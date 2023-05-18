20’lik diş ağrısı nasıl geçer? 20’lik diş ağrısı belirtileri nelerdir, boğaz ağrısı yapar mı?

Diş ağrıları insana hayatı zindan eden durumlar arasında yer alır. Zamanında müdahale edilmediğinde diş kaybına dahi sebep olur. Diş ağrısına neden olan pek çok etken bulunur. Çürük, dolgu, apse gibi birçok farklı unsur diş ağrısının ortaya çıkmasında büyük rol oynar. Bu ağrılar arasında 20’lik diş ağrısının farklı bir yeri vardır. Çünkü bu ağrı yeni bir dişin çıkışından kaynaklıdır. Diş çıkarma durumu sadece bebeklerde değil daha büyük yaşlarda da yaşanır.

20’lik diş ağrısı nasıl geçer?

20’lik diş ağrısı çoğu kişinin başına gelen diş ağrılarından biridir. Kişiye ciddi seviyede rahatsızlık veren bir durumdur. Yetişkin bireylerin ağzında olması gereken diş sayısı 32 olarak bilinir. Bu dişlerin 32 sayısına ulaşması için 20’lik denilen dişlerinde çıkması gerekir. 20’lik dişlerin çıkışı bazı kişilerde daha kolayken bazılarında daha zor olabilir. Özellikle dar çene yapısına sahip olan kişilerde bu dişlerin çıkışı hem daha fazla ağrıya hem de bu sürecin uzamasına neden olur. Bu dişler bazen 17 yaşından sonra bazen de 20 yaşından sonra çıkmaya başlar. Ancak çoğunlukla 20 ile 30 yaş arasında görülür.

Toplumumuzda en sancılı en sıkıntılı diş ağrısı olarak tanımlanır. 20'lik diş, insanların genellikle 17 ila 25 yaşları arasında çıkan üçüncü büyük azı dişidir. Ağızda dört tane 20lik diş bulunur: üst ve alt çenede her iki tarafta birer tane. Ancak bazı insanlar doğal olarak 20lik dişlere sahip olmayabilir veya bazı insanlar sadece bir veya daha az sayıda 20lik dişe sahip olabilir. Akıl dişi olarak da tabir edilen yirmilik dişler bazen gömülü de kalabilir. Gömülü kalması insana daha fazla acı verir. Bazı durumlarda ise de çıkan diş yamuk çıkabilir veya bir yanındaki dişi ittirip o dişte de ağrı olmasına sebep olabilir. Anormal dışı diş ağrılarında mutlaka bir diş hekimine danışılması büyük önem taşır.

20’lik diş ağrısı belirtileri nelerdir?

20’lik diş ağrısı kimi insanlarda daha erken yaşlarda çıkarken kimisinde daha geç çıkabilir. Öncelikli olarak uzmanlar bu tür diş ağrılarında olağan dışı durumlar yaşandığında vakit kaybetmeden bir diş hekimine gidilmesini tavsiye eder. Yirmilik dişlerin çıkış yönü çok önemlidir. Bazısı çok daha kısa sürede ve daha rahat çıkarken bazısı ise gömülü kalabilir veya yarım çıkabilir. Böyle durumlarda çoğunlukla cerrahi işlemlere başvurulur.

20’lik diş çıktıktan sonra da diğer dişlere zarar verebilir. Ağız içinde kendisine yer bulamayan dişler, diğer dişleri ittirmeye başlar. Bunun neticesinde diğer dişlerde kayma gözlemlenebilir. Diş ağrısının yirmilik dişten kaynaklı olup olmadığını anlamak için belirtilere bakılır. Bu bağlamda 20’lik diş ağrısı belirtileri şunlardır:

