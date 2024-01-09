AK Parti'nin çok konuşulan adayı Nebi Hatipoğlu'nun verdiği poz gündem oldu! Bir elinde rabia, diğer elinde bozkurt...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin 26 belediye başkan adayını açıkladı. Eskişehir'de gözler CHP'nin kimi aday çıkaracağına çevrilirken Nebi Hatipoğlu seçim kampanyasına başladı.

HEM RABİA HEM BOZKURT

Eskişehir'e gelen Nebi Hatipoğlu, partililer tarafından karşılandı. Hatipoğlu burada bir eliyle 'bozkurt', bir eliyle 'rabia' işareti yaptığı pozla dikkat çekti.

İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Hatipoğlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmış, belediye başkan adaylığı da Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulmasıyla gündem olmuştu.





