Sivilceye ne iyi gelir? Sivilce neden olur, evde sivilce tedavisi nedir?

Akne bir diğer adı ile sivilce, farklı nedenlere bağlı olarak vücudun değişik bölgelerinde oluşabilir. Dolayısıyla akne tedavisinde sahip olunan sivilcenin türü ile oluşum nedeninin belirlenmesi bir hayli mühimdir. Buna bağlı olarak aktif aknelerin giderilmesi için uzmanlar tarafından reçete edilen farklı formdaki ilaçlar kullanılabilir. Yine günümüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde eski dönemlerden kalma sivilce izlerinin giderilmesi de imkansız değildir. Ayrıca ilk olarak bir cilt doktoruna danışıldığı takdirde aloe vera ve bal gibi sivilce karşıtı doğal ürünlerin düzenli olarak cilt bakımında kullanılması da mümkündür.

Sivilce neden çıkar?

Halk arasında yaygın olarak sivilce diye adlandırılan akne, belli başlı nedenlere bağlı olarak farklı vücut bölgelerinde ortaya çıkabilir. Cildin orta tabakasında yer alan sebum kanallarının tıkanması, şişmesi ve buna bağlı olarak bakterilerle inflame olması sonucunda akne yani sivilce oluşabilir. Yine deride artan yağ salgısı ile gözeneklerin tıkanmasına bağlı olarak siyah nokta yani komedon oluşumuna rastlanabilir. Dolayısıyla komedonların bakterilerle enfekte olması sonucunda da ciltte iltihabi şişlikler oluşabilir. Bu şişlikler genelde kabarık yapıda ve kırmızı renkte olurken, aşırı büyük sivilceler de deride iz bırakabilir.

Genellikle ergenlik çağında oluşmaya başlayan sivilceler, yetişkinlik döneminde de ortaya çıkabilir. Buna bağlı olarak da farklı yaş grubundan olan sivilce sorunu yaşayan kişilerin "Sivilceye ne iyi gelir?" sorusuna yanıt aradığı görülür. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla sivilce problemi görüldüğü bilinirken akneler göğüs, kol, sırt ve yüz bölgesinde ortaya çıkabilir. Sivilcelere kesin çözüm ise bir dermotoloji uzmanına danışılmasıyla bulunabilir. Çünkü aknenin bulunduğu bölge ve oluşma sebebi bir dermotolog tarafından saptanmalıdır. Daha sonra görüşülen dermotoloji uzmanının teşhisine bağlı olarak sivilcelere çözüm olacak uygun tedavi planı uygulanabilir. Buna ek olarak doktorların da önerdiği çeşitli bitkisel karışımlar sayesinde "Sivilce nasıl geçer doğal yöntemler ile neler yapılabilir?" sorusuna yanıt sunulabilir.

Sivilce neden oluşur ve türleri nelerdir?

Pek çok kişide görülebilen akneler farklı nedenlere bağlı olarak değişik türlerde oluşabilir. Yaygın olarak görülen sivilce oluşumu nedenleri arasında dengesiz beslenme, aşırı yağlı besinlerin tüketilmesi ve kilo alımı yer alır. Bununla beraber hormonal problemler, çevresel faktörler, ciltle uyumlu omayan bakım ürünlerinin kullanılması ve kalitesiz kozmetik ürünlerin tercih edilmesi de sivilce oluşumuna sebebiyet verebilir. Farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilen sivilcelerin türleri ise şu şekildedir:

Akne Fulminans: Genelde ergenlik döneminde olan erkeklerde görülen bu sivilce türü; şiddetli akneler, ateş ve eklem ağrısı ile ortaya çıkar.

Akne Vulgaris: Yine ergenlik döneminde görülen bu akne türünün basit sivilceler olarak adlandırıldığı söylenebilir. Yaygın olarak yüzde ortaya çıkan bu akneler deride bulunan siyah noktalar, derin kist ne vodüller ya da kızarık sivilceler olarak görülebilir. Erken tedavinin sağlanması ile bu sivilce türünün yayılmasının önüne geçilebilirken akne izleri yani skarlar da engellenmiş olur.

