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Ağız yarası nasıl geçer? Ağız yarası neden olur, doğal kremler ile nasıl tedavi edilir?

12.05.2023 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız yaraları hemen hemen her yaşta görülebilecek hastalık çeşitlerinden biridir. Bu yaralar ağzın dış bölümünde oluşabileceği gibi iç kısımlarında da görülebilir. Özellikle ağız dışında oluşan yaralar kişinin estetik görüntüsünü de etkilediği için psikolojik sıkıntılara neden olabilir. Ağız yaralarına sebep olan pek çok faktör bulunur. Bazı yaralar konuşmayı veya yeme içmeyi de etkiyebilir. Peki, ağız yarası neden olur, nasıl geçer?

Ağız yarası nasıl geçer? Ağız yarası neden olur, doğal kremler ile nasıl tedavi edilir?

Ağız yarası insanın psikolojisi bozan durumlar arasında yer alır. Bu yaralar sıklıkla ağzın iç bölümlerinde görülür. Ancak dış kısımda da oluşma ihtimali yüksektir. Bazı yaralar kısa sürede geçerken bazıları daha uzun sürebilir veya bu yaralarla birlikte başka belirtiler de ortaya çıkabilir. Ağız yaralarında ağız içi hijyenin de büyük bir etkisi vardır. Bu yüzden hem ağız hem de diş temizliğine dikkat edilmesi gerekir.

Ağız yarası neden olur?

Ağız yaraları ağzın dışında bulunan dudaklarda görülebileceği gibi ağzın iç kısmında da görülebilir. Dudak kenarlarında oluşan yaralar çoğunlukla uçuk olarak tanımlanır. Uçuk hastalığına herpes simpleks denen bir virüs neden olur. Dudak çevresinde oluşan yaralar dışında ağız içinde oluşan yaralar da mevcuttur. Bu yaralar dişetlerinde, yanağın iç kısımlarında, dudağın iç bölümünde veya ağız tabanında oluşabilir.

Ağız içi yumuşak bir dokuya sahiptir. Bu yumuşak doku üzerinde bu yaralara daha sık rastlanır. Ağız içi yarası neden olur konusu bu bağlamda önemli bir konu olarak ele alınır. Ağız yaralarının bazıları kendiliğinden birkaç gün içerisinde geçer. Ancak bazıları ise hem ağrılı olur hem de geçme süresi uzar. Uzun süren ve ağrısı şiddetlenen ağız yaralarında bir diş hekimine danışılması büyük önem taşır. Genel olarak ağız yarasına neden olan unsurlar ise şunlardır:

  • Psikolojik etkenler
  • Stres
  • Genetiklik
  • Hormonlardaki değişimler
  • Ağız ve diş bakımı eksikliği
  • Sigara ve alkol tüketimi
  • Diş ve dişetlerindeki yapısal sorunlar
  • Vitamin eksikliği
  • Mineral eksikliği
  • Bağışıklık zayıflığı
  • İlaç kullanımı
  • Gıda alerjisi
  • Viral enfeksiyonlar
  • Bazı ilaçlara karşı hassasiyet, alerji durumu
  • Bakteriyel enfeksiyonlar
  • Ağız içerisinde kullanılan diş telleri
  • Sert besinlerin tüketimi
  • Ağız içerisinde kullanılan diş protezleri
  • Ağız içi bakımda diş ve dişetlerini sert fırçalamak
  • Aşırı sıcak içecek tüketimi
  • Uyku düzensizliği
  • Grip, nezle gibi üst solunum rahatsızlıkları
  • Konuşurken ya da yemek yerken yanlışlıkla dil, yanak içi ısırma

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Ağız yarası nasıl geçer?

Ağız yarası genci yaşlısı demeden her yaşta görülebilen sağlık sorunlarından biridir. Özellikle çocuklarda ağız yarası görülme sıklığı çok fazladır. Bunun temel nedenlerinden biri yanlış beslenme düzenidir. Çocukların sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmesi için doğru gıdalar tüketmesi gerekir. En yaygın görülen ağız yaralarından biri afttır. Ağız ülseri olarak da tabir edilen aftlar, çocuklarda görüldüğü gibi yetişkin bireylerde de görülebilir.

