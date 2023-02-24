Üşütmeye ne iyi gelir? Üşütme belirtileri ve tedavisi nedir?

Genellikle soğuk havalarla birlikte üşütme problemi ortaya çıkar. Bireylerde boğaz ağrısı, ateş, ishal ve burun akıntısı gibi belirtilerin görülmesi üşütme problemini düşündürür. Kişiler de buna bağlı olarak üşütmeye iyi gelen şeyler ile bu rahatsızlığın tedavisini destekleyen bitkisel çözümleri araştırır. Her bir hastalıkta olduğu gibi üşütme belirtileri yaşandığı takdirde ilk olarak uzman doktora başvurulmalıdır. Ancak bununla birlikte uzman doktordan onay alınarak üşütmeye iyi gelen nane limon ve ballı zencefil gibi kürler tüketilebilir.

Üşütme belirtileri ve tedavisi nedir?

Gerek yetişkinlerin gerek ise çocuklar ile bebeklerin özellikle soğuk havalarda üşütme problemi yaşadığı bilinir. Buna bağlı olarak kişilerin uzman doktora başvurmaları ve üşütme tedavisine ek olarak nane limon ile ballı zencefil gibi kürleri uygulamaları mümkündür. Ancak üşütme problemine iyi gelen bitkisel çözümlerden detaylı bir şekilde söz etmeden önce bu rahatsızlığın sebepleri ile belirtilerine de değinilmelidir. Bu bağlamda üşütmenin temelde bir viral enfeksiyonu işaret ettiği söylenebilir. Ancak yaygın olarak soğuk algınlığı şeklinde de bilinen üşütme hem bağırsak enfeksiyonu hem de üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak gelişebilir. Bu bağlamda üst solunum yolu enfeksiyonu ile mide üşütmesinin nedenleri:

Genellikle birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçen nezle yani soğuk algınlığı yetişkinlerde ve çocuklarda yılda bir veya birkaç defa görülebilir. Bu duruma üst solunum yolu virüsleri neden olur.

Mide üşütmesi de toplumda yaygın olarak görülen rahatsızlıklardan biridir. Burada bağırsaklarda gelişen bir viral enfeksiyon söz konusudur. Dolayısıyla mide üşütmesinin de genelde virüs ile kontamine olmuş besinlerin tüketilmesi veya enfeksiyonlu kişilerle yakın temas kurulması sonucunda oluştuğu söylenebilir.

Üst solunum yoluna bağlı olan üşütme probleminde ateş, ishal, burun akıntısı, hâlsizlik, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı gibi semptomlar görülür.

Mide üşütmesinin yaygın olarak görülen semptomları arasında ise ateş, ishal, mide ağrısı ve kramp yer alır.

Üşütmeye ne iyi gelir?

Pek çok kişinin soğuk havalarda sıklıkla yaşanan üşümeye bitkisel çözüm aradığı söylenebilir. Çünkü genelde birkaç gün içerisinde kendiliğinden geçen bu rahatsızlığın tedavi sürecinin doğal kürlerle desteklenmesi mümkündür. Ancak "Üşütme nasıl geçer?" sorusunun yanıtı "İlk olarak bir hastaneye başvurulmalıdır." şeklinde sunulabilir. Nitekim üşütme belirtileri olarak görülen semptomlar nadiren de olsa farklı rahatsızlıklarla da ilişkili olabilir. Dolayısıyla "Üşüttüm ne yapmalıyım?" sorusuna yanıt arayan kişilere mutlaka ilk olarak uzman doktora danışmaları gerektiği söylenmelidir. Bununla birlikte doğal çözümler olarak üşütmeye iyi gelen şeyler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Dinlenmek: Üşütmeye bağlı olarak vücut ağrıları ve halsizlik yaşanması kaçınılmaz olur. Dolayısıyla uzmanların da tavsiye ettiği üzere üşütme tedavisinde mutlaka dinlenmeye vakit ayırmak gerekir. Ayrıca ev istirahati, üşütmeye neden olan enfeksiyonun farklı kişilere yayılmasının da önüne geçer.

Çorba içmek: Burun tıkanıklığı ve hâlsizlik gibi üşütme semptomlarının giderilmesinde bazı çorba çeşitlerinin son derece etkili olduğu belirtilir. Bu çorba çeşitleri arasında ise tavuk ve paça çorbasının ön plana çıktığı görülür.

Bolca sıvı tüketmek: Bitki çayları, doğal meyve suları ve su tüketimi üşütmenin tedavi sürecinde oldukça önemli bir rol oynar. Su kaybının engellenmesi sayesinde vücudun direncini kazanması ve enfeksiyonla savaşması desteklenebilir.

Gargara yapmak: "Üşütmeye ne iyi gelir evde neler yapabilirim?" sorusunun en popüler yanıtlarından birinin gargara yapmak olduğu söylenebilir. Çünkü üşütmenin temel semptomlarından olan boğaz ağrısı, düzenli olarak garagara yapılmasıyla birlikte hafifletilebilir. Ayrıca özellikle tuzlu su ile gargara yapıldığı takdirde boğaz enfeksiyonunun ilerlemesi de önlenebilir.

Pastil tüketmek: Bitkisel takviyeler arasında yer alan boğaz pastilleri, üşütmenin yaygın semptomlarından olan boğaz ağrısının hafifletilmesinde oldukça etkilidir. Ayrıca doğal içerikli boğaz pastilleri sayesinde vitamin alımının desteklenmesi de mümkün olur.

Üşüme ve titremeye ne iyi gelir?

