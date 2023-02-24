Göz ağrısına ne iyi gelir? Göz ağrısına evde çözüm önerileri

Günlük yaşamda gözün iç kısmında veya yüzeyinde olmak üzere ağrı hissinin yaşanması tıbbi bir duruma işaret eder. Oküler (gözün yüzeyinde) veya orbital (gözün iç kısmında) olmak üzere iki farklı şekilde gelişebilen göz ağrısı, genellikle kendiliğinden geçme eğilimindedir. Ancak kişi göz ağrısının geçmediğini fark ettiği zaman mutlaka bir uzmana başvurmalıdır. Bu sayede göz ağrısına yol açan etmenler belirlenebilir. Daha sonra göz doktorunun reçete ettiği ilaçlar ile göz ağrısı tedavisine başlanması mümkün olur. Yine göz ağrısı geçmediği takdirde uzman doktora danışan kişi, kendisine önerilen doğal çözümler ile bu ağrının hafiflemesini sağlayabilir.
Bir kişinin yaşadığı göz ağrısı iki ayrı türde olabilir. Söz edilen göz ağrısı türlerinin ilki oküler yapıdadır. Oküler göz ağrısı, gözün yüzey kısmında hissedilir. Bir diğer göz ağrısı ise orbital türdedir. Orbital göz ağrısının da gözün içinde ve derinlikli olarak hissedildiği bilinir. Gözün yüzeyinde hissedilen ağrının nedenleri genelde şu şekildedir:
Bir kişinin gözünün iç kısmında oluşan orbital ağrının nedenleri ise çoğunlukla aşağıdaki gibidir:
Kişide gelişen göz ağrısı, bu ağrıya neden olan faktöre bağlı olarak farklı belirtilerle kendini gösterebilir. Dolayısıyla göz ağrısı belirtileri genellikle ağrı hissiyle karakterize olsa da kişinin farklı semptomları taşıması da mümkündür. Oküler ve orbital göz ağrısının yaygın olarak gözlemlenen belirtileri ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:
Yukarıda belirtilen semptomları yaşayan kişiler, göz ağrısının tedavisi için ilk olarak bir uzmana başvurmalıdır. Bu sayede göz doktoru kişiye çeşitli testler uygulayarak göz ağrısının nedenini saptayabilir. Daha sonra kişinin yaşadığı göz ağrısının nedenine bağlı olarak özel bir tedavi planı oluşturulur. Tedavi sürecinde ise göz damlası, tablet formundaki ağrı kesici ilaçlar, gözlük kullanımı veya cerrahi müdahale gibi yöntemlere başvurulabilir.
Pek çok kişi tarafından sorgulanan "Göz ağrısına ne iyi gelir evde çözüm önerileri nelerdir?" sorusunun yanıtları birden fazladır. Çünkü göz ağrısının tedavi planı, bu ağrıya neden olan duruma göre belirlenir. Farklı nedenlerden ötürü oluşabilen göz ağrısının tedavisinde sıklıkla başvurulan yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:
Göz ağrısının tedavisinde uzmanlar tarafından kişiye yaşam alışkanlıklarına yönelik öneriler sunulabilir. Bununla birlikte göz ağrısı tedavisinde ilaçlar, göz damlaları veya cerrahi müdahaleler de rol oynayabilir. Dolayısıyla göz ağrısının iyileştirilmesi amacıyla başvurulabilen tıbbi yöntemler:
Bir kişi gözünün yüzeyinde veya iç kısmında ağrı hissi yaşadığı zaman bu ağrıyı hafifletmek amacıyla "Göz ağrısına ne iyi gelir bitkisel çözüm?" sorusuna yanıt arayabilir. Ancak göz ağrısının iyileştirilmesi amacıyla ilk olarak bir göz doktoruna danışılması gerektiği hatırlatılmalıdır. Nitekim göz ağrısı farklı hastalıklar ile de ilişkili olabilir. Bu doğrultuda ilk olarak uzman doktor tarafından göz ağrısının nedeni belirlenmeli ve bu ağrıyı geçirecek olan tedavi planı oluşturulmalıdır. Daha sonra uzman doktora da danışılarak evde uygulanabilen doğal çözümler ise şu şekilde olabilir:
Patates göze iyi gelir mi?
Patates dilimlerinin iyice temizlenerek göz kapağına konulmasının gözdeki kaşıntı ve ağrı hissini hafifletmede rol oynadığı söylenir. Dolayısıyla "Patates göze iyi gelir mi?" sorusu temelde "evet" olarak yanıtlanabilir. Ancak göze patates koymak kimi durumlarda ağrının hafifletilmesi için yeterli olmaz. Bu nedenle göz ağrısı yaşayan bir kişi patates ile bakım yapma uygulamasını tıbbi tedaviye ek olarak tercih etmelidir.
Eğer göz kapağında ağrı hissi oluştuysa kişinin bu ağrıya neden olan faktörün belirlenmesi için direkt olarak bir göz doktoruna başvurması gerekir. Genelde göz kapağı ağrısı, normal göz ağrısının bir işareti olarak nitelendirilir. Ancak bazı durumlarda takma kirpik, rimel veya farklı kozmetik ürünlere bağlı olarak da göz kapağı ağrısı yaşanabilir. Bu durumda göz kapağı ağrısının giderilmesi için ilk olarak ağrıya sebep olan hususların saptanması gerekir. Daha sonra ise göz doktoru tarafından reçete edilen ilaçlar ya da göz damlaları düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.
Gül suyu ve yeşil çay gibi doğal ürünlerle gözler temizlenerek olası göz kapağı ağrıları önlenebilir. Belirli aralıklarla gözlere salatalık veya patates dilimleri konularak da hafif şiddetteki göz kapağı ağrılarının hafifletilmesi mümkündür.
Bakteriler, göz yaşı kanallarının tıkanması, alerji, enfeksiyon ve toz gibi sayısız faktöre bağlı olarak göz sulanması problemi yaşanabilir. Yaşanan bu göz sulanması problemine genelde kaşıntı ve ağrı gibi semptomlar da eşlik eder. Dolayısıyla göz sulanmasının tedavi planı da göz ağrısında olduğu gibi mutlaka uzman doktor tarafından belirlenmelidir. Bu süreçte genellikle göz damlası ve antibiyotik ilaç kullanımına başvurulur. Göz sulanmasının önlenmesi için dikkat edilmesi veya uygulanması önerilen çözümler: