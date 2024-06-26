Adı skandallara karışan hakimin suç ortağı savcı çıkmıştı! İhraç edildi

Adana ve Edirne Adliyesi'nde görev yaptığı sırada rüşvet, şantaj, tehdit ve uyuşturucu partileri gibi bir dizi skandala karışan Hakime Gül A. ihraç edilmişti. Hakimin suç ortağı olduğu ortaya çıkan Savcı Fatih A. da ihraç edildi. HSK yaptığı açıklamada tüm iddiaların soruşturulduğunu açıkladı.
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