Vitamin eksikliği ve yanlış beslenme bu ağız yaralarının ortaya çıkmasında önemli bir etkendir. Aftlar bulaşıcı olmadığı için endişe edilecek bir durum yoktur. Ağız yaraları altta yatan başka bir sağlık problemi olmadığı sürece kısa sürede kendiliğinden geçer. Ancak bu yaralar kişiye ağrı ve acı verebilir. Bu yaraları daha kısa sürede geçirebilmek için evde yapılabilecek bazı yöntemler bulunur. Evde ağız yarası için kullanılabilecek yöntemler:

  • Ada çayı içmek
  • Tuzlu su ile gargara yapmak
  • Karbonatlı su ile gargara yapmak
  • Aloe vera jelini yara bölgesine sürmek
  • Papatya çayı tüketmek
  • Yaranın bulunduğu bölgeye karanfil yağı sürmek
  • Yaranın bulunduğu bölgeye Hindistan cevizi yağı sürmek

Yukarıda sıraladığımız yöntemler ağız yaralarının geçmesinde fayda sağlar. Ancak her şeyde olduğu gibi bu yöntemleri uygulamadan önce uzman bir hekim görüşü alınması gerekir. Hekim tavsiyesi olmadan bu tür yöntemlerin uygulanması önerilmez.

Geçmeyen ağız yarası nedenleri nelerdir?

Ağız içi ve dışında gelişen yaralar çoğunlukla tehlikeli olmamakla birlikte kısa sürede geçer. Ancak bazı durumlarda bu yaraların geçme süresinde uzamalar görülebilir. Geçmeyen ve tekrar eden ağız yaralarının dikkate alınması büyük önem taşır. Ağız yaralarının doğru bir şekilde tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediği takdirde başka bölgelere sıçrayarak yaraların yayılmasına neden olabilir. Genel olarak geçmeyen ağız yarası nedenleri şunlardır:

  • İnsan vücudunda tüm organları doğrudan etkileyen ve kan damarlarının iltihaplanmasına yol açan Behçet hastalığı
  • Glüten maddesine karşı duyulan alerji sonucu ortaya çıkan çölyak hastalığı
  • Bağışıklık sisteminin zayıflamasında etkili olan HIV hastalığı

Behçet, çölyak ve HIV hastalıklarının belirtileri arasında ağız yaraları da mevcuttur. Uzmanlara göre üç haftadan daha uzun süren ağız yaralarında bir hekime danışılması gerekir. Geçmeyen ağız yaraları başka bir hastalığın habercisi olabilir. Ağız yaralarında doktor tarafından başka bir hastalık şüphesi duyulduğu takdirde kültür testi yapılır. Bu kültür testinin sonucuna göre yine doktor tarafından kişiye tedavi planı hazırlanır. Geçmeyen ağız yaralarının dikkate alınması hayati önem taşır. Bu tür yaralar kanser gibi daha ciddi sorunların belirtisi olabilir.

Ağız yarası doğal kremler ile nasıl tedavi edilir?

Ağız yaralarının giderilmesinde birçok farklı yöntem kullanılır. Bu yöntemlerden biri ilaçlı diğeri ise ilaçlı yöntemdir. İlaçlı yöntemlerde çoğunlukla antiviral kremler önerilir. İlaçsız yöntemler ise evde uygulanabilecek metotları kapsar. Ağız yaraları insana son derece rahatsızlık ve acı veren bir sağlık problemidir. Bu yaraların bazıları ağız kısmında oluşurken bazıları ise iç kısımlarda oluşabilir.

Ağız yaralarında çoğunlukla müdahaleye ihtiyaç duyulmaz. Bu yaralar genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden kaybolur. Bu süreci hızlandırmak için bazı doğal bitkisel içerikli kremlerden faydalanılır. Ancak bu tür kremler doğal içeriğe sahip olsa da doktor onayı almadan kullanılması tavsiye edilmez. Bu kremlerin içerisinde yer alan herhangi bir maddeye karşı alerjiniz olabilir. Bu yüzden ağız yaralarında herhangi bir ürün kullanmadan önce alanında uzman olan bir hekime danışılması büyük önem taşır.

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