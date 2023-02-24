Boyun ağrısına ne iyi gelir? Boyun ağrısına evde çözümler nelerdir?

Ense (boyun) bölgesinde yaşanan ağrılar farklı nedenlere bağlı olarak oluşabilir. Bu nedenle boyun ağrısı belirtileri ortaya çıktığı zaman mutlaka bir hekime danışılmalıdır. Kimi durumlarda baş dönmesi, baş ağrısı ve uyuşukluk hissinin eşlik ettiği boyun ağrısının tedavisinde yaşam alışkanlıklarında değişikliğe gidilmesi son derece mühimdir. Bununla beraber uzman doktor tarafından da önerilen doğal çözümler ile birlikte boyun ağrısının hafifletilmesi ya da önlenmesi mümkündür.

Boyun ağrısı neden olur, belirtileri nelerdir?

Kafa ile 7 adet omuru taşıyan hareketli bir bölge olan boyunda kimi durumlarda ağrı oluşabilir. Özellikle hareketli bir bölge olması sebebiyle boyunda oluşan ağrılar farklı zamanlarda yeniden tetiklenebilir. Bu nedenle çoğu kişi boyun ağrısına evde çözüm sunabilecek yöntemleri araştırır. Ancak boyun ağrısının nedeninin saptanması ve belirtilerinin tanınması son derece önemlidir. Bu bağlamda ilk olarak boyun ağrısı nedenleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

Şişmiş lenf nodları

Boyun yaralanması

Kas gerilmeleri

Sinir sıkışması

Menenjit

Eklem ve kıkırdak aşınmaları

Servikal dar kanal

Boyun fıtığı veya kireçlenmesi

Akciğer veya kalp rahatsızlıkları

Yukarıda sıralanan durumlar göz önünde bulundurulduğu takdirde boyun ağrısının farklı nedenlere bağlı olarak oluşabildiği anlaşılır. Dolayısıyla boyun ağrısı yaşayan bir kişi "Boyun ağrısı nasıl geçer?" sorusuna yanıt alabilmek amacıyla mutlaka bir uzmana başvurmalıdır. Bu sayede boyun ağrısına yol açan altta yattan sebep bulunabilir. Uzman doktora danışmadan önce hangi belirtileri takip etmesi gerektiğini merak eden kişiler için ise boyun ağrısı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Ense ve boyun bölgesinde batıcı tarzda ağrı hissedilmesi

Uyuşma

Karıncalanma hissi

Boyun bölgesini hareket ettirmede zorluk çekme

Baş ağrısı ve baş dönmesi

Günlük yaşamda boyun ve omuz ağrısı sıklıkla yaşanabilen problemler arasındadır. Çünkü duruş bozuklukları, hafif yaralanmalar veya kullanılan yastık ile yatak gibi etmenler bile boyun ve omuz ağrısını tetikleyebilir. Dolayısıyla pek çok kişinin yanıt aradığı "Boyun ve omuz ağrısına ne iyi gelir?" sorusu mutlaka cevaplanmalıdır. Bu bağlamda uzmanların da gerekli tedavi planına ek olarak önerdiği uygulamalardan söz edilmesi uygundur. Yani "Boyun ağrısına ne iyi gelir evde çözüm?" sorusunu yanıtlayan hususlar şu şekilde sıralanabilir:

Boyun (ense) ağrısının temel nedenlerinden biri duruş bozukluğudur. Dolayısıyla uygun oturma, yatma ve yürüme yöntemlerinin öğrenilmesi sayesinde boyun ağrısı önlenebilir.

Uyurken uygun yükseklikteki bir yastığın kullanılmasının, boyun ağrısının yaşanmasını önemli ölçüde engellediği belirtilir.

Pek çok ortopedik rahatsızlığın oluşumunun önlenmesinde egzersiz yapmanın önemli bir rol oynadığı bilinir. Dolayısıyla boyun ağrısının önlenmesi amacıyla da düzenli bir şekilde egzersiz yapılması oldukça mühimdir.

Çeşitli teknolojik aletler kullanılırken mutlaka uzmanlar tarafından da önerilen ekran hizasına dikkat edilmelidir. Yani akıllı telefon, tablet ve televizyon kullanılırken ekranın baş hizasında olması sağlanmalıdır.

Boyun ağrısı ilaçsız nasıl geçer?

