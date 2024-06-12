Aile hekimi değiştirme: Aile hekimi nasıl değiştirilir? E-Devlet aile hekimi değiştirme

Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlara sunduğu sağlık hizmetlerinden biri olan aile hekimleri, her vatandaşın yararlanabildiği bir uygulamadır. Her vatandaşın bir aile hekimi vardır. Kişi, aile hekimini e-Devlet sistemi üzerinden ya da e-Nabız adı verilen dijital sağlık portalından öğrenebilir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak aile hekimi değişikliği de yapılabilir. Aile hekimi değiştirme işlemi çeşitli yollar kullanılarak yapılabilir.

Aile hekimi nasıl değiştirilir?

Memnuniyetsizlik, adres değişikliği gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak aile hekimi değiştirme işlemi yapılabilir. Bu işlemi yapmak isteyen kişiler elektronik ortamda internet üzerinden değişiklik talebinde bulunabilirler. Uygun olan şehir, ilçe ya da birime göre bir aile hekimi seçebilirler. Değişiklik internet üzerinden yapılacaksa e-Nabız, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ya da e-Devlet sistemleri kullanılabilir.

e-Devlet üzerinden aile hekimi değiştirmek için kimlik numarası ve kişiye özel olarak verilen e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak ilgili kısımlara ulaşılır ve talep işlemi gerçekleştirilir. E-Nabız üzerinden aile hekimi değiştirme işlemi için e-Devlet üzerinden ya da direkt olarak sisteme giriş yaparak işlem gerçekleştirilebilir.

Randevu alma hizmeti için kullanılan çağrı merkezi ALO 182 MHRS aile hekimi değiştirme işlemi için de kullanılabilir. Dilekçe vermek ya da farklı prosedürler söz konusu olmaz.

Aile hekimi değiştirmek için ne yapmalı?

Çeşitli nedenlere bağlı olarak aile hekimi değişikliği yapmak isteyen kişiler bu işlemi çeşitli yollar kullanarak yapabilirler. Bağlı olunan şehir ve ilçedeki toplum sağlığı merkezine başvuru yaparak da aile hekimi değişikliği gerçekleştirilebilir.

Sağlık Bakanlığı’nın sunduğu hizmetlerden biri olan https://www.enabiz.gov.tr adresi ya da mobil telefonlara indirilebilen uygulama üzerinden de işlem yapılabilir. Vatandaşa sunulan sağlık hizmetleri dahilinde kurulan çağrı merkezi ALO 182 de aranarak işlem yapılabilmektedir.

Aile hekimi değişikliği kaç gün sürer?

Çeşitli yollardan yapılabilen aile hekimi değiştirme işlemi belli süreler içinde belli sayıda yapılabilen bir işlemdir. Hangi yöntem kullanılarak yapılmış olması fark etmeksizin aile hekimi değiştirmek için belirlenen sebep doğrultusunda değişiklik talebinde bulunulur.

Genellikle 3 aylık süre içinde sadece bir kez aile hekimi değiştirme talebi yapılabilir. Kişiler aile hekimlerini seçerken bağlı bulundukları bölge içinde sınırlı seçim yapabilirler. Yapılan değişiklik işlemi 3 ila 5 iş günü içinde sonuçlanır.

Aile hekimi değiştirmek için nereyi aramalıyım?

İnternet üzerinden aile hekimi değişikliği yapılacaksa sitede ya da uygulamada yer alan aile hekimliği tercih/değiştirme formu doldurulmalıdır. Bu form üzerinde kişinin bilgileri ve seçilen aile hekimi gibi bilgiler yer alır. Bizzat başvuru yapılacaksa değişiklik talep formu ile birlikte ilgili sağlık kuruluşuna teslim edilmelidir.

Eğer telefon ile aile hekimi değişikliği yapılacaksa ALO 182 çağrı merkezi aranabilir. Bu çağrı merkezinden aile hekimi randevusu alma işlemi de gerçekleştirilebilir. İnternet üzerinden değişiklik yapılacaksa ekranda görüntülenen harita üzerinden kişinin bağlı olduğu bölge, şehir ve ilçe seçilerek işlem yapılır. Eğer değişiklik sebebi memnuniyetsizlik gibi bir nedense, işlem 3 ay sürebilir.





