AK Parti ABB Başkan Adayı Turgut Altınok projelerini tanıttı, Mansur Yavaş'a yüklendi: Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ATO Congresium'da düzenlenen proje tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın verdiği sözleri tutmadığını söyleyen Altınok, "Ankara'ya en az 500 kreş yapacağım demiş, 20 kreş kazandırdık deyip bir de ilk yazmış. Biz 94'te kreş açtık. Bu söz de yüzde 90 yalan oldu. Ne yazık ki başkentimiz boşkent oldu. Konuşmama yolu ile yapılan sanal belediyecilik anlayışı miladını doldurdu. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün cumhuriyetimizin kalbi, milli mücadelemizin merkezi güzel Ankara'mızın kaderini değiştirecek, ihmal edilmişliğine ve makus talihine son verecek projelerimizi, sizlerle paylaşmak için buradayız. Başkenti yönetmek, herhangi bir şehri yönetmeye benzemez. Başkentimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından cumhuriyetimizin model şehri olarak tasavvur edilmiş ve özel bir misyonla planlanmıştır. Başkentimiz, bu anlayışı hayata geçirecek ve sürdürecek bir sorumlulukla yönetilmeyi hak etmektedir. Ancak ve ne yazık ki, Ankara'mız kodlarında var olan bu büyük emaneti taşımakta, zorlanır hale gelmiştir.

Ankara, önümüzdeki dönemde sadece başkent olmanın ötesinde bir şehir olacak. Ekonomiden sanayiye, eğitimden kültüre, tarımdan hayvancılığa kadar her alanda öncü bir şehir olma hedefiyle yola çıkıyor. Yapılacak büyük yatırımlar ve projelerle Ankara, dünyanın sayılı başkentleri arasında kendine sağlam bir yer bulacak. Ankara, şehircilik alanında yapılacak büyük yatırımlarla çok yakın bir gelecekte parlayacak. Modern şehircilik vizyonuyla tasarlanacak projeler, Ankara'yı örnek bir başkent yapacak. Türkiye'nin yüzyılında, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Ankara, tekrar parlayacak. Bu büyük ideale gönül verenler olarak, Ankara'nın geleceğine dair sevdamızla bu yola çıktık. Ankara, güzellikleriyle, kültürüyle ve ekonomik potansiyeliyle tekrar zirveye tırmanacak.

Sel konusunda uyarmamıza rağmen 7 vatandaşımızı kaybettik. Ankara'ya 5 santimetre metro bile yapmadı. Mansur Yavaş sanal bir başkan. Belediyede çalışan hiçbir arkadaşımızı çıkarmayacağız. Üstelik maaşlarına zam yapacağız.

Çalışanlarımızın maaşına uzun süre zam yapılmadı. Hatta Büyükşehir'de çalışanlarımızın maaşları düşürüldü. İşçilerimizi işten atmayacağımız gibi alın terinin hakkını vereceğiz. Bunu dedikten sonra böyle bir zam yapmak zorunda kaldı. Şu an çalışan işçilerimizin maaşına zam yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz.

SÖZLERİN YÜZDE 90'I YALAN OLDU

Barajlar güneş paneli ile kaplanıp elektrik üretilecekti, bu söz de buhar olup uçtu. Her mahalleye kreş yapılacaktı. Ankara'ya en az 500 kreş yapacağım demiş, 20 kreş kazandırdık deyip bir de ilk yazmış. Biz 94'te kreş açtık. Bu söz de yüzde 90 yalan oldu.

Uzay bilimleri üniversitesi, sağlık kenti kurulacaktı. Yalan oldu.

En çok gelir getiren turizm sektörü fuar alanlarıdır. Akyurt fuar alanımızı inşallah bitirince 1 milyon turist gelecek. 1 yıl içinde gece gündüz çalışarak fuar alanımızı bitireceğiz. Bu fuar alanı da bitirilemedi. Keşke bir şeyler yapsaydı. Keşke o boy boy resimleri yerinde eserleri olsaydı da onları assaydı. Fuar alanımız başkentimize ve ülkemize çok şey katacak.

ANKARA'NIN 5 YILI BOŞ YIL OLDU

Muasır medeniyet ışığı 5 yılda ne yazık ki söndü. Ne yazık ki başkentimiz boşkent oldu. Konuşmama yolu ile yapılan sanal belediyecilik anlayışı miladını doldurdu. Ankara'nın 5 yılı boş yıl oldu."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