Ense ağrısının tedavisinde bu duruma yol açan nedenin belirlenmesi önemli bir rol oynar. Boyun (ense) ağrısı farklı bir hastalık ile ilişkili ise bu durumda hastaya özel bir tedavi planı uygulanır. Ancak boyun ağrısı günlük yaşamda meydana gelen hafif yaralanmalar veya yanlış duruş alışkanlıklarından kaynaklanıyorsa kişilere genel olarak istirahat etmeleri önerilir. Bununla beraber uzmanların boyun ağrısı tedavisinde kişiye ağrıyı hafifletecek olan çeşitli ilaçlar reçete ettikleri bilinir. İlaç kullanımının gerekli olmadığı durumlarda boyun ağrısı tedavisinde başvurulan yöntemler ise şu şekilde belirtilebilir:

Buz uygulaması: Ortopedik rahatsızlıkların tedavisinde şişlik ve ağrı gibi semptomların giderilmesinde buz uygulamasına başvurulur. Dolayısıyla boyun ağrısının hafifletilmesinde de belirli aralıklarla buz uygulamasına başvurulması uygun görülür.

Isı uygulaması: "Ense ağrısına sıcak iyi gelir mi?" sorusuna sıklıkla yanıt aranır. Uzman tarafından önerildiği takdirde boyun bölgesine ısı uygulamak şişlik ve ağrı gibi semptomların hafiflemesini sağlayabilir. Ancak uygulanan ısının fazla olması veya uzun süre boyunca boyun bölgesine ısı uygulanması şişliği artırabilir.

Masaj: Boyun ağrısının tedavisinde ağrı hissedilen bölgeye ısı veya buz uygulandıktan sonra masaj yapılması oldukça etkilidir.

Elma sirkesi boyun ağrısına iyi gelir mi?

Boyun ağrısının tedavisinde çeşitli bitkisel yöntemlere başvurulabildiği söylenir. Söz edilen yöntemler arasında elma sirkesi de yer alır. İltihap önleyici ve antioksidan özelliği ile bilinen elma sirkesi boyunda ağrının hissedildiği bölgeye bir peçeteye damlatılarak konulduğu takdirde ağrının hafifletilmesinde etkili olabilir. Ancak bu uygulamaya başvurulmadan önce mutlaka tedavi sürecini yöneten ortopedi uzmanından onay alınmalıdır.

Boyun düzleşmesine bitkisel tedavi yöntemleri nelerdir?

Ani boyun hareketleri veya duruş bozuklukları gibi etmenler boyun düzleşmesine yol açabilir. Ense (boyun) düzleşmesinin tedavisinde ise çeşitli egzersizlere veya hastalığın şiddetine bağlı olarak cerrahi yöntemlere başvurulabilir. Bununla beraber boyun düzleşmesinin en belirgin semptomlarından biri de boyun ağrısıdır. Dolayısıyla boyun düzleşmesine bağlı olarak ağrı ve hareket kısıtlılığı yaşayan kişiler başvurabilecekleri doğal yöntemleri de sıklıkla araştırır. Boyun düzleşmesi semptomlarından olan ense ağrısının tedavisinde aşağıdaki gibi bitkisel çözümlere başvurulabilir:

Biberiye yağı: Kas ve boyun ağrısının giderilmesinde biberiye yağının kullanılması mümkündür. Ağrı giderici etki gösterebilen bu yağın boyun ağrısı yaşanan bölgeye masaj yapılarak 1-2 damla kadar sürülmesi uygundur.

Lavanta yağı: Ferahlatıcı ve ağrı giderici özellikleri bulunan lavanta yağı ile boyun ağrısı yaşanan bölgeye 10 dakika kadar masaj yapılması önerilir. Bu sayede boyun düzleşmesine bağlı olarak yaşanan ağrı ile hareket kısıtlılığının hafifletilmesi olağandır.

Okaliptus yağı: Birkaç damla okaliptus yağı masaj yapılarak boyun ağrısı hissedilen bölgeye sürülebilir. Çünkü ferahlatıcı ve ağrı giderici etkisi sayesinde okaliptus yağının ense ağrısının şiddetinin azaltılmasında rol oynadığı söylenir.

Boyun tutulmasına doğal çözümler nelerdir?

Yel alma, ani hareket etme veya ters harekette bulunma gibi durumlarda boyun tutulması yaşanabilir. Toplumda yaygın olarak görülen bu rahatsızlığa eşlik eden semptomlardan birkaçı ise hareket kısıtlılığı ve ağrıdır. Dolayısıyla boyun tutulması tedavisi olurken bitkisel çözümlere de başvurmak isteyen kişilere önerilebilen doğal ürünler şu şekilde sıralanabilir: