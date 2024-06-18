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  4. Adana'da kahreden olay! Yangında evde mahsur kalan anneyle oğlu can verdi

Adana'da kahreden olay! Yangında evde mahsur kalan anneyle oğlu can verdi

18.06.2024 09:12
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Adana'da bir evde çıkan yangında kahreden haberler geldi. 27 yaşındaki Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu yangında can verdi. Makrum’um dini nikahla birlikte yaşadığı C.B. de yangında yaralandı.

Adana'da kahreden olay! Yangında evde mahsur kalan anneyle oğlu can verdi

Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarının CYB-1 A blok 2’inci katındaki dairede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Bu sırada dairedeki C.B. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Fas asıllı Meryem El Makrum ve çocukları Mehmet Emin Barış mahsur kaldı.

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EVDEN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Çiftin komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla evden çıkarılan Meryem El Makrum ve Mehmet Emin Barış’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan C.B. ise ambulansla Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi’ne götürüldü.

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Olay yerin inceleme çalışmalarının ardından anne ve oğlunun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Adana
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