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Adaylığı çok tartışılan Lütfü Savaş'ın yüzüne baka baka söyledi! Cüneyt Özdemir'den canlı yayında "rezalet" çıkışı

24.01.2024 15:43 | Son Güncelleme:
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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin en kritik kararlarından biri de Hatay için verildi. Felaketin yaşandığı 6 Şubat tarihinde belediye başkanı olan Lütfü Savaş, CHP lideri Özgür Özel'in "Hatay'da tarihi bir karar vereceğiz" demesinin ardından yeniden aday gösterildi. Adaylığı tartışmaları beraberinde getiren Savaş'a gazeteci Cüneyt Özdemir'in yüzüne söylediği sözler dikkat çekti.

Adaylığı çok tartışılan Lütfü Savaş'ın yüzüne baka baka söyledi! Cüneyt Özdemir'den canlı yayında "rezalet" çıkışı

2014'te göreve gelen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş önümüzdeki seçimleri de kazanacağı iddiasında. 6 Şubat depremleri sonrası eleştirileri oklarının hedefi haline gelen Savaş, Hatay'da gazeteci Cüneyt Özdemir'in canlı yayın konuğu oldu. Özdemir'in "Hiç 'Kusurluyum' dediğiniz bir şey yok mu?" sorusunu yanıtlayan Özdemir hükümete tepki gösterdi.

ÖZDEMİR DAVA SÜREÇLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ: REZALET DEĞİL Mİ?

Cüneyt Özdemir, YouTube hesabından yayınladığı yayında depremle ilgili davaların hızlanması gerektiğini vurgularken "Şu benim vicdanımı yaralıyor; niye bu davalar bu kadar uzuyor? Böyle bir felaket olmuş, 50 bin insan ölmüş. Bu davaların hızlanması lazım, kapsamlı olması lazım. Oysa sıradan hırsızlık davası gibi gidiyor. Şu şehrin haline bakın 1 yıl geçtikten sonra. Bunu da içime sindiremiyorum. Rezalet değil mi?" diye konuştu.

"KUSURUM VARSA BENİ DE YARGILASINLAR"

"Bu musibetten ders almamız lazım" diyen Savaş'a Özdemir, "Hiç 'Kusurluyum' dediğiniz bir şey yok mu?" sorusunu yöneltti. Savaş'ın yanıtı şöyle oldu:

"Varsa yargılasınlar. Kusur varsa, ben dahil, yargılanalım, hiç sıkıntı yok. Ama ilgili bakanlıkların da, hükümetin de, kendi belediyelerinin de kendini 'check' etmesi lazım. Hesap sorulacaksa herkese sorulması lazım. Belediyeler denetim yapmaz; sizin projeniz uygunsa size uygunluk verir, siz inşaata başlarsınız, her çıktığınız katta çıkıp çıkmadığınıza bakar. Bu işi organize olup denetlemesi gereken yapı denetim firmaları."

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LÜTFÜ SAVAŞ'IN YÜZÜNE SÖYLEDİ: GEREKİRSE SİZ DE YARGILANIN

Hükümetin de yargılanması gerektiğini savunan Savaş, Özdemir'e "205 bin bağımsız bölümü affeden hükümet hiç yargılanmasın mı? Sizce yargılanmaması mı gerekiyor?" diye sordu. Bunun üzerine Özdemir, Savaş'ın yüzüne bakarak "Sorumlu kimse yargılansın, kimsenin gözünün yaşına bakılmasın. Gerekirse siz de yargılanın. Sizin için de bir aklanma şeyi olur yani" diye konuştu.

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"KİMSE YARGILANMIYOR, ŞEHRİN HALİNE BAK"

Özdemir tepkisini ayrıca "Benim anlamadığım, kimsenin yargılanmaması. 3 tane müteahhite ihale çıkartıldı, tutuklandı. Şu şehrin haline bakın yani" sözleriyle dile getirdi.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Lütfü Savaş Cüneyt Özdemir Hatay CHP
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