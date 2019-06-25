AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Kimin kazandığın daha önemli olan demokrasinin kazanmasıdır.

Demokrasimiz coğrafyaya ilham kaynağı olarak devam ediyor.

Son seçimlerde sonuç net olarak ortaya çıkmıştır. Sonucu tabii ki saygıyla karşılıyoruz.

Milletimizin verdiği mesaj, partimiz tarafından tüm yönleriyle ele alınacak. Seçim sonuçları değerlendirilecektir.

Her seçim döneminde kutuplaşmadan bahsediyor. Aziz milletimiz provokasyonlara kulak asmasın.

Türkiye demokrasisi yolundan sapmayacak, AK Parti buna güç vermeye devam edecek.

Önümüzdeki seçimsiz dönemi çok iyi değerlendireceğiz.

İdlib'deki gerginliği azaltma çabamızın rejim tarafından engellenmeye çalışıldığını görüyoruz. 300 bin kişi yerinden oldu. Bu konuyla ilgili Rusya'ya sürekli açık tutumuzu iletiyoruz. Rejimin ihlallerine karşı herkesi duyarlı olmaya çağırıyoruz.

(Cemal Kaşıkşı cinayeti soruşturması) Raporun objektif şekilde hazırlandığını görüyoruz, raporun tamamına katılıyoruz.

Yargı Kaşıkçı soruşturmasını şeffaf bir şekilde yürütüyor.

(Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimi) Tek taraflı olarak buradaki kaynaklara el koymaya çalışıyorlar Yunanistan Başbakanı'nı uyarıyoruz.

Yunanistan Başbakanını uyarıyoruz. 'Türkiye sondaja başladığı andan itibaren ağır bedeller öder.' gibisinden altı boş ifadeler kullanmaktan vazgeçmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı saygılı bir dil kullanmalıdır.

Yunanistan Başbakanı yanlış tutum izliyor. Türkiye ile Avrupa Birliği'ni karşı karşıya getirmeye çalışıyor.

Türkiye'nin bu tür söylemlere prim vermeyeceği açıktır.

Türkiye ne kendi egemenlik haklarından, ne de KKTC'nin haklarından vazgeçmeyecektir.

İstanbul'da belediye başkan adayımız, teşkilatlarımız mükemmel bir çalışma ortaya koymuştur.

Revizyon Genel Başkanı'mızın takdirindedir. Genel Merkez'in düşüncesi de aynıdır.

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