz konusu hükümlü Ü.T.S.’nin “Kasten öldürmeye teşebbüs, yağma” gibi çeşitli suçlardan 20 adet, yolcu konumdaki S.Ö.'nün de “Kasten öldürmeye teşebbüs, ruhsatsız silah taşıma” gibi suçlardan 11 adet suç kaydığı olduğu öğrenildi.

YARALI POLİSİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hükümlü Ü.T.S. ve yolcu konumundaki kişi S.Ö. polis merkezine götürüldü. Yaralı polis memuru ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA





