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'Aha şimdi cezaevinde hapı yuttun' Bu köyde neler oluyor? Yaşlı çifte çocuklardan sürekli saldırı! 'Aileleri kışkırtıp taşlatıyor'

13.09.2024 12:41
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13.09.2024 12:41
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Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükkızık köyünde yaşlı bir çift, komşu çocukları tarafından sürekli taşlı saldırıya uğruyor. Aile ferdi Zeynep Karagöz'ün cep telefonuyla kaydettiği görüntüler, yaşananların korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Aile, köydeki tehdit ve saldırılara yetkililerden acil çözüm istiyor. Çocukların taş attığı görüntülerde ailenin "O taş kalbime geldi. Nasıl attın? Tam burama attı. Aha şimdi cezaevinde hapı yuttun sen. Durup dururken burama taş attı" sözleri duyuldu.

Olay, Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Büyükkızık köyünde meydana geldi. Tapulu arazilerinde bulunan Kasım Karagöz (70) ve ailesi komşu çocukları tarafından taşlı saldırıya uğradı. Kasım Karagöz'ün kızı Zeynep Karagöz tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, baba Kasım Karagöz, anne Dudu Karagöz (68) ve kendisinin komşu çocukları tarafından taşlı saldırıya uğradığını gösteriyor.

Karagöz'ün kaydettiği cep telefonu görüntülerinde, komşu çocuklarının taşları aileye doğru fırlattığı net bir şekilde görülüyor. 70 yaşındaki Kasım Karagöz'ün taşlardan korunmaya çalıştığı, anne Dudu Karagöz'ün de olayın ortasında kaldığı görüntülerde, özellikle Zeynep Karagöz'ün duruma büyük korku ve endişeyle yaklaştığı görülüyor.

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"BU ÇOCUKLARI AİLELERİ KIŞKIRTARAK BİZİM AİLEMİZİ TAŞLATIYORLAR"

Olayın ardından açıklamalarda bulunan abi Birol Karagöz, ailenin sürekli tehdit ve saldırılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Karagöz, “Bizim köyümüz küçük bir köy. Köyde 3-5 hane var. Komşumuzun 6 çocuğu var ve bu çocukları aileleri kışkırtarak bizim ailemizi taşlatıyorlar. Köyün 200-300 metre dışındaki harman yerinde çocuklarına taş attırıyorlar. Babam 70 yaşında, ya ona ya da engelli kardeşime bir taş gelse ölümle sonuçlanabilir. Bunun tersi de olabilir, babam sinirlenip bir çocuğa zarar verirse, başımız belaya girecek” dedi.

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Karagöz, olay sonrası yetkililere başvurduklarını ifade tutanaklarına ulaşmakta zorluk yaşadıklarını CİMER'e yaptıkları şikayetler sonrası ifade tutanaklarını aldıkları söyledi. Karagöz, "Karakola gittik, şikayetimizi verdik ama tutanakların bir nüshasını almakta bile zorlandık. CİMER'e yaptığımız şikayetler sonucunda en sonunda bir nüsha verdiler ama doğru düzgün ilgilenilmedi. Savcılık hemen serbest bırakıyor. Bu çocuklar kışkırtılıyor ve suça teşvik ediliyor. Ailemizin güvenliği için bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.

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MUHTAR: "ÇOCUKLAR, KASIM BEY VE AİLESİNİ RAHATSIZ EDİYORLAR, TAŞLIYORLAR"

Olay hakkında konuşan Büyükkızık Köyü Muhtarı Metin Yavuz, “Ben bu dönem muhtar oldum. Bu olay yeni değil benden önceki muhtar döneminde de birkaç kez oldu. Çocuklar küçük ve Kasım bey ve ailesini rahatsız ediyorlar, taşlıyorlar. Biz iki tarafla da görüştük bir son vermelerini rica ettik ama mahkemelik oldular” açıklamasında bulundu.

Yaşanan bu olaylar nedeniyle aileler arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor. Zeynep Karagöz'ün çektiği görüntülerle olayı belgelendiren aile, daha büyük olaylar yaşanmadan önce yetkililerin harekete geçmesini ve sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop saldırı
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