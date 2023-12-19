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AK Parti’nin Ankara adayı kim olacak? Turgut Altınok’dan canlı yayında iddialı çıkış…

19.12.2023 07:51 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı’nın yerel seçimler öncesinde Ankara ve İstanbul’da aday olarak kimi gösterecekleri merak konusu olmaya devam ederken Ankara için dikkat çeken bir çıkış geldi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok canlı yayında anketlerin kendi adaylığını gösterdiğini iddia ederek “Artık sona doğru geldik. Zannediyorum bu ayın sonuna doğru veya ocak ayının ilk haftası artık adaylar açıklanacak” ifadelerini kullandı. AK Parti’nin Ankara’da adayı kim olacak? İşte detaylar…

AK Parti’nin Ankara adayı kim olacak? Turgut Altınok’dan canlı yayında iddialı çıkış…

Yerel seçimler öncesinde AK Parti, Cumhur İttifakı’nın da kararı ile Ankara’da kimi aday gösterecek sorusu henüz yanıt bulmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan adayların açıklaması için bu ay sonunu işaret etmişti. Cumhur İttifakı’nın olası Ankara adayları arasında adı geçen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan ise dikkat çeken bir çıkış geldi. Altınok TV100’de katıldığı bir canlı yayında anketlerin Ankara’da kendisini önde gösterdiğini öne sürerek 2019 yılındaki yerel seçimlerde ise İYİ Parti'den teklif aldığını açıkladı.

Altınok, "Meral hanımla ben görüştüm. Benim hiç kimseden siyasi hayatım boyunca adaylık talebim olmamıştır. Ama şunu söyleyeyim bana İYİ Parti’den adaylık teklifi geldi." dedi.

Altınok'un canlı yayında yaptığı açıklamalar ise şu şekilde;

"BU AY İÇERİSİNDE BÜYÜK İHTİMAL ADAYLAR NETLEŞECEK"

"Bu takvime partimiz ve Cumhur İttifakı kararı verecek. Ama artık sona doğru geldik. Zannediyorum bu ayın sonuna doğru veya Ocak Ayının ilk haftası artık adaylar açıklanacak. Çünkü Mart'ta seçim var, üç ay gibi bir zaman var. Ankara, İstanbul, İzmir büyükşehir belediyelerimiz alan olarak büyük olduğu için vatandaşlarımıza ulaşmak için bir zaman lazım. Bu zamanı da göz önünde bulundurarak artık Cumhurbaşkanı'mızın da cuma günü açıklaması vardı bu ay içerisinde büyük ihtimal adaylar netleşecek."

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'ANKARA'DA ANKETLER 'ALTINOK'U İSTİYORUZ' DİYOR'

‘Aday adaylığınız adaylığa dönüşecek mi?’ sorusuna da yanıt veren Altınok dikkat çeken ifadeler kullandı:

Ankara İl Teşkilatımız, Genel Merkezimiz, Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı’nın vereceği bir karar, tabii artık takvim itibarıyla sona doğru geldik. Dolayısıyla partimizden resmi bir açıklama gelmeden ben adayım demek ne doğrudur ne de etiktir. Ankara’da 3 aydır anketler yapılıyor adaylarla ilgili, tabii bütün aday olacak arkadaşlara saygım var fakat anketler Ankara’da ‘Altınok’u istiyoruz’ diyor.

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"2019'DA İYİ PARTİ'DEN BANA ADAYLIK TEKLİFİ GELDİ"

Yarkadaş'ın "Adnan Beker dedi ki ‘Turgut Altınok 2019’da Meral Akşener’le görüştü ve İYİ Parti’nin adayı olmak istedi’ Adnan Beyin çiftliğinde görüşmüşsünüz ve Adnan Beker orada değilmiş bunu bir anlatır mısınız biz anlayamadık?" sorusuna Altınok "Meral hanımla ben görüştüm. Benim hiç kimseden siyasi hayatım boyunca adaylık talebim olmamıştır. Hiç aday adayı da olmadım. Tam aksini söylüyorum biri benimle paylaştıysa bu benimle mezara gider daha sonra o partiden ayrılmışta olsam asla konuşulan işin ahlakı erdemi orada kalır. Ama şunu söyleyeyim bana İYİ Parti’den adaylık teklifi geldi." yanıtını verdi.

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