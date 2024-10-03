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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bölgesel savaş olabilir"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.10.2024 17:02
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Orta Doğu'da artan tansiyon hakkında, "İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Bölgesel savaş olabilir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Çelik, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna tepki göstererek, bütün uluslararası düzenin İsrail tarafından tehdit edildiğinin altını çizdi.

"BÖLGESEL SAVAŞ OLABİLİR"

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugün Gazze’de olan şey insanlığa yönelik saldırıdır. Bütün uluslararası düzenin tehdit edilmesidir. Gelinen noktada soykırım hükümetinin BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan etmesi uluslararası düzene açtığı savaştır. Soykırım durdurulmazsa bölgesel savaş olabilir.

"ASIL PROBLEM İSRAİL'İ DESTEKLEYENLER"

İsrail’in kendini savunma hakkı vardır cümlesi geçersizdir. BM Genel Sekreterini istenmeyen adam ilan edecek kadar pervasızlaşan Netanyahu hükümetidir. İsrail’in güvenliğini sağlamakla ilgisi yoktur. İsrail diğer ülkeleri bölgesel savaşa sokmak istemektedir. Asıl problem İsrail'i destekleyenler.

Binlerce kadın ve çocuğun öldürülmesi eylemi durdurulacak görmemektedir. Gerek siber sistemlerin, teknolojinin kullanılışı Netanyahu tarafından insanlık dışı kullanılmaktadır.

"TEKNOFEST'TE BİR ÖZGÜVEN DEVRİMİ VAR"

Bir özgüven devrimi yaşanmaktadır. Bütün bölgedeki gelişmeler karşısında TEKNOFEST’te bir şey söylenmektedir. İnsanlık için teknolojinin geliştirilmesi burada dünyaya ilan edilmektedir. Birileri insanlığı yok etmek için kullanırken, TEKNOFEST’te sağlıktan milli savunmaya, insani değerleri yücelten bakışı vardır. Bir özgüven devrimi var. Türkiye tarafını insani değerleri korumak yönünde almıştır. Buradaki irade insanlığın cehenneme sürüklenmesine karşı duruştur. Burada katılan arkadaşları tebrik ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Ömer Çelik Teknofest savaş
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