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AK Parti o iki ilde kayıplarda! Tarihinde ilk defa ilçe belediyesi dahi alamadı...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.04.2024 14:37
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61 milyon vatandaşın oy kullandığı yerel seçimlere AK Parti'nin yaşadığı oy kaybı damgasını vurdu. Türkiye'nin birçok şehri AK Parti'nin rengi olan turuncudan CHP'nin rengi olan kırmızıya döndü. Bu sürprizler arasında en dikkat çeken haberlerden birisi de iki Akdeniz ilimizden geldi. AK Parti bu iki ilde tarihinde ilk kez ilçe belediyesi dahi alamadı.

AK Parti o iki ilde kayıplarda! Tarihinde ilk defa ilçe belediyesi dahi alamadı...

31 Mart seçimleri sona erdi. Seçimlere birçok sürpriz sonucun ortaya çıkması damga vurdu. AK Parti elindeki birçok belediyeyi farklı partilere kaptırdı. İllerin yanında ilçelerde de önemli bir düşüş yaşayan AK Parti, tarihinde ilk kez Adana ve Mersin'de ilçe belediyesi kazanamadı.

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AK PARTİ TARİHİNDE BİR İLK

Yaşadığı kan kaybıyla tarihe geçen AK Parti'de 31 Mart seçimlerinde Adana ve Mersin hiçbir ilçe belediyesini kazanılamayarak ilk defa sıfır çekti.

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Adana Büyükşehir Belediyesi'ni CHP adayı Zeydan Karalar %46,57 oyla kazanırken, AK Parti Fatih Mehmet Kocaispir ile %37,43 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Adana'daki 9 ilçeyi CHP, 4 ilçeyi MHP, 1 ilçeyi Yeniden Refah Partisi ve 1 ilçeyi de bağımsız aday kazanırken, AK Parti hiç ilçe belediyesi alamadı.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde de durum farklı değil.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni CHP adayı Vahap Seçer %59,52 oyla kazanırken, MHP Serdar Soydan ile %31,04 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

7 ilçeyi CHP, 3 ilçeyi MHP, 2 ilçeyi İYİ Parti ve 1 ilçeyi de DEM Parti kazanırken, AK Parti hiç ilçe belediyesi alamadı.


Yerel Seçim 2024


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