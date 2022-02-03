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Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

01.02.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı günler, kaslarınızdaki ağrılar dayanılmaz bir hal alabilir. Böyle zamanlarda ne yapsanız işe yaramıyorsa size etkili bir çözüm önerimiz var: Tens cihazları, ağrılarınızı hafifletmeye yardımcı olabilir! Her an yanınızda taşıyabileceğiniz tens cihazları, vücudunuzun savunma sistemini devreye sokarak ağrılarınızı azaltmaya katkıda bulunur. Size destek olacak en iyi tens cihazını bulabilmeniz için "Tens cihazı nedir, ne işe yarar?", "Tens cihazı nasıl kullanılır?"

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

Hayat koşturmacası içerisinde kaslarınızda dayanılmaz ağrılar oluşabilir. Bu ağrıları hafifletmek içinse tens cihazlarını deneyebilirsiniz. "Tens cihazı nedir?" diye merak ediyorsanız bu soruyu "uzun süreli ağrıları hafifletmek için deri altındaki sinir dokularının uyarılmasını sağlayan bir teknoloji" şeklinde yanıtlamak yanlış olmaz. Tens cihazının faydalarına baktığımızda bu aletlerin kas ve eklemlerden kaynaklanan ağrıların rahatlatılmasını sağlayan destekleyici ürünler olduğunu görürüz. Piyasada her bütçeye ve ihtiyaca uygun birçok tens cihazı var. Seçim yapmak ise hiç de kolay sayılmaz. Neyse ki ihtiyaçlarınıza uygun en iyi tens cihazı modellerini sizin için bir araya getirdik.

1. Her an yanınızda taşıyabileceğiniz bir seçenek: Dioche 24 Mod Tens Masaj Aleti

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

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Önerilere Dioche 24 Mod Tens Masaj Aleti ile başlayalım. Bu ürün, akupunktur masajını simüle ederek kasların gevşemesine yardımcı oluyor. AC adaptör ya da USB kablosu ile şarj edilebilen ürün, 6 saate kadar aralıksız çalışabiliyor. Bu sayede masaj aletini yanınızda taşıyarak dilediğiniz yerde kullanabilme olanağı tanıyor. İki jak çıkışı bulunduğu için sevdiklerinizle aynı anda farklı masaj yöntemlerini deneyebilmenizi sağlıyor. Bacaklarda, belde, kollarda, eklem bölgelerinde, sırtta ve ağrı olan her yerde ağrıları hafifletmeye yardımcı olan bu ürün, kasları rahatlatmak için en iyi seçeneklerden biri olarak görülüyor.

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2. Ayaklarınız da rahatlasın: Eragon Pulse Elektronik Masaj Aleti

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

Eragon Pulse Elektronik Masaj Aleti ile tavsiyelerimize devam edelim. Bu cihaz hem uygun fiyatı hem işlevsel özellikleri ile kullanıcılarından tam puan almayı başarıyor. Kutu içerisinde tens cihazı ve masaj aleti, tens pedleri, tens kablosu, tens terlikleri ve güç adaptörü bulunuyor. Bu ürün, akupunktur noktalarını iğneler yerine elektronik titreşimlerle harekete geçirerek ağrıyan bölgeye müdahale etmeyi amaçlıyor. İçinde bulunan terlik, yaptığı ayak masajıyla rahatlamanızı ve günün yorgunluğundan kurtulmanızı sağlıyor. Titreşim gücü ayarı ve farklı masaj modları gibi özelliklerini dijital ekranı üzerinden görebileceğiniz Eragon Pulse Elektronik Masaj Aleti ile farklı kas gruplarınızı rahatlatabilirsiniz.