Akne Gonglabata: Şiddetli kist ve apseler ile kendini gösteren bu akne türü, genelde gövde kısımlarında oluşur. Regl düzensizliği, aşırı tüylenme ve polikistik over sendromuna bağlı olarak gelişebilen bu akneler ciltte derin izler bırakabilmesi ile karakterizedir.

Sivilce nasıl geçer?

Genellikle ergenlik döneminde akne yani sivilce oluşumu görülür. Bu akneler vücudun farklı bölgelerinde oluşabilir. Akne oluşumunun yaygın olarak görüldüğü vücut bölgelerinden biri ise yüz olarak belirtilebilir. Bilhassa ergenlik döneminde olan bireyler yüzlerinde oluşan aknelerden rahatsızlık duyabilir. Fakat bir dermatoloji uzmanına danışılması ile birlikte bu aknelerin tedavi edilmesi mümkündür. Dolayısıyla sivilceleri kökten yok etmek için mutlaka uzman doktorun tedavi planına uyum sağlanarak yol izlenmelidir. Yani "Yüzdeki sivilce nasıl geçer?" diyen kişilere aşağıdaki adımları uygulayabilirler:

İlk olarak bir cilt hastalıkları ya da dermatoloji uzmanına danışılmalıdır.

Uzmanın incelemesi ve teşhisine bağlı olarak reçete edilen ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.

Aknenin nedenine ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak krem, solüsyon ya da antibiyotik gibi farklı ilaçlar reçete edilebilir. Bu ilaçların ise mutlaka doktor tarafından reçete edildiği şekilde düzenli olarak kullanılması gerekir.

Sivilce tedavisi gören bireyler, uzman kişinin reçete ettiği ilaçları kullanırken aynı zamanda akne oluşumunu önleyen önerilere de uyum sağlamalıdır. Bunun için akneli cildin önerilen ürünlerle temizlenmesi, nemlendirilmesi ve korunması gerekir.

Sırt, kol ve göğüs bölgesindeki sivilceyi ne geçirir?

Aknelerin oluşma nedenleri farklılık gösterse de tedavi edilme şekilleri genelde benzerdir. Fakat yüzdeki sivilceler yaygın olarak komedonların enfekte olması ile yayılır. Dolayısıyla sırt, kol ve göğüs bölgesinde oluşan aknelerin farklı nedenlerle oluştuğu takdirde değişik tedavi planları ile iyileştirilmesi gerekebilir. Bu doğrultuda vücutta yüz haricindeki bölgelerde görülen sivilcelerin iyileştirilmesi için antibiyotikli ya da antibiyotiksiz pomad veya kremlerin kullanılması gerekebilir.

İlgili bölgedeki sivilcenin türüne bağlı olarak tedavi sürecinde tablet formundaki antibiyotikler ile toniklerin düzenli olarak kullanılması gerekli olabilir. Göğüs bölgesindeki ve sırttaki sivilceler kimi durumlarda hormonal problemlerden dolayı da gelişim gösterebilir. Bu durumda uzman kişiler hastaya ilk olarak hormon tahlili yapabilir. Dolayısıyla sırt, kol ve göğüs bölgesindeki sivilcelerin tedavisi için mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır.

1 haftada sivilce izlerinden kurtulmak mümkün mü?

Sivilcelerden kurtulmak için doğal yollara başvurmak isteyen kişilerin karşısına farklı tedavi yöntemleri çıkar. Ancak bu yöntemler arasında yer alan ve sivilceleri 1 haftada veya bir gecede geçirdiği belirtilen uygulamalara asla güvenilmemelidir. Çünkü akneli cilde limon, karbonat, diş macunu ya da çeşitli baharatları uygulamak son derece tehlikeli olabilir. Bu uygulamalar da sivilceli bölgede alerji oluşumuna veya tahrişe yol açabilir. Dolayısıyla sivilcelerinden veya skar yani akne izlerinden kurtulmak isteyen kişiler mutlaka bir dermatoloji uzmanı ya da cilt hastalıkları doktoruna danışmalıdır. Bir cilt doktoruna danışılarak tedavi sürecine ek olarak kullanılabilen doğal akne karşıtı ürünler ve besinler ise şu şekilde sıralanabilir:

Bal

Yoğurt

Gül suyu

Çay ağacı yağı

Aloe vera

Badem yağı

Hint yağı

Ergenlik sivilceler nasıl yok edilir doğal yolla neler yapılabilir?

