Ağız yarası nasıl geçer? Ağız yarası neden olur, doğal kremler ile nasıl tedavi edilir?

Ağız yarası insanın psikolojisi bozan durumlar arasında yer alır. Bu yaralar sıklıkla ağzın iç bölümlerinde görülür. Ancak dış kısımda da oluşma ihtimali yüksektir. Bazı yaralar kısa sürede geçerken bazıları daha uzun sürebilir veya bu yaralarla birlikte başka belirtiler de ortaya çıkabilir. Ağız yaralarında ağız içi hijyenin de büyük bir etkisi vardır. Bu yüzden hem ağız hem de diş temizliğine dikkat edilmesi gerekir.

Ağız yarası neden olur?

Ağız yaraları ağzın dışında bulunan dudaklarda görülebileceği gibi ağzın iç kısmında da görülebilir. Dudak kenarlarında oluşan yaralar çoğunlukla uçuk olarak tanımlanır. Uçuk hastalığına herpes simpleks denen bir virüs neden olur. Dudak çevresinde oluşan yaralar dışında ağız içinde oluşan yaralar da mevcuttur. Bu yaralar dişetlerinde, yanağın iç kısımlarında, dudağın iç bölümünde veya ağız tabanında oluşabilir.

Ağız içi yumuşak bir dokuya sahiptir. Bu yumuşak doku üzerinde bu yaralara daha sık rastlanır. Ağız içi yarası neden olur konusu bu bağlamda önemli bir konu olarak ele alınır. Ağız yaralarının bazıları kendiliğinden birkaç gün içerisinde geçer. Ancak bazıları ise hem ağrılı olur hem de geçme süresi uzar. Uzun süren ve ağrısı şiddetlenen ağız yaralarında bir diş hekimine danışılması büyük önem taşır. Genel olarak ağız yarasına neden olan unsurlar ise şunlardır:

Psikolojik etkenler

Stres

Genetiklik

Hormonlardaki değişimler

Ağız ve diş bakımı eksikliği

Sigara ve alkol tüketimi

Diş ve dişetlerindeki yapısal sorunlar

Vitamin eksikliği

Mineral eksikliği

Bağışıklık zayıflığı

İlaç kullanımı

Gıda alerjisi

Viral enfeksiyonlar

Bazı ilaçlara karşı hassasiyet, alerji durumu

Bakteriyel enfeksiyonlar

Ağız içerisinde kullanılan diş telleri

Sert besinlerin tüketimi

Ağız içerisinde kullanılan diş protezleri

Ağız içi bakımda diş ve dişetlerini sert fırçalamak

Aşırı sıcak içecek tüketimi

Uyku düzensizliği

Grip, nezle gibi üst solunum rahatsızlıkları

Konuşurken ya da yemek yerken yanlışlıkla dil, yanak içi ısırma

Ağız yarası nasıl geçer?

Ağız yarası genci yaşlısı demeden her yaşta görülebilen sağlık sorunlarından biridir. Özellikle çocuklarda ağız yarası görülme sıklığı çok fazladır. Bunun temel nedenlerinden biri yanlış beslenme düzenidir. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için doğru gıdalar tüketmesi gerekir. En yaygın görülen ağız yaralarından biri afttır. Ağız ülseri olarak da tabir edilen aftlar, çocuklarda görüldüğü gibi yetişkin bireylerde de görülebilir.

Vitamin eksikliği ve yanlış beslenme bu ağız yaralarının ortaya çıkmasında önemli bir etkendir. Aftlar bulaşıcı olmadığı için endişe edilecek bir durum yoktur. Ağız yaraları altta yatan başka bir sağlık problemi olmadığı sürece kısa sürede kendiliğinden geçer. Ancak bu yaralar kişiye ağrı ve acı verebilir. Bu yaraları daha kısa sürede geçirebilmek için evde yapılabilecek bazı yöntemler bulunur. Evde ağız yarası için kullanılabilecek yöntemler:

Ada çayı içmek

Tuzlu su ile gargara yapmak

Karbonatlı su ile gargara yapmak

Aloe vera jelini yara bölgesine sürmek

Papatya çayı tüketmek

Yaranın bulunduğu bölgeye karanfil yağı sürmek

Yaranın bulunduğu bölgeye Hindistan cevizi yağı sürmek

Yukarıda sıraladığımız yöntemler ağız yaralarının geçmesinde fayda sağlar. Ancak her şeyde olduğu gibi bu yöntemleri uygulamadan önce uzman bir hekim görüşü alınması gerekir. Hekim tavsiyesi olmadan bu tür yöntemlerin uygulanması önerilmez.

Ağız içi ve dışında gelişen yaralar çoğunlukla tehlikeli olmamakla birlikte kısa sürede geçer. Ancak bazı durumlarda bu yaraların geçme süresinde uzamalar görülebilir. Geçmeyen ve tekrar eden ağız yaralarının dikkate alınması büyük önem taşır. Ağız yaralarının doğru bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediği takdirde başka bölgelere sıçrayarak yaraların yayılmasına neden olabilir. Genel olarak geçmeyen ağız yarası nedenleri şunlardır:

İnsan vücudunda tüm organları doğrudan etkileyen ve kan damarlarının iltihaplanmasına yol açan Behçet hastalığı

Glüten maddesine karşı duyulan alerji sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı

Bağışıklık sisteminin zayıflamasında etkili olan HIV hastalığı

Behçet, çölyak ve HIV hastalıklarının belirtileri arasında ağız yaraları da mevcuttur. Uzmanlara göre üç haftadan daha uzun süren ağız yaralarında bir hekime danışılması gerekir. Geçmeyen ağız yaraları başka bir hastalığın habercisi olabilir. Ağız yaralarında doktor tarafından başka bir hastalık şüphesi duyulduğu takdirde kültür testi yapılır. Bu kültür testinin sonucuna göre yine doktor tarafından kişiye tedavi planı hazırlanır. Geçmeyen ağız yaralarının dikkate alınması hayati önem taşır. Bu tür yaralar kanser gibi daha ciddi sorunların belirtisi olabilir.

Ağız yarası doğal kremler ile nasıl tedavi edilir?

Ağız yaralarının giderilmesinde birçok farklı yöntem kullanılır. Bu yöntemlerden biri ilaçlı diğeri ise ilaçlı yöntemdir. İlaçlı yöntemlerde çoğunlukla antiviral kremler önerilir. İlaçsız yöntemler ise evde uygulanabilecek metotları kapsar. Ağız yaraları insana son derece rahatsızlık ve acı veren bir sağlık problemidir. Bu yaraların bazıları ağız kısmında oluşurken bazıları ise iç kısımlarda oluşabilir.

Ağız yaralarında çoğunlukla müdahaleye ihtiyaç duyulmaz. Bu yaralar genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden kaybolur. Bu süreci hızlandırmak için bazı doğal bitkisel içerikli kremlerden faydalanılır. Ancak bu tür kremler doğal içeriğe sahip olsa da doktor onayı almadan kullanılması tavsiye edilmez. Bu kremlerin içerisinde yer alan herhangi bir maddeye karşı alerjiniz olabilir. Bu yüzden ağız yaralarında herhangi bir ürün kullanmadan önce alanında uzman olan bir hekime danışılması büyük önem taşır.