Ahmet Davutoğlu'ndan programa damga vuran sözler! 'Halam bana oy vermeyecek'

Millet İttifakı ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Davutoğlu, "Seçimi kazanırsak Mayıs'ta Cumhur İttifakı dağılır. Cumhur, iktidar ortaklığı üzerine kurulan bir ittifak. Kriz çıkar, hayatın doğası bu" dedi.

"BİRİNCİ VAADİMİZ..."

Açıklamasının devamında Davutoğlu şunları ifade etti:

"Birinci vaadimiz özgürlük. İkinci vaadimiz adalet. Üçüncü vaadimiz hayat standardı. Gelir adaleti sağlayacağız. Vergi sistemini değiştireceğiz. İl bazlı İmar Yasası çıkacak. Siyasi Ahlak Yasası çıkacak."

DAVUTOĞLU'NUN 'HALA' AÇIKLAMASI PROGRAMA DAMGA VURDU

Programa Davutoğlu'nun 'Halam bana oy vermeyecek' açıklaması damga vurdu. CHP listesinden seçime girmelerinden dolayı halasının kendisine oy vermeyeceğini ifade eden Davutoğlu "Biraz önce 90 yaşında halam var, onun oğlunu ziyaret ettim. Halam, 'Bizim Ahmet'e nasıl oy vereceğiz?' demiş. Samimi bir soru. Hayatı boyunca CHP karşısında pozisyon almış. Bana oy vermek istiyor. Onlar da halama durumu anlatmışlar. Bazılarının bu tepkiyi verdiğini görüyorum" dedi.

Sunucu Kübra Par'ın "Sonunda altı oka oy vermem dedi mi halanız?" sorusuna Davutoğlu, "Tabii tabii" şeklinde yanıt verdi.

