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AK Parti'yi hareketli günler bekliyor! Önümüzdeki günlerde peş peşe istifalar yaşanacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.06.2024 08:31
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31 Mart seçimlerinde tarihinde ilk kez ikinci parti olan AK Parti'de seçimden sonra 'değişim' söylentileri hız kazanmıştı. Kongrenin 2025'te yapılması beklenirken değişimin de tabandan tavana doğru ilerlemesi bekleniyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde birçok teşkilatın istifası istenilecek. Hatta yerlerine getirilecek isimler için bile çalışmalar başladı. AK Parti kurmayları Erdoğan’ın, ‘Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize de mazhar olamaz’ açıklamasını hatırlattı.

AK Parti'yi hareketli günler bekliyor! Önümüzdeki günlerde peş peşe istifalar yaşanacak

Yerel seçimlerde beklediği sonucu alamayan AK Parti’de teşkilatlardan başlayan değişim süreci önümüzdeki günlerde hız kazanacak. Seçimde sonra Rize, Adıyaman ve Batman il yönetimi değişmişti. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Çok sayıda teşkilatın istifası istenilecek.

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'DEĞİŞİM' YAKLAŞIYOR

AK Parti yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile kongre takvimi ile ilgili alternatifli formüller hazırlamıştı. Kongrenin 2025 yılı içinde yapılmasının daha doğru olacağı sonucuna varılmış, ancak bu süre içinde il ve ilçe başkanlarından başlayarak değişim sürecinin başlatılması kararlaştırılmıştı.

TEŞKİLATLARLA BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerden sonra katıldığı parti toplantılarında ‘Bayrak değişimine’ gidileceğini açıklamasında rağmen, şu ana kadar parti üst yönetimine ilişkin herhangi bir adım atmadı. Erdoğan’ın, parti üst yönetimi yerine, değişim sürecini teşkilatlardan başlatılması görüşünde olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, bayramdan önce genel merkezin talimatı ile Rize, Adıyaman ve Batman il başkanları istifa etmişti. Önümüzdeki günlerde hız kazanacak değişim sürecinin teşkilatlardan başlanmasına parti içinde itiraz edenler de bulunuyor. Ancak, il ve ilçe bazında değerlendirmeleri tamamlama aşamasına gelen AK Parti yönetimi, değişimin tabandan tavana doğru ilerlemesinin teşkilatları canlı tutacağı görüşünde.

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ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan’ın, ‘Seçmenden geçer not alamayan bizim takdirimize de mazhar olamaz’ şeklindeki açıklamasını hatırlatan AK Parti kurmayları, özellikle seçim kaybedilen illerde kapsamlı bir değişimin kapıda olduğunu kaydetti.

YENİ İSİMLER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre kongreye kadar, teşkilatlardaki yenilenme sürecini tamamlamayı hedefleyen AK Parti yönetimi, istifa ettirilecek il ve ilçe başkanlarının yerlerine atanacak isimler için de detaylı bir çalışma yapıyor. Erdoğan’ın da teşkilatlara getirilecek yeni isimler hakkında ‘güvendiği isimlerle ve fikrine önem verdiği yakın dostları’ ile bizzat değerlendirme yaptığı ifade ediliyor.

Express


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istifa ak parti teşkilat
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