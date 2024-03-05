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AK Parti'den İmamoğlu'nun sözlerine tepki: Ev kadınlarını küçümseyen tavrı kınıyoruz

05.03.2024 11:45
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İBB Başkanı ve CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programda kadınlar seçmenlerle ilgili sözlerine AK Parti İstanbul Başkanı Saliha Demirer'den tepki geldi. Demirer, "CHP'li İBB Başkanının ev kadınlarını küçümseyen tavrını ise kınıyorum." dedi.

AK Parti'den İmamoğlu'nun sözlerine tepki: Ev kadınlarını küçümseyen tavrı kınıyoruz

İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki Yeni Bir Sabah programına katılan Ekrem İmamoğlu'na kullandığı ifadelerden dolayı AK Parti'den tepki geldi.

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Küçükkaya kadın seçmenlerin tercihini daha çok AK Parti'den yana kullanmasıyla ilgili sorduğu soru üzerine İmamoğlu, "Kadınlar olarak değil, araştırmalar ev kadınlarının daha çok oy verdiğini gösteriyor. Ama biz bunu İstanbul'da yıktığımızı düşünüyorum" dedi.

Bu sözlere AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Salih Demirer'den tepki geldi.

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Sosyal medyadan açıklama yapan Demirer şu ifadeleri kullandı;

AK Parti, kadınları tasnif etmediği için her zaman sandıklarda kadınların oyunu alıyor.

Bu tasnif CHP zihniyetinin bir göstergesidir. Bunu CHP tarihinin her aşamasında maalesef görüyoruz.

31 Mart seçimlerinde de kadınları ayrıştıranlara karşı kadınlarımız; ev hanımları, iş kadınları veya farklı meslek, inanç, memleket farketmeksizin; her zaman olduğu gibi AK Partimizin ve İBB adayımız Murat Kurum’un yanında olacaktır.

CHP'li İBB Başkanının ev kadınlarını küçümseyen tavrını ise kınıyorum.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ak parti
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