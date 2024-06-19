HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ağrı Dağı için korkutan gelişme: Yüzde 40’tan fazla küçüldü

Ağrı Dağı için korkutan gelişme: Yüzde 40’tan fazla küçüldü

19.06.2024 07:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim değişikliği her geçen gün Türkiye üzerindeki etkilerini artırırken dikkat çeken bir haber de Ağrı Dağı’ndan geldi. Dağdaki buzullar yüzde 40'tan fazla küçüldü. 1987'de 8,42 kilometrekare olan buzullar, 2022'de 4,96 kilometrekareye kadar düştü. İşte Ağrı Dağı ile ilgili endişelendiren gelişmenin detayları…

Ağrı Dağı için korkutan gelişme: Yüzde 40’tan fazla küçüldü

Ağrı Dağı ile ilgili son gelen haberler korkuttu. Sıcaklıklardaki artış, kar yağışlarının yağmur olarak düşmesine, kar örtüsü ve buzulların erimesine, bunun sonucunda da nehirlerdeki su akışının azalmasına neden oluyor. Türkiye’nin en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağı da iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor. Yapılan araştırmalar, Ağrı Dağı’ndaki buzullarda yüzde 40’tan fazla küçülme olduğunu ortaya koydu. Ağrı Dağı’ndaki buzul 1987 yılında 8,42 kilometrekare büyüklüğünde bir alanı kaplarken 2022 yılında bu oran 4,96 kilometrekareye düştü. Aşırı sıcaklıklar, ekstrem olayların sayısı ve şiddetinde de ciddi artışa neden oluyor. Son bilimsel çalışmalar, Akdeniz Havzası’nın 1,5 dereceden fazla ısındığını, yaz aylarında ise ısınma seviyesinin 2 dereceyi bulduğunu ortaya koydu.

İKLİM STRATEJİSİ HAZIRLANIYOR

İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar, Türkiye’nin uzun dönemli iklim stratejisine, iklim finansmanı stratejisine ve ulusal yeşil taksonomi mevzuat hazırlıklarına hız verdiklerine dikkat çekti. İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı yayınlandığı ve uygulama aşamasına geçildiğini anlatan Hasar, düşük emisyonlu üretimin teşvik edileceği Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’nin (UETS) hazırlıklarının tamamlanma aşamasında olduğu bilgisini verdi. Türkiye’deki karbon kaçağı riskinin değerlendirilmesi gibi pek çok başlıkta çalışmaların tamamlandığını kaydeden Hasar, "2025 yılı emisyonları ile birlikte pilot dönemi başlatmayı planlıyoruz." dedi.

3

KANUN BU YIL YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; İklim Kanunu’nun bu yıl içinde yürürlüğe girmesinin beklendiğini vurgulayan Hasar, şöyle konuştu:

"İklim Kanunu, iklim değişikliğiyle mücadelemizin ana hedef ve ilkelerini belirleyecek ve yasal altyapısını oluşturacak. Bütün bu mücadele argümanlarının yasal zemine oturtulması için kanunun bu yıl içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kanun ile tüm paydaşlarla beraber iklim değişikliği ile mücadelede yeşil kalkınma ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sera gazı emisyonlarının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin planlama ve uygulama araçlarının hukuki altyapısının oluşturulması hedeflenmekte."

2

AB’DEN YATIRIM ÇEKİLECEK

Yeşil taksonominin var olan finansal kaynakların yeşil yatırımlar ile buluşmasını kolaylaştıran, hangi ekonomik aktivitenin yeşil olduğunu gösteren ve yatırıcımlar ile şirketlere rehber niteliğinde olan bir sınıflandırma sistemi olduğu bilgisini veren Hasar, "Ulusal Yeşil Taksonomi mevzuatı hazırlıklarına devam ediyoruz. AB’nin iklime duyarlı ve yeşil yatırım yapmak isteyen yatırımcılarını da çekmek için Ulusal Yeşil Taksonomimizi AB ile ortak çalışabilecek şekilde hazırlıyoruz. Planımız, 2024 yılı içinde Taksonomi Taslak Yönetmeliğini ve öncelikli sektörler için teknik tarama kriterlerini hazırlamak şeklinde." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirgemek ve uyum sağlamak için, yerel özelinde planlama yapıldığını belirten Hasar, Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları'nın (YİDEP) 81 ildeki tüm ilçeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için çalıştıklarını ifade etti. Hasar, Türkiye’de Yerel İklim Eylemi için AB Ortaklığı Projesi kapsamında Türkiye’nin iklim projeksiyonlarının güncelleneceği bilgisini de verdi.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Putin'den tarihi ziyaret! 24 yıl sonra Kuzey Kore'dePutin'den tarihi ziyaret! 24 yıl sonra Kuzey Kore'de
Başakşehir'de polis alarma geçti! Yürekleri ağza getiren olay: Çocuklarını camdan böyle sarkıttıBaşakşehir'de polis alarma geçti! Yürekleri ağza getiren olay: Çocuklarını camdan böyle sarkıttı
İran'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar varİran'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Ölü ve yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Dağı iklim değişikliği buzul
En Çok Okunan Haberler
Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Fatih Terim, Arda Güler'in golündeki kimsenin fark etmediği detayı anlattı!

Arda Güler'den EURO 2024'te olağanüstü gol!

Arda Güler'den EURO 2024'te olağanüstü gol!

Bitlis'te feci kaza! AK Partili başkan hayatını kaybetti

Bitlis'te feci kaza! AK Partili başkan hayatını kaybetti

Canlı yayında 'kurban' kavgası

Canlı yayında 'kurban' kavgası

Putin'den tarihi ziyaret! 24 yıl sonra Kuzey Kore'de

Putin'den tarihi ziyaret! 24 yıl sonra Kuzey Kore'de

Valilik duyurdu: 'Girişler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu'

Valilik duyurdu: 'Girişler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Çabasız şıklık! Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.