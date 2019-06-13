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AK Parti'den Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını hakkında yeni açıklama

SEÇİM HABERLERİ  | 13.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın konusunda usul ve esaslara ilişkin müzakerelerin yapıldığını belirterek, "6 madde ile sınırları çizilmiş ve imza altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını hakkında yeni açıklama

Ünal, CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Binali Yıldırım'ın canlı yayın öncesinde soruları istediği iddialarına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Binali Yıldırım soruları istemiş.' yalanı, 'Mahir Ünal teklif etmiş.' şekline dönüştürüldüğü için bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. Ortak canlı yayın konusunda usul ve esaslara ilişkin müzakereler yapılmıştır, 6 madde ile sınırları çizilmiş ve imza altına alınmıştır. Ortak bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuş ve artık inisiyatifin moderatörde olduğu vurgusu yapılmıştır.

Aynı gün CHP adayının Sayın Binali Yıldırım'a karşı kullandığı çirkin ifadeleri için kamuoyu özür beklerken, Ordu Valisi'ne yaptığı hakaretini örtme yöntemini burada da tercih etmiştir. İsmimin bu yalanın bir parçası haline getirilmesini reddediyorum. CHP adayının söylediği şeyleri söylememiş gibi davranmasını ve gerçeği tahrif etmesini kamuoyunun takdirine sunuyorum. Özür dilemek erdem, bu sorumluluktan kaçmak basitliktir."

Kaynak: AA

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