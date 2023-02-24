Ayak burkulmasına ne iyi gelir? Ayak burkulması neden olur, nasıl geçer?

Ayak burkulması gerek yetişkinlerin gerek ise çocukların yaşayabildiği bir rahatsızlıktır. Bu durumda genelde ayak bileğinde şişlik, ısı artışı, hareket kısıtlılığı ve ağrı gibi semptomlar ortaya çıkar. Sıklıkla araştırılan ayak burkulması nedenleri arasında ise temelde ayak bileğindeki yumuşak dokular ile bağların gerilmesi ve yırtılması yer alır. Yani ani bir hareket yapma veya ağır bir şeyi kaldırma gibi durumlarda ayak bileği burkulabilir. Ayak bileği burkulması belirtilerini yaşayan bir kişinin ise mutlaka teşhis ve tedavi için acil polikliniğine ve daha sonra ortopedi bölümü uzmanına başvurması gerekir.

Ayak bileği burkulması nedir ve neden olur?

İnsan vücudunda ayağı alt bacak ile birleştiren bölgede ayak bileği bulunur. Ayak bileğinde yer alan eklemdeki bağlar ile eklem çevresinde bulunan yumuşak dokular ise kimi durumlarda gerilip yırtılabilir. Bu durumda yaşanan ortopedik rahatsızlık da ayak bileği burkulması ya da incinmesi olarak adlandırılır. "Ayak burkulması neden olur?" sorusu da bu bağlamda yaygın olarak görülen nedenlerle yanıtlanabilir. Genelde ayak bileği burkulması, ani bir hareket yapılması ya da ağır bir yük kaldırılması ile ilişkilidir. Ayrıca aşağıdaki gibi durumlarda da ayak burkulması yaşanabilir:

Düz olmayan bir yüzeyde yapılan egzersizler

Ayak bileğinin bükülmesi ile birlikte gerçekleşen düşmeler

Kişinin kendi etrafında döndükten veya zıpladıktan sonra ayağına yüklenerek harekette bulunması

Herhangi bir sportif faaliyet veya iş ortamındaki çalışma esnasında farklı bir bireyin bir kişinin ayağına basması

Yukarıda sıralanan durumlarda ayak bileği burkulması yaşanabilir. Bununla beraber ayak burkulması belirtileri de sıklıkla araştırılır. Genellikle şiddetli ağrı ile karakterize olan ayak burkulmasının yaygın olarak görülen farklı belirtileri de mevcuttur. Bu kapsamda ayak incinmesi belirtileri şu şekilde belirtilebilir;

Ayak bileğinde hareket kısıtlılığı

Kızarıklık

Isı artışı

Eklem çevresinde oluşan şişlik

Morarma

Ayak bileğinde gevşeklik hissi

Özellikle ayakta dururken yaşanan ağrı

Ayak bileği ile alt bacaktaki cilt dokusunda görülen renk değişikliği

Ayak bileği burkulması nasıl tedavi edilir?

Herhangi bir ortamda ani bir harekete veya düşmeye bağlı olarak gelişebilen ayak burkulması yaşandığı takdirde acil müdahale gerekebilir. Bu nedenle pek çok kişi bu sorunu yaşadığı takdirde "Ayak bileğim burkuldu şişti ne yapmalıyım?" sorusunu gündeme taşır. Şiddetli bir ağrı ve şişlik ile ayak bileğinin burkulduğunu fark eden kişinin mutlaka hastaneye başvurması gerekir. Çünkü "Ayak burkulmasında ne olur?" sorusuna yanıt olan hususlar bu durumun ciddiye alınması gerektiğini gösterir. Ayak bileği burkulması pek çok defa yaşanabilse de kimi durumlarda çatlak veya kırık ile karıştırılabilir. Bu ayrıntı da ayak burkulması belirtilerini taşıyan kişilerin hastaneye başvurmalarının önemini ortaya koyar.

Ayağı burkulduğu zaman en yakın hastanenin acil servisine veya ortopedi bölümü doktoruna başvuran bir kişiye çeşitli testler uygulanır. Hasta ilk olarak doktorun fiziki muayenesinden geçer. Daha sonra yaralanmanın şiddetine göre hastadan ayak grafisi, ultrason, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme gibi testler istenebilir. Bu testlerin sonucuna göre ise kişiye net teşhis konulur ve ayak burkulmasının tedavi planı oluşturulur.

