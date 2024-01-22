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AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan açıklama: İzmir'de zeybeği de halayı da beraber oynayacağız

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.01.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, kentteki seçim çalışmaları kapsamında, Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu yer aldı.

AK Parti'nin İzmir adayı Hamza Dağ'dan açıklama: İzmir'de zeybeği de halayı da beraber oynayacağız

Hamza Dağ, konuşmasında, "Cumartesi günü güzel İzmir'imize yapmak istediğimiz, yapacak olduğumuz seçim kampanya dönemi ve sonrasındaki genel çerçeveyi havalimanında sizlerle paylaşmıştık. Sonrasında bugüne kadar İzmir'e değer katan, İzmir'de çalışma içinde olan büyükşehir belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Burhan Özfatura, Yüksel Çakmur, Aziz Kocaoğlu ile görüşmelerimizi yaptık. Rahmetli Ahmet Piriştina'nın mezarına oğlu Levent Piriştina ile birlikte ziyarette bulunduk. Onların bir nevi ellerini öptük, hayır duasını aldık. Tecrübelerinden istifade etmek istediğimizi söyledik. Hem onlarla İzmir ile ilgili düşüncelerimizi paylaştık hem de onların tecrübelerini aldık. Hem bu 70 günlük süreçte hem de inşallah 1 Nisan'dan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda da yine onlarla istişareyi sürdüreceğimizi kendilerine ifade ettik. Gerçekten çok verimli görüşmeler oldu. Bana maddelerce rapor sunan büyükşehir belediye başkanlarımız oldu. Belediye başkanlığı yaptığı dönemde yaşadıklarını anlatan belediye başkanlarımız oldu" dedi.

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'BİZİ POLEMİKLER İÇİNDE HİÇBİR ZAMAN GÖREMEYECEKSİNİZ'

Milletvekilliği görevine değinen Dağ, "Malumunuz olduğu üzere 4 dönem İzmir'imize milletvekili olarak hizmet etme imkanım oldu. Şimdi de inanıyorum ki 4 dönem milletvekilliği döneminde edinmiş olduğum tecrübe, İzmir'in her sokağına, her caddesine adım adım arşınlayarak yapmış olduğumuz iz bırakma, Ankara'da edindiğimiz tecrübe, belediye başkanlığı olarak bu şehre çok büyük hizmetler kazandırmamıza fırsat verecektir, tamamen bunun derdindeyiz. Bundan sonra da inşallah, bu tecrübeyi İzmir'imize yansıtmaya devam edeceğiz. Bundan mutlu oluyoruz. Biz bu birlik ve beraberliği nasıl sağlarsak, nasıl gerçekleştirirsek İzmir'e katkıyı o şekilde sağlayacağımızdan hiç şüphemiz yok. İzmir'de polemiklerden yorulmuş bir süreç görüyorum. Bizi hiçbir zaman polemikler içinde göremeyeceksiniz" açıklamalarında bulundu.

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'İZMİR'DE ZEYBEĞİ DE HALAYI DA HEP BERABER OYNAYACAĞIZ'

Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir markasını dünya şehirleriyle yarışır bir marka haline getireceğiz. Özellikle sosyal belediyeciliği 30 ilçemizle beraber İzmir'imize sağlayacağız. İzmir'de gerçekleştireceğimiz belediyecilik, 80 ilimizde örnek bir belediyecilik olacak. Mega projelerimizle de bu şehri Allah'ın izniyle marka şehir haline getireceğiz. İzmir artık kendi kronik sorunlarından kurtulmuş bir şehir haline gelecek. İzmir'de zeybeği de halayı da hep beraber oynayacağız. İzmir Körfezi'ne bakarak şarkıları, türküleri Allah'ın izniyle hep beraber söyleyeceğiz. Önümüzdeki günlerde projelerimizi de sizlerle paylaşacağız. Şehrimizin göbeği Saat Kulesi'nde ilk basın toplantımızı yapmış oluyoruz. Neredeyse yaşayan tarihi ve İzmir'in her yerinden her insanın hatıralarının olduğu, birçok kimsenin ticaretini, alışverişini yaptığı Kemeraltı'nda esnafımızla bir araya geleceğiz. Sonraki 5 yılda da bizi İzmir'in sokaklarında, her yerde göreceksiniz."

'GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK'

Dağ'ın Kemeraltı ziyaretine eşlik eden AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise "Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde, güzel İzmir'de sizlerle beraberiz. Güzel bir başlangıç yaptık, o başlangıcın üzerine yürüyoruz. İzmir'imiz için, ilçelerimiz için hayırlı olsun. 2023, yüzyılın seçimiydi, bunu bir demokrasi şöleni olarak gerçekleştirdik. Yeni bir şölene birlikte giriyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye kazanacak, 85 milyon kazanacak. Bugün, bu meydanda, sizlerle İzmir için beraberiz. İzmir halkının yaşam kalitesi için beraberiz. Cumhur İttifakı olarak ülkenin dört bir yanında olduğu gibi İzmir için de çok özel bir çalışma gerçekleşti. Bu çalışmanın neticesinde bu güzel şehri çok iyi bilen, 12 yıl milletvekili olarak İzmir'in tüm noktalarında çalışmış, gayretiyle, enerjisiyle, liyakatiyle Hamza Dağ başkanımızı İzmir için Cumhurbaşkanımız uygun gördüler" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İzmir Hamza Dağ ak parti
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