Afrika Birliği Sudan’a yönelik yaptırımları kaldırdı

Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için 17 Ağustos Cumartesi günü imzalar atıldı.

Konsey, haziran ayında Sudan'da güvenlik güçlerinin göstericilere kanlı müdahalesi sonrası ülkenin üyeliğini askıya almış ve Sudan'a AfB'nin tüm toplantı ve faaliyetlerine katılmama yaptırımı getirmişti.

Anayasal Bildiri anlaşmasına göre Sudan'da, Egemenlik Konseyi, kabine ve parlamento olmak üzere 3 yönetim mekanizması olacak.

Anayasal Bildiri anlaşması sonrası Askeri Geçiş Konseyi feshedilirken, Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki en üst otorite olan 6'sı sivil 5'i asker 11 üyeli Egemenlik Konseyi, ilk icraat olarak 21 Ağustos'ta ekonomist Abdullah Hamduk'u başbakan olarak atadı.

Başbakan Hamduk, geçiş döneminin ilk hükümetini ise dün açıkladı.

