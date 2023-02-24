Göz ağrısına ne iyi gelir? Göz ağrısına evde çözüm önerileri

Günlük yaşamda gözün iç kısmında veya yüzeyinde olmak üzere ağrı hissinin yaşanması tıbbi bir duruma işaret eder. Oküler (gözün yüzeyinde) veya orbital (gözün iç kısmında) olmak üzere iki farklı şekilde gelişebilen göz ağrısı, genellikle kendiliğinden geçme eğilimindedir. Ancak kişi göz ağrısının geçmediğini fark ettiği zaman mutlaka bir uzmana başvurmalıdır. Bu sayede göz ağrısına yol açan etmenler belirlenebilir. Daha sonra göz doktorunun reçete ettiği ilaçlar ile göz ağrısı tedavisine başlanması mümkün olur. Yine göz ağrısı geçmediği takdirde uzman doktora danışan kişi, kendisine önerilen doğal çözümler ile bu ağrının hafiflemesini sağlayabilir.

Göz ağrısı neden olur?

Bir kişinin yaşadığı göz ağrısı iki ayrı türde olabilir. Söz edilen göz ağrısı türlerinin ilki oküler yapıdadır. Oküler göz ağrısı, gözün yüzey kısmında hissedilir. Bir diğer göz ağrısı ise orbital türdedir. Orbital göz ağrısının da gözün içinde ve derinlikli olarak hissedildiği bilinir. Gözün yüzeyinde hissedilen ağrının nedenleri genelde şu şekildedir:

Kişinin gözünün yabancı bir cisimle temas etmesi

Travmalar

Enfeksiyon

Bir kişinin gözünün iç kısmında oluşan orbital ağrının nedenleri ise çoğunlukla aşağıdaki gibidir:

Glokom

Sinüzit

Migren

İritis

Göz bozukluğu

Optik nörit

Göz ağrısı belirtileri nelerdir ve nasıl geçer?

Kişide gelişen göz ağrısı, bu ağrıya neden olan faktöre bağlı olarak farklı belirtilerle kendini gösterebilir. Dolayısıyla göz ağrısı belirtileri genellikle ağrı hissiyle karakterize olsa da kişinin farklı semptomları taşıması da mümkündür. Oküler ve orbital göz ağrısının yaygın olarak gözlemlenen belirtileri ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Gözün yüzeyinde oluşan oküler ağrının belirtileri: Yanma, kaşıntı, çizilme ve ağrı hissi

Gözün içinde hissedilen orbital ağrının belirtileri: Zonklama, şiddetli ve kronikleşen ağrı ile bıçak batma hissi

Yukarıda belirtilen semptomları yaşayan kişiler, göz ağrısının tedavisi için ilk olarak bir uzmana başvurmalıdır. Bu sayede göz doktoru kişiye çeşitli testler uygulayarak göz ağrısının nedenini saptayabilir. Daha sonra kişinin yaşadığı göz ağrısının nedenine bağlı olarak özel bir tedavi planı oluşturulur. Tedavi sürecinde ise göz damlası, tablet formundaki ağrı kesici ilaçlar, gözlük kullanımı veya cerrahi müdahale gibi yöntemlere başvurulabilir.

Göz ağrısına ne iyi gelir?

Pek çok kişi tarafından sorgulanan "Göz ağrısına ne iyi gelir evde çözüm önerileri nelerdir?" sorusunun yanıtları birden fazladır. Çünkü göz ağrısının tedavi planı, bu ağrıya neden olan duruma göre belirlenir. Farklı nedenlerden ötürü oluşabilen göz ağrısının tedavisinde sıklıkla başvurulan yöntemler ise şu şekilde sıralanabilir:

Gözlük kullanımı: Özellikle lens kullanan kişilerde oluşan göz ağrısında korneaların dinlenmesinin desteklenmesi için gözlük kullanımına başvurulur.

Evde yapılabilen bakım: Gözlerin dinlenmesini sağlamak, göz ağrısının giderilmesindeki en önemli uygulamalardandır. Dolayısıyla ekran kullanımının azaltılması ve belirli aralıklarla gözlerin dinlendirilmesi mühimdir.

Göz banyosu uygulaması: Kişide gelişen göz ağrısının nedeni yabancı bir cisim veya kimyasal ile temas edilmesi ise göz banyosu yöntemine başvurulur. Burada tahrişe neden olan maddenin gözden uzaklaştırılması için su veya serum çözeltisiyle gözlere banyo yaptırılması söz konusudur.

Sıcak kompres yapmak: Gözünde arpacık veya blefarit olan kişilere uzmanlar tarafından sıcak kompres uygulaması yapmaları önerilir. Bu süreçte ılık ve nemli havlular göze konularak tıkanmış yağ bezlerinin temizlenmesi desteklenir.

Göz ağrısının tedavisinde başvurulan tıbbi yöntemler nelerdir?

Göz ağrısının tedavisinde uzmanlar tarafından kişiye yaşam alışkanlıklarına yönelik öneriler sunulabilir. Bununla birlikte göz ağrısı tedavisinde ilaçlar, göz damlaları veya cerrahi müdahaleler de rol oynayabilir. Dolayısıyla göz ağrısının iyileştirilmesi amacıyla başvurulabilen tıbbi yöntemler:

Antihistaminik kullanımı: Oral ilaçlar veya göz damlaları ile göz alerjisine bağlı olarak gelişen ağrı hissi hafifletilebilir.

