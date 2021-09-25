Afgan kaçak göçmen, polisten kaçarken taksinin çarpmasıyla hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolu Kuzey gişeleri ile Doğu gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Şanlıurfa yönünden gelen ve içerisinde kaçak göçmenleri taşıyan, sürücüsü öğrenilemeyen minibüs, polis kontrol noktasında durdurulmak istendi.

ARAÇTAN İNEREK KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, peşine düşen ekipler tarafından kısa süren kovalamaca sonucu durduruldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan minibüsteki Afgan göçmenler araçtan inerek kaçmaya çalıştı.

TAKSİNİN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Otoyolda kaçmaya çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir kaçak göçmen, Mustafa Başak yönetimindeki taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden kaçak göçmenin cenazesi ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün ismi öğrenilemeyen sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan, minibüsten inerek kaçan Afganistanlı 14 kaçak göçmen ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi. (DHA)





