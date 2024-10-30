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Adım adım Kore makyajı nasıl yapılır? Işıldayan cilt için pratik ürün tavsiyesi
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Adım adım Kore makyajı nasıl yapılır? Işıldayan cilt için pratik ürün tavsiyesi

23.10.2024 17:35
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Kore makyajı, doğal ve sağlıklı bir görünümle dikkat çekmek isteyenlerin vazgeçilmezi olan bir akım. Bu makyaj stilinin en önemli özelliği cildin parlak ve canlı görünmesini sağlamak. Bundan dolayı da ışıldayan bir cilt için Kore makyajında kullanılan ürünlerin etkisi büyük. Bu yazımızda adım adım Kore makyajının nasıl yapıldığını ve hangi renkleri kullanabileceğinizi listeledik. Daha fazlası için gelin, içeriğe geçelim!

Kore makyajı aslında pek çok trendi içinde barındıran bir tarza sahip. Sevimli ve tatlı makyaj stillerinden makyajsız makyaj akımına kadar pek çok kategoriyi içinde barındırıyor. Biz de bunun için farklı kombinler ve stiller için uygulayabileceğiniz Kore makyajının nasıl yapıldığını anlattık. Detaylar için kaydırmaya devam edin!

Adım adım Kore makyajı

  • Cildi temizliyoruz.
  • Cildi nemlendiriyoruz.
  • Güneş kremi sürüyoruz.
  • Aydınlatıcı bir baz uyguluyoruz.
  • Cushion veya likit yapılı fondöten sürüyoruz.
  • Kaşı şekillendiriyoruz.
  • Göz farı uyguluyoruz.
  • Eyeliner çekiyoruz.
  • Göz kalemi sürüyoruz.
  • Maskara uyguluyoruz.
  • Aydınlatıcı (Highlighter) sürüyoruz.
  • Allık geçiyoruz.
  • Ruj sürüyoruz.
  • Lip gloss uyguluyoruz.
  • Makyajı sabitliyoruz

İlk adım cilt temizliği

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Kore makyajının temelini iyi bir cilt hazırlığı oluşturur. İlk adım olarak hafif bir temizleyici ile cildinizin kir ve yağdan arındığından emin olun. Bunun için Hanskin markasının hassas ciltler için olan temizleme yağını markasının temizleyicisini uygulayabilirsiniz.

Nemlendirme olmazsa olmaz

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Temizliğin ardından tonik ile pH dengesini korumalı ve cildinizin ihtiyacına uygun bir krem kullanmanız gerekiyor. Bunun için ilk adımda Sebamed tonik kullanabilirsiniz..

Koruyucu kalkan: güneş kremi

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Korelilerin günlük rutinlerinde asla atlamadıkları bir adım olan güneş kremi makyaja başlamadan önce son adım. Bunun için Cosrx inceleyebilirsiniz.

Işıl ışıl bir görünüm için aydınlatıcı baz

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Kore makyajında vazgeçilmezlerden biri olan ve cildin ışıldamasını sağlayan primer noktasında ise Golden Rose'un gözenek kapatıcı bazını ürününe bakabilirsiniz.

Cushion ya da likit yapılı fondötenle pürüzsüz görünüm

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Kore makyajında cilt kusursuzluğu en çok dikkat edilen detaylardan biri. Bunu sağlamak için en çok tercih edilen ürünlerden biri olan ve doğal bitişiyle cilde pürüzsüz bir görünüm veren Peripera ya da Clio cushion fondöten ile bir ton açık kapatıcı kullanabilirsiniz.

Kaş şekillendirme ile daha çekici bakışlar

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Kore makyajında kaşlar doğal kalır ve fazla belirginleştirilmez. Bunun için kaşınızın doğal görünümünü koruyan NYX kaleme ile kaş sabitleme işlemini yaparak kaşlarınızın tüm gün boyunca düzgün görünmesini sağlayabilirsiniz.

