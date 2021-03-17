Ağrı ve sızıya karşı kullanıyoruz ama... Yakı bandı uyarısı: Doğru kullanılmadığında zarar veriyor

Yakı bantları, uygulandığı bölge için faydalı etkileri var. Buna karşın yanlış kullanımında insan vücuduna zarar verebiliyor. Eczane dışında bazı işletmelerde el altından sahte yakı bantlarının satıldığını aktaran Yalbuzdağ, "Bunlar ise insan sağlığını gözetmeden üretilmiş sahte bantlardır. İnsan derisinde tahribata yol açabilir” dedi.

Yakı bantları, özellikle çetin geçen kış aylarında vücudumuzda çeşitli sebeplerden dolayı oluşan eklem ve adale ağrılarının hafifletilmesine yardımcı, ilaçlı bezler olarak kullanılıyor. Neredeyse her eczanede bulunabilecek bu bantlar, özellikle orta yaş üzeri kesim tarafından daha sık talep görüyor. İçerdiği maddeler sayesinde insan vücuduna güçlü bir şekilde yapışan bu bantlar, etkisini gösterdikten sonra çıkarılıp, atılıyor. Fiyatı uygun ve ağrılar için pratik çözüm olarak tercih edilen yakı bantlarının kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Adana Eczacı Odası (ADEO) Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, faydalı bir ürün olsa da yakının dikkatli kullanılmasının önemli olduğunu söyledi. Yalbuzdağ ayrıca piyasa da sahte yakı bantlarının satıldığını da ifade etti.