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Afrika Birliği Sudan’a yönelik yaptırımları kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 21:41 | Son Güncelleme

Haziran’da üyeliği askıya alınan Sudan, AfB’nin faaliyet ve toplantılarına yeniden katılabilecek

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'a uygulanan yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Konsey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen konsey toplantısında Sudan’da sivil hükümetin kurulması üzerine ülkenin AfB'nin faaliyetlerine yeniden katılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Sudan'a yönelik uygulanan AfB faaliyetlerinden men edilme yaptırımının kaldırıldığı belirtilerek, Birliğin, ülkenin yeniden inşasına destek olmakta kararlı olduğu ifade edildi.

Konsey, haziran ayında Sudan'da güvenlik güçlerinin göstericilere kanlı müdahalesi sonrası ülkenin üyeliğini askıya almış ve Sudan'a AfB'nin tüm toplantı ve faaliyetlerine katılmama yaptırımı getirmişti.

- Sudan'da ne olmuştu?

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için 17 Ağustos Cumartesi günü imzalar atıldı.

Anayasal Bildiri anlaşmasına göre Sudan'da, Egemenlik Konseyi, kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması olacak.

Anayasal Bildiri anlaşması sonrası Askeri Geçiş Konseyi feshedilirken, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki en üst otorite olan 6'sı sivil 5'i asker 11 üyeli Egemenlik Konseyi, ilk icraat olarak 21 Ağustos'ta ekonomist Abdullah Hamduk'u başbakan olarak atadı.

Başbakan Hamduk, geçiş döneminin ilk hükümetini ise dün açıkladı.

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Afrika Birliği Sudan

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