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  4. AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacak

AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacak

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.04.2024 19:27
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Son dakika haberine göre CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AK Parti’nin İl seçim kuruluna yaptığı itirazın kabul edildiğini duyurdu. Beykoz’da oylar yeniden sayılacak. Çelik açıklamasında "Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz" dedi.

AK Parti'nin itirazı kabul edildi! Beykoz'da oylar yeniden sayılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe'nin kazanmasının ardından yapılan itiraz sonucu oyların yeniden sayılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

"BEYKOZ İÇİN DE BENZER KARAR ALINMAK İSTENİYOR"

Bu kararın ardından İmamoğlu benzer bir kararın Beykoz için de alınmaya çalışıldığını ifade etmişti.

BEYKOZ İÇİN KARAR VERİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada AK Parti'nin itirazının kabul edildiğini belirterek Beykoz'da yeniden oyların sayılacağını ifade etti.

Çelik şunları ifade etti:

"Beykoz’da ilçe seçim kurulunun reddettiği rakip siyasi partinin itirazını İl Seçim Kurulu bozarak yeniden sayım kararı aldı.

Arnavutköy, Ümraniye, Fatih, Bahçelievler ve Pendik’te ilçe seçim kurullarında reddedilen itirazlarımızın il seçim kurulunda bozularak yeniden sayım kararı alınmasını bekliyoruz.

Aksi takdirde alınan bu karar çifte standarttır, siyasi baskının sonucudur ve bu kabul edilemez!"


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İstanbul Beykoz CHP ak parti
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