Gözlerinize ışıltı katma zamanı: göz farı

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Genellikle hafif ve doğal tonlar kullanılan Kore göz makyajı için Romand far paletini edinebilirsiniz. Kore makyajında genelde göz kapaklarının orta kısmına ve göz pınarlarına açık pembe veya şeftali tonlarında ışıltılı far sürülür. Bunun için Missha far paletini alabilirsiniz. Ayrıca gözleri daha belirgin hale getirmek için kahverengi veya bronz tonlarında bir farla gölgeler eklendiğinden Peripera'nın farklı makyaj trendlerini uygulayabileceğiniz far paletine bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Eyeliner ile bakışları güçlendirin

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Kore makyajında siyahın yanı sıra kahverengi ve gri gibi daha nötr tonlarda eyeliner kullanılarak daha yumuşak bir görünüm yakalanmaya çalışılır. Bunun için L’Oréal Paris'in kahverengi eyeliner'ına gibi siyah renkli eyeliner kullanılacaksa da eyeliner çizgisini çok ince tutarak doğal bir görünüm yakalayabilir opsiyonel olarak da kahverengi tonlarında bir göz farı ile eyeliner çizgisini hafifçe dağıtabilirsiniz.

Göz kalemi olmadan asla!

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Kore makyajında göz kalemi genellikle göz çevresini çok belirginleştirmeden daha yumuşak ve doğal bir görünüm elde etmek için tercih edildiğinden günlük kullanımda Peripera gibi kahverengi kalemler ve gri tonları popüler. Korelilerin makyajı ufak dokunuşlarla daha ışıltılı gösteren Romand ışıltılı göz kalemini daha parlak görünümler elde etmek için kullanabilirsiniz. Eğer daha dramatik bir görünüm istiyorsanız MISSHA markasının siyah göz kalemini de uygulayabilir ancak çizgilerin keskin ve belirgin olmasından kaçınmanızı öneririz.

Maskara da olmazsa olmaz

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Kore makyajında kirpik kıvırıcı ile kirpikler yukarı doğru kıvrılır ve ardından Missha gibi uzunluk veren bir maskara ile kirpikler belirginleştirilir. Alt kirpikleriniz için de Maybelline maskarayı önerebiliriz.

Aydınlatıcı (Highlighter) ile parıldayın

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Kore makyajında cildin içten gelen parlaklığını vurgulamak esas olduğundan aydınlatıcıyı az miktarda ve doğru bölgelere uygulamak en ideal sonuçları verecektir. Aydınlatıcıda renk konusunda ise altın, Note likit aydınlatıcı gibi şampanya tonları Kore makyajında sık kullanılan renkler arasında yer alıyor.

Biraz renklenmenin yolu tabii allıktan geçer

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Kore makyajında allık uygulaması genellikle yanakların üst kısmına hafifçe uygulanır, böylece yüzün daha genç ve sağlıklı görünmesi sağlanır. Maybelline tonunda bir pembe ile gül kurusu tonları ise Kore makyajında en çok tercih edilen renkler arasında.

Saten bitişli bir ruj...

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Kore tarzı rujlar genellikle mat yerine Peripera gibi pembe tonlarıyla dudakların daha doğal ve sağlıklı görünmesi hedeflenir. Bu sebepten de ruj uygularken dudağın tüm kenarlarını keskin şekilde belirginleştirmek yerine daha yumuşak bir geçiş yapılır.

Üzerine lip gloss...

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Kore tarzı makyajda lip glosslar genellikle Romand gibi şeffaf ve ışıltılı ya da Pastel'in dudak parlatıcısına benzer hafif pembe tonlarında bir lip gloss, dudakları olduğundan daha sağlıklı ve parlak göstererek daha taze ve canlı bir bitiş yapar.

Ve son adım makyaj sabitleme

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Makyajın gün içinde yağlanmasını, solmasını veya dağılmasını önleyen sabitleme ürünleri genellikle iki ana kategoride kullanılır: sabitleyici pudra ve makyaj sabitleme spreyi. Nyx gibi sabitleme spreyleri de cilde hafif bir ışıltı katar.

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