Bir kişinin yaşadığı ayak burkulmasının şiddetine göre planlanan tıbbi tedavi açısından "Ayak incinmesine ne iyi gelir?" sorusunun yanıtları şu şekilde sunulabilir:

İstirahat: Ayak burkulması tedavisinde istenilen sonuca ulaşılana kadar kişinin istirahat etmesi son derece önemlidir.

Bandaj: Doktor tarafından önerilen şekilde bandaj kullanmak, ayak bileğinin sabit tutulmasının desteklenmesinde etkilidir.

Ağrı kesici ilaçlar: Uzman doktor tarafından reçete edilen çeşitli ağrı kesiciler ile ayak burkulması tedavisi boyunca yaşanan ağrı hissi azaltılabilir.

Alçı: Ayak burkulmasının şiddeti fazla ise kimi durumlarda ortopedist tarafından alçı kullanımı gerekli görülebilir.

Koltuk değneği: Ciddi ayak burkulması durumlarında kişinin hareket kabiliyetinin desteklenmesi amacıyla koltuk değneğine başvurulması mümkündür.

Egzersiz: Genel olarak kemik ile ilişkili fizyolojik rahatsızlıkların iyileştirilmesinde egzersiz yapılması önemli bir yer tutar. Dolayısıyla ayak burkulması tedavi edilirken uzman doktor tarafından önerilen egzersizlerin düzenli olarak yapılması gerekir.

Cerrahi müdahale: Bazı ayak burkulması vakalarında bağlardaki iyileşme istenilen seviyeye ulaşmayabilir. Dolayısıyla kişinin ayak bileğindeki hasar fazla ise nadiren de olsa ayak burkulması tedavisinde cerrahi müdahaleye başvurulabilir.

Ayak bileği şişmesine ne iyi gelir?

Özellikle şiddetli ağrı ve şişlik ile karakterize olan ayak bileği burkulmasının evde nasıl tedavi edilebileceği sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla "Ayak burkulmasına ne iyi gelir evde neler yapılabilir?" sorusuna uzmanlar tarafından da önerilen uygulamalar ile yanıt sunulabilir. Ancak ayak burkulması yaşandığında ilk olarak uzmana danışılması ve tedavi planında doktorun da önerdiği uygulamaların evde gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu detayla birlikte ayak burkulması ile oluşan şişlik ve ağrının hafifletilebilmesi için evde uygulanabilen yöntemler şu şekilde belirtilebilir:

Ayak burkulması yaşandığı zaman hastaneye gidene kadar ayak bileğine buz torbası ile soğuk kompres uygulanabilir.

Uzman tarafından da önerildiği takdirde ayak bileğinin iyileşme sürecinin desteklenmesi ve kan akışının düzenlenmesi için ayak bileğinin zeytinyağı ile ovulması uygundur.

Burkulma yaşandığında ayak bileğinde gözle görülür bir şişlik mevcut değil ise hastaneye gidilirken ilgili bölgenin bir bandajla sarılması uygun olabilir.

Ayak burkulmasına sıcak su iyi gelir mi?

Vücudun herhangi bir bölgesinde yer alan kemik veya eklemlerde yaralanma oluştuğu takdirde ilgili bölgeye buz konulması yaygın olarak uygulanan ilk müdahalelerden biridir. Bununla birlikte günümüzde bazı kaynaklarda ayak burkulmasının tedavisinde sıcak su kullanımının doğru olduğunun belirtildiği görülür. Ancak uzmanlar tarafından ayak incinmesine sıcak su uygulamasının iyi geldiği ile ilgili net bir bilgi sunulmamıştır. Dolayısıyla ayağı burkulan bir kişi mutlaka ortopedi uzmanına göründükten sonra kendisine özel olarak planlanan tedavi sürecinin adımlarını takip etmelidir. Aksi takdirde burkulmanın belirtilerinin şiddetlenmesi veya ayak bileğinin iyileşme sürecinin yavaşlaması gibi sorunlara yol açılabilir.

