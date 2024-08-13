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Ahmet Davutoğlu sessizliğini bozdu! 'Transfer' iddialarından sonra ilk kez konuştu: "AK Parti'yle ilişkimizi açıklayacağım"

13.08.2024 16:30
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Bir süredir AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialara konu Ahmet Davutoğlu sessizliğini bozdu! AK Parti'nin yarınki kuruluş yıldönümü programında birçok milletvekili ile belediye başkanları partiye katılacak. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ise bugün "AK Parti'yle ilişkimizi açıklayacağım" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıp rest çekti.

Yarın 23. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan AK Parti'ye başta Gelecek Partisi olmak üzere çeşitli partilerden milletvekili transferi olacağı günlerdir konuşuluyordu. Bugün AK Parti'den resmi açıklama geldi, partiye katılımlar olacağı doğrulandı. Gözler Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndaydı. Davutoğlu rest çekti, "Hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

AK PARTİ İDDİALARI DOĞRULADI: 15 BELEDİYE BAŞKANI, 2 MİLLETVEKİLİ

Ankara kulislerinde günlerdir konuşulan AK Parti'ye geçiş iddialarına ilişkin ilk resmi açıklama bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Hamza Dağ, 15 belediye başkanı ve 2 milletvekilinin AK Parti'ye katılacağını duyurup "Bugün içinde bazı görüşmeler var bu yüzden bazı gelişmeler olabilir" dedi.

DAVUTOĞLU: ERDOĞAN İLE CİDDİ GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZ OLDUĞU İÇİN YOLLARIMIZ AYRILDI

Ahmet Davutoğlu'ndan kendisinin de AK Parti'ye katılacağı iddialarına bugün yanıt geldi.Davutoğlu AK Parti'nin kendisine "uzak olmadığını" belirtirken "Erdoğan ile ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı" diye konuştu.

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"HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ, YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Davutoğlu bugün İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi, söz konusu iddialara basın toplantısında şöyle yanıt verdi:

"Mitomani sürekli yalan söyleyerek karakterini yalana uyarlayan kişi demek. 1 senedir hala aynı yalan haber. Bunların utanması da yok. Mitomanilere ayıracak vaktim yok. Hiçbir yere gitmiyoruz, yolumuza devam ediyoruz.

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AK Parti ile ilişkimiz nedir açıklayacağım. AK Parti bana hiç de uzak değil. O geniş muhafazakarların tedirginliğini çok iyi görüyorum ve ne gerekiyorsa yaparım. Erdoğan ile ciddi görüş ayrılıklarımız olduğu için yollarımız ayrıldı. AK Parti kitlelerinin içindeyiz çok büyük memnunsuzluk ve heyecansızlık var."

GELECEK PARTİLİ YAMALI: GELECEKSEK GENEL BAŞKANIMIZLA GEÇERİZ

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada AK Parti ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, görüşme talimatını Davutoğlu'nun verdiğini belirterek "Son kararı da Ahmet Davutoğlu verir. AKP’ye geçeceksek Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu ile hep birlikte geçeriz" diye konuşmuştu.

gelcekp

Ahmet Davutoğlu'ndan 'AK Parti' talimatı Ahmet Davutoğlu'ndan 'AK Parti' talimatı

DAVUTOĞLU'NA AK PARTİ'DEN DEFANS

Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun transferini AK Partili üst düzey yöneticilerin istemediği, bu isimlerin arasında AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'nin de olduğu konuşuyor.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Milletvekili Ahmet Davutoğlu Hamza Dağ ak parti gelecek partisi
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