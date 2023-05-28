Adanalı 'Örümcek Adam' da oyunu kullandı: "Hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinde Adana’da renkli görüntüler ortaya çıktı. 26 yaşındaki bir genç, çocukluk tutkusu olan örümcek adam kostümü giyerek oy kullanmaya geldi.

Okula gelen vatandaşlar ve yanındaki çocuklar, Adanalı “Örümcek Adam"a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

"DÜNYAYA TARİH DERSİ VERİYORUZ"

Oyunu kullanan 26 yaşındaki genç,” Türkiye’de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu. Dünyaya tarih dersi veriyoruz. Ben de bir farkındalık oluşturarak böyle oy kullanmak istedim.

"BENİM ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİM”

Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır. Örümcek adam tutkum benim çocukluktan beri hayalim” dedi.

(İHA)

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