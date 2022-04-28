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AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu? Anket sonucunda çarpıcı sonuçlar...

28.04.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 2023 yılında yapılması beklenen seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partilerin yanı sıra anket şirketleri de 2023 yılı yaklaşırken peş peşe araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar hangi partinin kaç oy olacağını merak ederken son araştırma AREA Araştırma Şirketi tarafından yapıldı. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt aranan araştırmada AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı da ortaya çıktı.

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu? Anket sonucunda çarpıcı sonuçlar...

2023 yılında yapılması beklenen seçimin hazırlıkları tüm kesimlerde ara vermeden devam ediyor. Partiler oy oranlarını artırmak isterken araştırma şirketleri de her hafta vatandaşların nabzını tutuyor. "Cumhurbaşkanı kim olacak?" sorusu kadar genel seçimde partilerin alacağı oy oranı da merak ediliyor. AREA araştırma şirketi son çalışmasında, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna yanıt aradı. Türkiye'nin en çok oy oranına sahip iki partisi, AK Parti'yle CHP arasındaki fark ise dikkat çekti. İşte detaylar...

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26 İLDE YAPILDI

AREA araştırma şirketi 20-25 Nisan tarihleri arasında 26 ilde (İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin) 2 bin 450 kişiyle seçim araştırması yaptı.

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OY ORANLARI

"Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu karşısında vatandaşların verdiği yanıtlar doğrultusunda şu oy oranları ortaya çıktı; AK Parti yüzde 30'la ilk sırada yer alırken CHP yüzde 27 ile ikinci oldu. İYİ Parti yüzde 16 olarak açıklanırken onu yüzde 10.5 ile HDP, yüzde 8.1 ile MHP, yüzde 2,2 ile DEVA Partisi takip etti.

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İTTİFAKLARDA SON DURUM

Son araştırmada yer alan sonuçlara göre AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı toplam yüzde 38,5 destek görürken CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı yüzde 44,1 oranında destek gördü.

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