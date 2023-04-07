Son dakika | Aday listesi YSK'ya sunuldu! MHP resmen duyurdu: O ihtimal ortadan kalktı

Son dakika haberi: Cumhur İttifakı'ndaki 4 partinin ortak listesi olmayacak, MHP aday listesini dün açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1. sıradan aday oluyor. MHP'den Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ye aday listesini teslim etti.

"BU YAPILAR HEP BİRLİKTE CHP'YE İLTİCA ETTİ"

Teslimin ardından Feti Yıldız açıklama yaptı. Açıklamadan satır başları şöyle:

"İttifak oylarının toplamı esas alındığından baraj bir yanıyla 0'a indirilmiştir. Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan tüm yapıların planlarını altüst etmiştir. Bu yapılar hep birlikte CHP'ye iltica etmişlerdir.

"ERDOĞAN 2. KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK"

"14 Mayıs'ta tercihini Türkiye'nin yükselişi için başlatılan adımların devamında ve yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak iradesinden yana kullanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk tipi başkanlık sisteminden 2. kez cumhurbaşkanı seçilecektir. Mecliste inşallah nitelikli bir çoğunlukla gireceğiz.

"600 ADAYIMIZIN 510'U ERKEK"

"600 adayımızdan 510'u erkek, 90'ı kadın. 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş grubundan 195 adayımız listelerde yer buldu. 45-55 yaş grubunda 290, 55 yaş grubunda da 117 adayımız var. 16 engelli listelerde yer aldı. Adaylarımızın yüzde 30'u lise ve dengi okullardan."

O İHTİMALE KAPIYI KAPATTI!

Aday listeleri teslim edilmeden önce partilerin ortak liste hazırlayıp hazırlamama konusunda karşı cepheden atılacak hamleleri beklediği konuşuluyordu. Bu nedenle bazı partilerin listeleri teslim etse de eksik olabileceği değerlendiriliyordu. MHP bu ihtimale kapıyı kapattı. Feti Yıldız, açıklamasında 600 adayın tamamının eksiksiz olarak teslim edildiğini açıkladı.