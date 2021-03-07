Ağız kokusunun sebepleri nelerdir?

Farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkan ağzı kokusu ile ilgili bilgi veren uzmanlar, ağız kokusuna neyin neden olduğunun çözülerek tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor. Konuyla ilgili bilgi veren Diş Hekimi Dr. Sibel Öznur Örsal, ağız kokusu sebeplerinin nelerden kaynaklanabileceğini şu sözlerle anlattı:

Eğer kişinin herhangi bir sistematik sorunu yoksa ve ara ara ağız kokusu yaşıyorsa bu büyük olasılıkla beslenmesiyle ilgili olabilir. Çok sık baharatlı ya da kokulu gıdaları tüketmek, alkol tüketimi ya da sigara kullanımı söz konusudur.

Toplumun büyük bir çoğunluğunda ağız kokusu sıkıntısı yaşanmaktadır. Bunun büyük bir çoğunluğu diş eti hastalığı ve diş çürükleri odaklıdır.

BAŞKA SAĞLIK SORUNLARI DA TETİKLİYOR

Özellikle bademcik enfeksiyonları, bademcik taşları, üst solunum yolu enfeksiyonları ve mide rahatsızlıkları da ağız kokusunun yaşandığı durumlardır.

BURUN TIKANIKLIĞI DA NEDEN OLUYOR

Burun tıkanık olup solunumun tamamen ağızdan yapılması ağız kokusunu tetikleyebilir. Eğer kişinin diş bakımında sıkıntı varsa, diş üzerinde daimi bir plak mevcutsa tükürüğün ağızda olmaması ve diş etlerinin kuru olması kokuyu tetikler.

Sadece buna bağlı olarak koku oluşmaz. Bu büyük olasılıkla burunda da bir sıkıntı olduğunu gösterir ve ağız kokusunu tetikler.

