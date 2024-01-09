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  4. AK Parti'nin çok konuşulan adayı Nebi Hatipoğlu'nun verdiği poz gündem oldu! Bir elinde rabia, diğer elinde bozkurt...

AK Parti'nin çok konuşulan adayı Nebi Hatipoğlu'nun verdiği poz gündem oldu! Bir elinde rabia, diğer elinde bozkurt...

09.01.2024 12:30 | Son Güncelleme:
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Siyaset sahnesinin son günlerde en çok konuşulan ismi Nebi Hatipoğlu bu kez dikkat çeken bir kareyle gündeme geldi. İYİ Parti'den istifa edip geçtiği AK Parti'den belediye başkan adayı olması çokça tartışılan Hatipoğlu seçim hazırlıkları kapsamında sahaya inerken verdiği poz ses getirdi.

AK Parti'nin çok konuşulan adayı Nebi Hatipoğlu'nun verdiği poz gündem oldu! Bir elinde rabia, diğer elinde bozkurt...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin 26 belediye başkan adayını açıkladı. Eskişehir'de gözler CHP'nin kimi aday çıkaracağına çevrilirken Nebi Hatipoğlu seçim kampanyasına başladı.

AA-20240108-33386558-33386556-ESKISEHIR_BUYUKSEHIR_BELEDIYE_BASKAN_ADAYI_HATIPOGLU_KENTTE_PARTILILERCE_KARSILANDI

HEM RABİA HEM BOZKURT

Eskişehir'e gelen Nebi Hatipoğlu, partililer tarafından karşılandı. Hatipoğlu burada bir eliyle 'bozkurt', bir eliyle 'rabia' işareti yaptığı pozla dikkat çekti.

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İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Hatipoğlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmış, belediye başkan adaylığı da Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmasıyla gündem olmuştu.

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İYİ Parti ak parti bozkurt işareti rabia işareti
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