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AK Partili Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet: Kapıda karşılayacağım

30.12.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Belediye Başkanı AK Partili Haydar Ali Yıldız, Milli Eğitim Bakanlığına giden ve içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili, "Devlet kurumlarına davetsiz gidip baskın yapmayı şövalyelik gibi anlatmışlar, inandırmışlar danışmanlarınız. AK Partili bir başkan olarak sizi Beyoğlu’na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. ‘Meseleleri’ konuşalım." ifadelerine kullandı.

AK Partili Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet: Kapıda karşılayacağım

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na davette bulunarak, “Devlet kurumlarına davetsiz gidip baskın yapmayı şövalyelik gibi anlatmışlar. AK Partili bir başkan olarak Beyoğlu’na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım, meseleleri konuşalım” dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA DAVET

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun devlet kurumlarına gitmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Yıldız, paylaşımında Kılıçdaroğlu’nu kapıda karşılayacağını ve sorular yönelteceğini belirterek davette bulundu.

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Başkan Yıldız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Kılıçdaroğlu, devlet kurumlarına davetsiz gidip baskın yapmayı şövalyelik gibi anlatmışlar, inandırmışlar danışmanlarınız. AK Partili bir başkan olarak sizi Beyoğlu’na davet ediyorum, kapıda karşılayacağım. ‘Meseleleri’ konuşalım. Var mısınız? ‘Kürtlere özerklik verilsin’ cümlesini Beyoğlu’nda neden sloganlaştırdığınızı. Şehit Savcımız Selim Kiraz’ı katleden örgütün CHP için neden propaganda yaptığını. PKK/KCK’nın kurdurduğu Diyader ile İBB İnanç Masası’nın ilişkilerini. Var mısınız benimle bu acı kahveyi içmeye?”

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