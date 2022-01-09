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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hakkında konuştu! "Burada bu ağları yasaklamakla falan olmaz"

09.01.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'dan sosyal medya açıklaması geldi. Seçimlerin 2023'ün Haziran'ında yapılacağını belirterek teşkilat üyelerinin seçime hazır olmalarını isteyen Yıldırım, "Sosyal ağlar bu seçimin en önemli belirleyicisidir. Burada bu ağları yasaklamakla falan olmaz." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, sosyal medya hakkında konuştu! "Burada bu ağları yasaklamakla falan olmaz"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Ankara İl Başkanlığı İstişare Kampı'nda konuşma yaptı. Binali Yıldırım, konuşmasında sosyal medyaya da değindi. Yıldırım, "Sosyal ağlar bu seçimin en önemli belirleyicisidir. Burada bu ağları yasaklamakla falan olmaz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı sıkıntıları bugünün neslinin çok iyi bilmediğini dile getiren Yıldırım, AK Parti ile doğan çocukların internet çocuğu olduğunu, hayata ve siyasete bakış açılarının da farklı olduğunu anlattı. Yıldırım, sosyal medya konusunda şunları kaydetti:

"SOSYAL AĞLARDA ATIŞ SERBEST"

"2019 yerel seçiminde bir nebze dijital siyaset, sosyal ağlar üzerinde yapılan siyaset tecrübe edildi. Bu siyaset benzetme yapacak olursak delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu. Sosyal ağlarda atış serbest. Söylediğiniz şeyin gerçek olmasının hiç önemi yok. Bu sosyal ağlarda, sanal alemlerde yapılan siyasette tamamen yalanı ilk önce söyleyen kazanıyor. Benzetme yapacak olursa yalanı söyleyen dağlar aşıyor, doğruyu söylemeye devam eden düz yolda şaşıyor."

sosyal medya

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Eski dönemde bir kişiye söylenen sözün 6 kişiye ulaştığını, şimdi ise sosyal medya aracılığıyla bir paylaşımın aynı anda 6 bin kişiyi etkilediğini bildiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"BU AĞLARI YASAKLAMAKLA FALAN OLMAZ"

"Sosyal ağlar, siyasi faaliyetlerde önemli. Zorluğumuz, biz ilkelere sahip partiyiz, hep doğruları söyleyen partiyiz, yapacaklarımızı söyleriz, yapamayacaklarımızın sözünü vermeyiz ama sosyal ağlarda böyle bir ilke yok. Delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Böyle bir sosyal ağı yok sayamayız. Sosyal ağlar bu seçimin en önemli belirleyicisidir. Burada bu ağları yasaklamakla falan olmaz. Aynı araçları daha etkin ve zamanı da ışık hızıyla kullanarak öne geçeceğiz. İlk söyleyen kazanıyor. Arkasından gelen aynı etkiyi sağlayamıyor. Gündemi oluşturmaktan bahsediyorum. Oluşturulan bir gündemin arkasına takılmaktan bahsetmiyorum. Bazı düşünürler yazarlar sosyal ağlar üzerinden yapılan kampanyaları 'yalanın siyaseti' diye tanımlıyorlar. Etkisi çok kısa sürüyor ama kalıcı etkisi de var."

ilkelerden taviz vermeden sosyal medyanın en etkin şekilde kullanılması çağrısında bulunan Yıldırım, gençleri en büyük kaynakları olarak gördü. Yüz yüze, gönül, sokak siyasetini de sürdüreceklerini belirten Yıldırım, iki stratejiyi de birleştirerek daha büyük bir sinerji oluşturacaklarını bildirdi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Binali Yıldırım AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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