Antibiyotik ilaç kullanımı: Tablet veya damla formundaki antibiyotikler ile göz ağrısına neden olan bazı durumlar tedavi edilebilir. Bu yöntem ile kornea sıyrıkları, konjonktivit ve çeşitli göz enfeksiyonları iyileştirilebilir.

Göz damlası kullanımı: Özellikle glokom problemi yaşayan kişilerde göz basıncının azaltılması için ilaçlı göz damlalarına başvurulabilir.

Ağrı kesici ilaç kullanımı: Günlük yaşamı engelleyen göz ağrılarının hafifletilmesi amacıyla bu ağrıya neden olan faktör saptanana kadar uzmanlar tarafından kişiye ağrı kesici ilaçlar verilebilir.

Cerrahi müdahale: Kişinin göz ağrısının nedeni göze kaçan yabancı bir cisim veya gözde oluşan yaralanmalar ise bu durumda cerrahi operasyonlara başvurulabilir. Bu süreçte ameliyat ile gözdeki hasarın onarılması amaçlanır.

Göz ağrısı için doğal tedavi yöntemleri nelerdir?

Bir kişi gözünün yüzeyinde veya iç kısmında ağrı hissi yaşadığı zaman bu ağrıyı hafifletmek amacıyla "Göz ağrısına ne iyi gelir bitkisel çözüm?" sorusuna yanıt arayabilir. Ancak göz ağrısının iyileştirilmesi amacıyla ilk olarak bir göz doktoruna danışılması gerektiği hatırlatılmalıdır. Nitekim göz ağrısı farklı hastalıklar ile de ilişkili olabilir. Bu doğrultuda ilk olarak uzman doktor tarafından göz ağrısının nedeni belirlenmeli ve bu ağrıyı geçirecek olan tedavi planı oluşturulmalıdır. Daha sonra uzman doktora da danışılarak evde uygulanabilen doğal çözümler ise şu şekilde olabilir:

Kişinin ekran kullanımını azaltması ve ağrı hissi oluştuğu zaman sıcak kompres yöntemine başvurması mümkündür.

Gözler herhangi bir yabancı cisim veya sert kimyasal ile temas ettiği takdirde bol su ile yıkanmalıdır.

Uzman doktor tarafından da uygun görüldüğü takdirde gözde kaşıntı veya ağrı hissi oluştuğu zaman yeşil çay ile temizleme yapılması mümkündür.

Aloe vera, göz ağrısı ile kaşıntı tedavisinde başvurulabilen antioksidan içerikli bitkilerdendir. Aloe vera ile göz tedavisinin desteklenmesi mümkündür. Bir miktar aloe veranın suyla karıştırılarak pamuk yardımıyla gözün dış kısmına sürülmesi uygun görülür.

Gül suyu ile düzenli olarak gözün dış kısmı ile göz çevresine masaj yapılmasının göz ağrısını hafifletebildiği bilinir.

Patates göze iyi gelir mi?

Patates dilimlerinin iyice temizlenerek göz kapağına konulmasının gözdeki kaşıntı ve ağrı hissini hafifletmede rol oynadığı söylenir. Dolayısıyla "Patates göze iyi gelir mi?" sorusu temelde "evet" olarak yanıtlanabilir. Ancak göze patates koymak kimi durumlarda ağrının hafifletilmesi için yeterli olmaz. Bu nedenle göz ağrısı yaşayan bir kişi patates ile bakım yapma uygulamasını tıbbi tedaviye ek olarak tercih etmelidir.

Göz kapağı ağrısına ne iyi gelir?

Eğer göz kapağında ağrı hissi oluştuysa kişinin bu ağrıya neden olan faktörün belirlenmesi için direkt olarak bir göz doktoruna başvurması gerekir. Genelde göz kapağı ağrısı, normal göz ağrısının bir işareti olarak nitelendirilir. Ancak bazı durumlarda takma kirpik, rimel veya farklı kozmetik ürünlere bağlı olarak da göz kapağı ağrısı yaşanabilir. Bu durumda göz kapağı ağrısının giderilmesi için ilk olarak ağrıya sebep olan hususların saptanması gerekir. Daha sonra ise göz doktoru tarafından reçete edilen ilaçlar ya da göz damlaları düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.

Gül suyu ve yeşil çay gibi doğal ürünlerle gözler temizlenerek olası göz kapağı ağrıları önlenebilir. Belirli aralıklarla gözlere salatalık veya patates dilimleri konularak da hafif şiddetteki göz kapağı ağrılarının hafifletilmesi mümkündür.

Göz sulanmasına ne iyi gelir evde neler yapılabilir?

Bakteriler, göz yaşı kanallarının tıkanması, alerji, enfeksiyon ve toz gibi sayısız faktöre bağlı olarak göz sulanması problemi yaşanabilir. Yaşanan bu göz sulanması problemine genelde kaşıntı ve ağrı gibi semptomlar da eşlik eder. Dolayısıyla göz sulanmasının tedavi planı da göz ağrısında olduğu gibi mutlaka uzman doktor tarafından belirlenmelidir. Bu süreçte genellikle göz damlası ve antibiyotik ilaç kullanımına başvurulur. Göz sulanmasının önlenmesi için dikkat edilmesi veya uygulanması önerilen çözümler: