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  4. Adana'da yakalanan DEAŞ'lı, sözde 'Cihad Nikahı' memuru çıktı

Adana'da yakalanan DEAŞ'lı, sözde 'Cihad Nikahı' memuru çıktı

21.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden Ali Ç.'nin, Suriye'de örgütün kontrol altına aldığı köylerden kaçırılan kadınlarla DEAŞ'lı teröristlere sözde 'Cihad Nikahı' kıydığı ortaya çıktı.

Adana'da yakalanan DEAŞ'lı, sözde 'Cihad Nikahı' memuru çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bağlantısı olduğu ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından polis, 19 Mayıs günü şüphelilerinin evlerine şafak operasyonu düzenledi. Özel Harekat timlerinin koçbaşlarıyla kapıları kırıp, girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

YAKALANMAMAK İÇİN SEYYAR TANTUNİCİLİK YAPMIŞ

Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Ç.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri olan cezaevinde tutuklu bulanan Mahmut Özden'in kurduğu 'Yamaçlı' grubu üyesi olduğu, kimliğinin ortaya çıkmaması için seyyar tezgahta tantuni satarak kamufle olduğu belirlendi.

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Ali Ç.'nin, Suriye'de örgütün kontrol altına aldığı köylerde kaçırdıkları kadınlar ile DEAŞ'lı teröristlere sözde 'Cihad Nikahı' kıydığı ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki el-Hol kampında kalan kadınlara göndermek için para topladığı, 3 oğlunun DEAŞ saflarında çatışırken öldüğü bildirildi.

Şüphelilerden Mehmet Ali Ö.’nün ise sosyal medya üzerinden El-Kaide adına para topladığı ve bu paraları örgüte yolladığı saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ç. ile Mehmet Ali Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Adana DEAŞ

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