Diş köklerinde hissedilen zonklayıcı türde bir ağrı

Yirmilik diş üzerinde dille kontrol edildiğinde hissedilen sivrilik

Dişin kökünde hissedilen ve çene kemiğine kadar uzanan ağrı

Yirmilik dişin bulunduğu bölgedeki diş etinde aşırı duyarlılık

Özellikle bir şey yerken çiğneme esnasında duyulan aşırı ağrı

Baş ağrısı

Ağzı açmada zorlanma

Yanak bölgesinde şişlik

Çene bölgesinde şişlik

Ağız kokusu

Boğaz ağrısı

Kulağa yayılan ağrı

Boyna yayılan ağrı

Lenf bezlerinde şişlik meydana gelmesi

Yukarıda yer alan belirtiler yirmilik diş ağrısının belirtileri arasında bulunur. Bu belirtilerin birkaç tanesi veya hepsi de görülebilir. 20’lik dişler çıkarken ağız içi temizliğe daha fazla önem gösterilmesi gerekir. Bu ağrı için herhangi bir ilaç kullanmadan önce alanında uzman olan bir diş doktoruna danışılması son derece önemlidir.

20’lik diş ağrısı evde tedavi ile nasıl geçer?

20’lik diş ağrısı çoğu insanı ciddi şekilde rahatsız eden bir ağrıdır. Sadece yirmilik diş ağrısında değil geçmeyen ve çok uzun süren diş ağrılarında da öncelikli olarak doktora gidilmesi büyük önem taşır. Ancak doktora gitmeden önce evde yapabileceğiniz birkaç basit yöntem mevcuttur. Diş ve diş etini sağlığını korumak için yapılması gereken ilk şey şüphesiz ki ağız temizliğidir. Evde yapabilecek yöntemlerden biri ağız içi hijyene ekstra özen göstermektir. Diş ağrısı olduğunda çoğu insan diş fırçasını ağzına dahi sürmek istemez. Ancak bu yapılan en büyük hatalardan biridir. 20’lik diş ağrısında ağız içi temizliğe devam etmeli ve diş etleri acısa dahi fırçalama işleminin yapılması tavsiye edilir. Evde 20'lik diş ağrısı için yapılabilecek yöntemler:

Diş ağrılarında karanfil baharatı çok sık kullanılır. Küçük bir karanfil ağrıyan yirmilik dişin üzerinde yumuşayana kadar bekletilebilir.

Yirmilik dişlerde çoğunlukla şişlik oluşur. Bu şişliğin ve ağrının azaltılması için dışarıdan buz uygulanabilir.

Gece yatarken daha yüksek yastık tercih etmek, ağrının azalmasına yardımcı olabilir.

Sarımsak doğal bir antibiyotik görevi görür. Bir miktar sarımsağı ezip ağrıyan bölgeye koymak, ağrının azalmasında etkili olabilir.

20’lik diş ağrısı boğaz ağrısı yapar mı?

Yirmilik diş ağrıları belirtileri arasında boğaz ağrısı da yer alır. Yirmilik dişin bulunduğu bölgede iltihap oluşabilir. Bu iltihap boğaza yayılarak, boğazda enfeksiyon olmasına neden olabilir. Bu durum sonucunda da boğazda ağrı hissi meydana gelir.

20’lik diş ağrısı baş ağrısı yapar mı?

Baş ağrısı, 20’lik diş ağrısı belirtilerinden biri olarak karşımıza çıkar. Yirmilik diş ağrısında oluşan şiddetli ağzı baş bölgesine de yayılabilir. Diş ile baş bölgesi birbirine bağlantılıdır. Bu yüzden diş ağrısıyla birlikte baş ağrısı da görülebilir.

20’lik diş ağrısı kaç gün sürer?

Yirmilik diş ağrısı, diş çıkana kadar devam eden sancılı bir süreç olarak tanımlanır. Dişetinden yolunu bulup kolay bir şekilde çıkan yirmilik dişlerde ağrı ortalama 48 saat içerisinde azalır. Ancak bazı durumlarda bu diş gömülü kalır, ya hiç çıkamaz ya da çok geç çıkar. Bu süreç iki haftaya kadar uzayabilir. Çok uzun süren diş ağrılarında mutlaka bir diş hekimine gidilmesi büyük önem taşır.