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3. Tens ve EMS bir arada: Plusmed Tens & EMS Elektrikli Stimülatör

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

Sırada Plusmed Tens & EMS Elektrikli Stimülatör var. Uzun süredir devam eden ağrılarınızı ve kas yorgunluklarınızı hafifletmek için tasarlanan bu ürün, 8 farklı terapi seçeneğiyle vazgeçilmeziniz olmaya geliyor. Yapışkanlı dört pediyle ağrıyan bölgelere elektrik vererek o bölgeyi uyarıyor ve kaslarınızı rahatlatarak ağrıların azalmasına destek oluyor. Ürün, tens özelliği ile ağrılarınızı hafifletirken EMS özelliği ile kas spazmlarını gidermeye yardımcı oluyor. Lokal kan dolaşımını arttırıyor ve kaslarınıza yeniden hareket katıyor. İki ayrı kanalı bulunan Plusmed Tens & EMS Elektrikli Stimülatör, ağrılarınızı hafifletmek ve hayat standartlarınızı yükseltmek için sizleri bekliyor.

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4. Kişiselleştirilebilir programları deneyin: Beurer Dijital EMS Tens ve Masaj Cihazı

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

Ağrılarınızı hafifletmek için profesyonel bir dokunuşa ihtiyacınız varsa kendinizi Beurer Dijital EMS Tens ve Masaj Cihazı'nın kollarına bırakmanız yeterli! 20 adet tens ve 20 adet EMS programı ile farklı ihtiyaçlar için farklı çözümler sunan ürün, kişileştirilebilir programları ile en verimli sonucu sunuyor. 4 kanallı bu ürün sayesinde vücudunuzda farklı bölgelere uygulama yapabilir ya da masaj aletinden sevdiklerinizle aynı anda yararlanabilirsiniz. Beurer Dijital EMS Tens ve Masaj Cihazı'nı 5 ila 90 dakika arasında çalıştırabilir, kalan süreyi dijital ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

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5. Kolayca şarj edilebilen bir ürün: Filfeel Tens Ağrı Giderme Makinesi

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

Küçük ve kullanışlı bir tens cihazı arıyorsanız her an yanınızda taşıyabileceğiniz Filfeel markalı Tens Ağrı Giderme Makinesi tam da size göre. İki çıkışı bulunan bu ürünü boyun, kol, bacak, sırt bölgelerinizi ve ağrıyan eklemlerinizi rahatlatmak için kullanabilirsiniz. Filfeel Tens Ağrı Giderme Makinesi'nin birçok kez kullanılabilen 8 pedini ağrısını hafifletmek istediğiniz bölgelere yapıştırabilirsiniz. Ardından 6 farklı mod arasından seçim yapabilir, ihtiyacınıza göre bu modların yoğunluğunu arttırıp azaltabilirsiniz. Ürünün geniş ekranı sayesinde masaj modunu, yoğunluğu ve kalan süreyi takip edebilirsiniz. Masaj aletini USB kablosu ile şarj edebilirsiniz.

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6. Sıra geldi ayak bileklerini rahatlatmaya: Beurer EM 27 Mafsal Tens

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

Vücudunuzun savunma sistemini devreye sokacak ve ayak bileklerinizi rahatlatacak bir ürün arıyorsanız Beurer EM 27 Mafsal Tens ile mutlaka tanışmalısınız. Cırt cırtlı bantları sayesinde ayaklarınıza tam olarak uyacak şekilde ayarlayabileceğiniz ürün, ergonomik tasarımı ile konfor vadeder. Yaralanma ağrılarını ve kronik ağrıları hafifletmeyi amaçlayan ürünün ihtiyacınıza uygun programını tercih edebilir, masaj yoğunluğunu dilediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Yüksek kalitesi ile kullananlardan tam not alan Beurer EM 27 Mafsal Tens'i uzun yıllar boyunca güvenle kullanabilirsiniz. Böylece gün boyu ayakta kalarak yorulsanız bile eve gittiğinizde ayaklarınızı rahatlatabilirsiniz.

