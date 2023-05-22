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AK Parti'den vekil olarak seçilmişti! Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

22.05.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu oldu. Oğan, dün yaptığı paylaşımda kararını bugün açıklayacağını ifade eden bir mesaj yayınlandı. İstanbul'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen Hulki Cevizoğlu, canlı yayında Oğan'ın mesajını yorumladı. Cevizoğlu mesajda bir kelimeye dikkatleri çekerek 'Hayırlı olsun' dedi.

AK Parti'den vekil olarak seçilmişti! Hulki Cevizoğlu, Sinan Oğan'ın mesajını böyle yorumladı: 'Hayırlı olsun'

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başında gitti. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, yüzde 50 artı 1 oyu alamadı. Gözler 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura çevrildi. İkinci turda Oğan'ın Cumhur mu yoksa Millet İttifakı'nı mı destekleyeceği merak konusu oldu.

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O KELİMEYE DİKKATLERİ ÇEKTİ

Oğan dün yayınladığı mesajında kararını bugün saat 17'de açıklayacağını belirtmişti. İstanbul'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen Hulki Cevizoğlu, Haber Global canlı yayınında Oğan'ın mesajını yorumlayarak, 'istikrar' kelimesine dikkatleri çekti. Cevizoğlu, Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı'nda olduğunu belirterek Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceğini belirtti.

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"HAYIRLI OLSUN"

İşte Cevizoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Burada anahtar bir kelime var. İstikrar diyor. İstikrardan kasıt şu; Şimdi Cumhur İttifakı, bütün vatandaşlarımız biliyor. Bir kerede daha tekrar edelim. TBMM'de çoğunluğu sağladı. Büyük oranda çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Cumhurbaşkanlığı makamı ile TBMM'deki iradenin eş güdümlü ortak hareket etmesi ülkenin geleceği için çok yararlı. Buradaki istikrar kelimesi anahtar bir kelime. Oğan da akademik dille yazmış mesajını ve şifre belli. Hayırlı olsun."

OĞAN BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Oğan paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz."

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Hulki Cevizoğlu Sinan Oğan ak parti

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