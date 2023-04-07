HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Aday listesi YSK'ya sunuldu! MHP resmen duyurdu: O ihtimal ortadan kalktı

Son dakika | Aday listesi YSK'ya sunuldu! MHP resmen duyurdu: O ihtimal ortadan kalktı

07.04.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesinin ardından çalışmalar genel seçimler için yoğunlaşmıştı. 14 Mayıs'a gidilirken milletvekili adayları listesini açıklayan ilk parti MHP oldu. Partiden heyet aday listesini YSK'ye teslim etti. Ortak liste çalışmaları için partiler birbirlerinin hamlelerini kollarken MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız son açıklamasıyla bu ihtimale kapıyı kapattı. MHP'nin listesi eksiksiz olarak teslim edildi.

Son dakika | Aday listesi YSK'ya sunuldu! MHP resmen duyurdu: O ihtimal ortadan kalktı

Son dakika haberi: Cumhur İttifakı'ndaki 4 partinin ortak listesi olmayacak, MHP aday listesini dün açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli memleketi Osmaniye'den 1. sıradan aday oluyor. MHP'den Semih Yalçın ve Fethi Yıldız beraberindeki heyetle YSK'ye aday listesini teslim etti.

12394ad0-d4e4-11ed-936a-23f31117e926

"BU YAPILAR HEP BİRLİKTE CHP'YE İLTİCA ETTİ"

Teslimin ardından Feti Yıldız açıklama yaptı. Açıklamadan satır başları şöyle:

"İttifak oylarının toplamı esas alındığından baraj bir yanıyla 0'a indirilmiştir. Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan tüm yapıların planlarını altüst etmiştir. Bu yapılar hep birlikte CHP'ye iltica etmişlerdir.

dsadas

"ERDOĞAN 2. KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK"

"14 Mayıs'ta tercihini Türkiye'nin yükselişi için başlatılan adımların devamında ve yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak iradesinden yana kullanacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk tipi başkanlık sisteminden 2. kez cumhurbaşkanı seçilecektir. Mecliste inşallah nitelikli bir çoğunlukla gireceğiz.

"600 ADAYIMIZIN 510'U ERKEK"

"600 adayımızdan 510'u erkek, 90'ı kadın. 18-25 yaş grubundan 8, 26-40 yaş grubundan 195 adayımız listelerde yer buldu. 45-55 yaş grubunda 290, 55 yaş grubunda da 117 adayımız var. 16 engelli listelerde yer aldı. Adaylarımızın yüzde 30'u lise ve dengi okullardan."

O İHTİMALE KAPIYI KAPATTI!

Aday listeleri teslim edilmeden önce partilerin ortak liste hazırlayıp hazırlamama konusunda karşı cepheden atılacak hamleleri beklediği konuşuluyordu. Bu nedenle bazı partilerin listeleri teslim etse de eksik olabileceği değerlendiriliyordu. MHP bu ihtimale kapıyı kapattı. Feti Yıldız, açıklamasında 600 adayın tamamının eksiksiz olarak teslim edildiğini açıkladı.

MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu! 5 ismin üstü çizildi, Bahçeli A Takımı'ndan vazgeçmedi MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu! 5 ismin üstü çizildi, Bahçeli A Takımı'ndan vazgeçmedi
Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi! Siyaset arenası çıkacak sonucu bekliyordu, Erdoğan kararını verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'den sürpriz ziyaret! Masada teklif var mı?AK Parti'den sürpriz ziyaret! Masada teklif var mı?
Yeni mesajları ortaya çıktı! Para karşılığı cinsel ilişki teklif etmişlerYeni mesajları ortaya çıktı! Para karşılığı cinsel ilişki teklif etmişler
Silahı ateşleyen inşaatın bekçisi o anları anlattıSilahı ateşleyen inşaatın bekçisi o anları anlattı
Anahtar Kelimeler:
MHP

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Cinsiyet değiştirmişti! Üstsüz halini paylaşıp...

Sergen Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor!

Sergen Yalçın gelir gelmez yılın transfer bombasını patlatıyor!

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

İstanbul'da emlak piyasasında deprem! Böylesi görülmedi, ne kiralayan ne de satın alan var: 4 ilçeye rağbet azaldı

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

Ünlü oyuncu, MHP Muğla'dan 1’inci sıra milletvekili adayı oldu

MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu! 5 ismin üstü çizildi, Bahçeli A Takımı'ndan vazgeçmedi

MHP'de milletvekili aday listeleri belli oldu! 5 ismin üstü çizildi, Bahçeli A Takımı'ndan vazgeçmedi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

Türkiye diken üstünde! İlk kez böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Market alışverişi yapar gibi ‘Tesla’ aldı

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın! Spor ve sırt çantalarında indirim

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Ucuz kira kuyruğu metrelerce uzadı! Sıranın sonu gözükmedi

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Akılalmaz görüntüler! Kızının cansız bedeninin üzerinden böyle atladı

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.