Temelde vücut ağrısı ve boğaz ağrısı gibi semptomların görüldüğü üşütme probleminde de titreme yaşanması da mümkündür. Çünkü üşütme rahatsızlığında yüksek ateş semptomu yaygın olarak gelişir. Buna bağlı olarak da vücudun titreme refleksi göstermesi doğaldır. Üşütmeye iyi gelen uygulamalardan olan istirahat ve bol su tüketimi, titremenin engellenmesinde de rol oynayabilir. Buna ek olarak uzman doktora danışıldıktan sonra titreme semptomunun önlenmesi amacıyla sıcak içeceklerin tüketilmesi mümkündür. Ancak tıbbi tedavi ile bitkisel kürlerin kullanılmasına rağmen devam eden titreme problemi konusunda mutlaka hastaneye gidilmesi gerekir.

Üşütme ağrılarına ne iyi gelir?

Bir kişi üşütme problemi yaşadığı zaman vücut ağrılarını geçirmek için çeşitli çözüm yolları aramaya başlayabilir. Ancak genelde üşütme problemi için uzman doktora danışıldığı takdirde alınan ağrı kesici ilaçlar bu semptomun hafifletilmesinde etkilidir. Yine uzman doktorun da tavsiyesi üzerine tüketilen sıvı içecekler ve çorba ile bitki çayı gibi doğal besinler vücut ağrılarının giderilmesinde rol oynar.

Üşütmeye bağlı ağrıların giderilmesi için çorba, nane-limon, zencefil çayı ve ısırgan otu çayı tüketilebilir. Üşütmenin tedavi sürecinde dinlenilmesi de vücut ağrılarının önlenmesinde veya hafifletilmesinde önemli yer tutar. Bununla beraber üşütme tedavisi sürecinde iyileştiğini hissetmeye başlayan kişi, hafif egzersizler yaparak bu rahatsızlığa bağlı olarak gelişen vücut ağrılarını hafifletmek için harekete geçebilir.

Ayaktan üşütmeye ne iyi gelir?

Üşütme problemi üst solunum yolu veya bağırsak enfeksiyonlarına bağlı olarak oluşur. Ancak özellikle soğuk havalarda ayaktan üşütme gibi problemler de yaşanabilir. Bu durum daha çok ayakların zeminden soğuk hava alması ve buna bağlı olarak mide veya bağırsak şikayetlerinin yaşanması ile ilgilidir. Dolayısıyla ayaktan üşütmenin önlenmesi için ilk olarak soğuk havalarda ayakların sıcak tutulması için kalın çorapların giyilmesi önerilebilir. Yine sıcak bitki çaylarının tüketilmesi ve bolca sebze ile meyve tüketilmesi de ayaktan üşütmeye iyi gelebilen uygulamalar arasındadır.

Bebek üşüttüğü zaman ne yapılmalı?

Soğuk algınlığı, nezle ve halk arasındaki yaygın adı ile üşütme yetişkinler ve çocuklarda olduğu gibi bebeklerde de sıklıkla görülebilir. Bebeklerde üşütme semptomları görüldüğü takdirde ilk olarak yapılması gereken şey ise doktora gitmektir. Ebeveynlerin üşütme problemi yaşayan bebeklerini bir çocuk doktoruna götürmeleri gerekir. Buna bağlı olarak çocuk doktoru, üşütme semptomlarının görüldüğü bebeğe uygun olan tedavi planını oluşturacaktır.

Önlem amaçlı olarak ise üşütme problemi yaşayan bebeğe doktor tavsiyesi ile uygun miktarlarda nane limon veya zencefil çayı içirilebilir. Yine ek gıdaya geçen bebeklere çocuk doktoruna danışılarak üşütme durumunda sebze ve meyve püreleri yedirilebilir. Ayrıca üşütme semptomlarının görüldüğü bir bebeğin yeterli miktarda su içtiğine dikkat edilmelidir. Son olarak üşütme problemi yaşayan bebeğin burun tıkanıklığı sorunu varsa çocuk doktoruna danışılarak tulu su şırıngası kullanılması mümkündür.

Üşüten çocuğa ne yapılır?

Yetişkinlerde ve bebeklerde olduğu gibi üşütme problemi yaşayan çocukların tedavi süreçlerinde de belli başlı hususlar rol oynar. Bu kapsamda üşütme semptomlarının başladığı çocuklarda aşağıdaki gibi hususlara dikkat edilmesi gerekir:

Öncelikle mutlaka bir uzmana başvurmak gerekir.

Bolca sıvı tüketmelerini sağlayın.

İstirahat etmesini ve dinlenmesini sağlayın.

Günlük olarak 4-5 porsiyon sebze ve meyve tüketmesini sağlayın.

Nane limon, ballı zencefil ve ısırgan otu çayı gibi doğal içecekler tüketmesini sağlayın.

Hâlsizlik ve ateş problemi yoksa hava almak ve kısa yürüyüşlere çıkın.

Yukarıda sıralanan hususlara uyulduğu takdirde çocuklarda görülen üşütme probleminin kısa süre içerisinde iyileşebileceği söylenebilir. Buna ek olarak çocuklarda yaşanan bağırsak enfeksiyonuna bağlı olan üşütme probleminin önlenmesi amacıyla ayakların sıcak tutulması da son derece önemlidir. Çocukta üşütmeye bağlı burun tıkanıklığı olduğu takdirde ise bu semptomun uzman doktora mutlaka belirtilmesi gerekir. Buna bağlı olarak uzman önerisi ile burun tıkanıklığının giderilmesini sağlayan burun spreyleri kullanılabilir.

