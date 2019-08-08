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AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 18:07 | Son Güncelleme

Denizli'de 6 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda bölgeye çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi - AFAD Afyonkarahisar'dan 18 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma köpeğiyle bölgeye ulaştı - 11. Tugay Komutanlığından 40 asker, Türk Kızılaydan 9 araç ve 37 personel, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi ve Sağlık Bakanlığı ekibi alana sevk edildi

Denizli'deki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bölgeye çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında saat 14.25'te 7 kilometre derinlikte meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bölgeye ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra AFAD'dan 120 aile ve 20 genel maksat çadırı, Türk Kızılaydan 20 çadır, 250 battaniye, 100 yatak, 20 mutfak seti ve 6 genel maksat çadırı gönderildi.

AFAD Afyonkarahisar'dan 18 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma köpeğiyle bölgeye ulaştı.

AFAD koordinasyonunda 11. Tugay Komutanlığından 40 asker, Türk Kızılaydan 9 araç ve 37 personel, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi ve Sağlık Bakanlığı ekibi alana sevk edildi.

Hasar tespit çalışmalarında Denizli'nin Çardak ilçesinde kullanılmayan bir cami ile iki evin duvarının yıkıldığı, 10 evde çatlaklar oluştuğu belirlendi.

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AFAD Armutalanı Bozkurt Denizli deprem

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