Akne, genelde ergenlik döneminde oluşmaya başlar. Bu nedenle ergen bireylerin görünüşlerinden rahatsız olmaları söz konusu olabilir. Fakat günümüzde gelişen teknolojik aletler ve yaygınlaşan dermotoloji alanı sayesinde ergenlik sivilcelerinden kurtulmak imkansız değildir. Ergenlik sivilcelerinden kurtulmak isteyen kişilerin ilk olarak bir dermatoloji uzmanına görünmeleri gerekir. Daha sonra öncelikli tedavi planına sadık kalınmalıdır. İlaçların kullanılmasına bağlı olarak ergenlik sivilcelerinin tedavisinde uzun bir süreç gerekli olabilir. Fakat tedavi planı sonlandığı zaman ergenlik sivilcelerinin izleri yani skar denilen yararlar kişiyi rahatsız ediyorsa burada da farklı tedavi planlarına başvurulabilir.

Günümüzde peeling ve lazer gibi farklı yöntemler ile skar yani sivilce (akne) izlerinden kurtulmak mümkündür. Uygulanabilen lazer veya peeling yöntemi ise kişiye uygun olduğu takdirde tercih edilir. Dolayısıyla sivilce izlerinin tedavisinde de aktif akne tedavisinde olduğu gibi bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır. Son olarak ergenlik sivilceleri ile akne izlerinin tedavisinde tercih edilebilen doğal yöntemlere de değinilmelidir. Pek çok uzman tarafından da doğru bulunan belli başlı sivilce oluşumunu önleme ya da akne giderme yöntemleri mevcuttur. Bu doğrultuda "Sivilce nasıl geçer evde neler yapılabilir?" sorusuna yanıt olan uygulamalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kükürtlü veya zeytinyağlı doğal sabunlar ile cilt günlük olarak temizlenmelidir.

Probiyotik içeriği ile meşhur olan yoğurt, ayran ve süt gibi besinler tüketilebilir.

Bir uzmana danışıldıktan sonra E vitamini içeren besin takviyeleri kullanılabilir.

Kişide A ve D vitamini eksikliği mevcut ise bu vitaminlerin takviye olarak alınması mümkündür.

Cildin yağ ve nem dengesinin sağlanmasında etkili olan yeşil çay tüketimine özen gösterilmelidir.

Alerjik minik sivilceler nasıl geçer?

Yaygın olarak bilinen sivilce türlerinin yanı sıra iğne uçlu minik sivilcelere de rastlanabilir. Kadınlarda veya erkeklerde görülebilen küçük kırmızı sivilcelerin oluşma nedeni ise farklı rahatsızlıklar ile ilişkili olabilir. Pek çok kişide görülen minik sivilcelerin ortaya çıkma nedenlerinden biri mantardır. Bu sivilce türü de fungal akne olarak bilinir. Bilimsel ismi Malassezia Folliculitis olan bu aknelerin aslında mantar probleminden kaynaklı olarak ortaya çıktığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla ergenlik sivilcesi ile karıştırılmaması gereken bu sivilcelerin tedavi edilebilmesi için mutlaka bir cilt doktoruna danışılmalıdır. Ardından uzman kişi tarafından reçete edilen hap, krem veya solüsyon formundaki ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması mühimdir.

Fungal aknelerin yanı sıra güneşten kaynaklı olarak veya alerjik reaksiyona bağlı olarak da sivilce oluşumu görülebilir. Bu gibi durumlarda da ilk olarak bir cilt doktoruna danışılması elzemdir. Çünkü kişinin cildinde akne oluşumuna neden olan bir besin veya ürün var ise bunun kullanımına son verilmesi gerekir. Dolayısıyla alerjik minik sivilcelere sahip olan bireyler en kısa sürede bir cilt hastalıkları uzmanına başvurmalıdır.

