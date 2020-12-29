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AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

29.12.2020 15:22 | Son Güncelleme:
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AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İktidar kanadından gelen AİHM kararına dönük tepkilere rağmen bunun uygulanması gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu, 'Tıpış tıpış uygulayacaklar. Başka seçenekleri' yok dedi.

Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AİHM'nin HEDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği 'sebest bırakılmalı' kararını yorumladı.

Toplantıdaki detayları aktaran CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu ifadelere yer verdi;

İktidar kanadından AİHM kararına dönük tepkilere rağmen bunun uygulanması gerektiğini savundu Kılıçdaroğlu. 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imzaladığı sözleşme var, buna uygun yapılan bir anayasa hükmü var.' dedi. Yani 'uluslararası sözleşmeler iç hukukla ters düştüğünde, uluslararası hukuk ele alınır' diye hatırlattı. 'Buna rağmen, AİHM kararını uygulamam diyorsanız, sonra da halka reform yapacağım diyorsanız rüzgâr gülü bile bu kadar dönmez.' ifadesini kullandı ve 'Tıpış tıpış uygulayacaklar.' başka seçenekleri yok iddiasında bulundu.

BAHÇELİ'NİN 'HDP KAPATILSIN' ÇAĞRISI

Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılmalı sözleri de Kılıççıoğlu'na soruldu. CHP lideri, 'Ancak demokrasinin olmadığı yerde partiler kapatılabilir, Genel Başkanları tutuklanabilir, mal varlıklarına el konulabilir' ifadesini kullandı. 'Bu minvalde hükümetin reform yapacağına dair söylemine inanıyor mu' bir başka soru da buydu... Kılıçdaroğlu, önce idarede, hukukta, ekonomide yapılacak reformların ana hatlarıyla açıklanması gerektiğini söyledi. Kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesini istedi. Ardından da 'reformdan önce yapacakları bir şey var' dedi. Şundan bahsetti; 'Anayasa mahkemesi kararını uygulamayan mahkeme başkanını HSK görevden alacak... Anayasa'nın gereğini bir mahkeme yerine getirmiyorsa orada hukuk reformu olmaz.' ifadesini kullandı.

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