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7. Boyun ağrılarınızı es geçmeyin: Abaodam Akıllı Masaj Aleti

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

Sırada kan dolaşımını teşvik ederek vücudunuzu rahatlatmayı hedefleyen Abaodam Akıllı Masaj Aleti var. Bu ürün, 9 farklı seviyedeki masaj kuvveti ile boyun ve omuz bölgenizdeki kaslarınızı rahatlatmayı amaçlıyor. Boynunuza göre rahatça ayarlayabileceğiniz ürün, kolay kullanımı ve taşınabilir olmasıyla beğeni kazanıyor. Evde, iş yerinde, arabada, dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz ürünün iki yapışkan pedi bulunuyor. Bu pedleri istediğiniz bölgeye uygulayabilirsiniz. Özellikle masa başında çalışanların çok beğeneceği Abaodam Akıllı Masaj Aleti'ni her an rahat etmelerini istediğiniz sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz.

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8. Uzun yıllar boyunca size eşlik edecek bir masaj aleti: Midee Kablosuz Masaj Kemeri

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

Sırada beğenilen bel ve karın egzersizi ürünü Midee Kablosuz Masaj Kemeri var. Bu ürün, 9 ayrı masaj yoğunluğu ve 5 ayrı masaj modu ile vücudunuzun ağrıyan bölgelerini rahatlatmayı vadediyor. Belinizde, sırtınızda, bacaklarınızda, karnınızda ve ağrıyan herhangi bir bölgenizde kullanabileceğiniz ürün; insan eliyle yapılan nazik bir masajı anımsatıyor. Bu masaj kemeri, işten yorgun döndüğünüz ya da regl ağrısı çektiğiniz günlerde vücudunuzun savunma sistemini aktive ederek size konfor sunmayı hedefliyor. Hayat kalitenizi arttıracak bu ürünü dayanıklı materyalleri sayesinde uzun yıllar boyunca keyifle kullanabilirsiniz.

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9. Katlanabilir tasarımıyla istediğiniz yere götürebilirsiniz: Hemoton Elektrikli Ayak Masajı Cihazı

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

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Bütün gün çalışmaktan ve ayakta durmaktan yoruluyorsanız size etkili bir önerimiz var. Hemoton Elektrikli Ayak Masajı Cihazı, aradığınız rahatlığı size sunabilir. Günün yorgunluğunu üzerinizden atmak için tercih edebileceğiniz en iyi ürünlerden biri olan bu model, kan dolaşımını uyarmaya ve ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olur. Birinci sınıf malzemelerden üretilen masaj cihazı, dayanıklı yapısı ile uzun ömürlü bir kullanım olanağı sunar. Katlanabilir tasarımı ile ürünü yanınızda kolayca taşıyabilir, dilediğiniz yere götürebilirsiniz. Böylece masaj aletini sadece evde değil, istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

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10. Kaslarınızı rahatlatarak vazgeçilmeziniz olacak bir ürün: Fizyopol 2 Kanallı 3 Özellikli Dijital Tens EMS Masaj Cihazı

Ağrılarınız için vücudun savunma sistemini devreye sokan en iyi tens cihazı tavsiyeleri

Ağrılarınızı hafifletmeye katkıda bulunacak en kaliteli ürünleri derlediğimiz listemizdeki son önerimiz Fizyopol 2 Kanallı 3 Özellikli Dijital Tens EMS Masaj Cihazı. Kolay bir kullanım vadeden cihaz; 9 tens, 8 EMS ve 5 masaj programı ile vücudunuzu rahatlatmayı hedefler. Masaj aletinin ekranı üzerinden ihtiyacınıza yönelik programı tercih edebilir, bu programların yoğunluğunu ve kalan süreyi takip edebilirsiniz. 2 kanallı cihaz, 4 elektrot çıkışlı yapışkanlı pedi ile ağrıyan bölgelerinizde akupunktur etkisi yaratır. 3 adet pille çalışan Fizyopol 2 Kanallı 3 Özellikli Dijital Tens EMS Masaj Cihazı'nı göğüs, ağız, boyun, kafatası, burun, yüz ve bilek bölgelerinde kullanmanız tavsiye edilmez.

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