Adıyaman ve Malatya'da dinamitler patladı, gözyaşları döküldü, panik yaşandı! Deprem sanıp kendilerini dışarı attılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden Malatya ve Adıyaman'da bugün patlama sesleri yankılandı. Malatya'da ağır hasarlı binalar fünyeler ateşlenirken saniyeler içinde yerle bir olduğu ve o anlar kameralara yansıdı. Daire sahipleri de gözyaşlarına boğuldu. Adıyaman'daki patlama sesleri ise tedirginliğe yol açtı.

KOLONLARINA PATLAYICI YERLEŞTİRİLDİ

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 12 katlı 2 binanın yıkım işlemlerinin patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilmesine karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binanın taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirdi.

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Yıkım çalışmalarını izleyen bazı daire sahipleri bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Öte yandan binaların yıkımı için 1900 parça halinde toplam 160 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Yetkililer, kentte 1400 binanın bu yöntemle yıkılacağını bildirildi.

ADIYAMAN'DA PATLATILAN DİNAMİT DEPREM ETKİSİ YAPTI

Adıyaman'ın Karadağ bölgesinde ise konutların yapımı için yapılan temel kazılarında müteahhit firma patlayıcı kullandı. Temel kazılarında patlatılan dinamit korkuya neden oldu. Patlatma binalarda sarsıntıya neden oldu. Patlatma esnasında binalarda yaşanan sarsıntı ve vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

MERKEZİN TAMAMINDA HİSSEDİLDİ

Şehir merkezinin tamamında hissedilen dinamit patlatmasının ardından büyük bir toz bulutu yükseldi. Adıyaman’ın Kayalık, Fatih, Cumhuriyet, Malazgirt ve Turgutreis mahallelerinde evlerinde hasar oluşan yada camları kırılan vatandaşlar 112’ye ihbarda bulundu.

Polis ekipleri aldıkları ihbarlar neticesinde evlerde incelemede bulunarak, vatandaşları müracaat etmeleri üzerine polis merkezlerine yönlendirdi.

GÖREVLİ 3 KADIN FENALAŞTI

Patlama yapılan bölgeye yakın olan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 3 kadın fenalaştı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

DEPREM SANIP KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR! "BİZE ÖNCEDEN BİLGİ VERİN"

Evlerinde hasar olan vatandaşlar, deprem olduğunu sandıklarını, kendilerini dışarı attıklarını belirterek, yetkililerin patlatma öncesinde bölgede yaşayan vatandaşlara bilgi verilmesini istedi.

(DHA-İHA)

